Vestel 加入 HEVC Advance 专利池

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance （“Advance”） 今天宣布，Vestel Elektronik Sanayi Ticaret A.S. （“Vestel”） 已作为被许可方加入 HEVC Advance HEVC/H.265 专利池，结束了几年来在德国、荷兰和英国，Vestel 和 Advance 及几家 HEVC Advance 许可方之间的诉讼。

Access Advance 首席执行官 Pete Moller 表示：“我们很高兴地欢迎 Vestel 作为一家有价值的被许可方，加入 HEVC Advance 专利池。” “这再次确认了 HEVC Advance 专利池的费率、池结构和条款，包括我们的重复专利费政策，是符合 FRAND的。我们希望， Vestel作为有价值的被许可方的加入，将进一步鼓励其它未获得许可并实施 HEVC/H.265 标准的公司或机构加入 HEVC Advance 专利池，以便同样可以从广泛而深入的专利覆盖范围和 FRAND 条款中受益。”

关于 Access Advance：

Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的基于标准的视频编解码器技术的基本专利。Access Advance 为专利所有者和专利实施者提供了透明、高效的许可机制。

Access Advance 目前管理 HEVC Advance 专利池，用于许可 H.265/HEVC 技术必需的两万三千多项专利，以及单独和独立的 VVC Advance 专利池，用于许可 VVC/H.266 技术的必要专利。HEVC Advance 专利池和 VVC Advance 专利池是 Access Advance 视频编解码器平台计划的要素，该计划通过多编解码器桥接协议，将 HEVC 和 VVC 技术无缝整合到单一专利费结构中，适用于产品同时包括 HEVC 和 VVC 编解码器的合格被许可方。这种创新响应了市场对更高效的下一代池许可结构的需求。有关更多信息，请访问 www.accessadvance.com。