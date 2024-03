REPLY: Intel en Concept Reply slaan de handen in elkaar om als pioniers te werken aan via AI aangestuurde vooruitgang voor de veiligheid van zelfrijdende voertuigen

By harnessing the power of machine learning, Intel Habana Gaudi processors, and AWS, Concept Reply created an advanced AI-based solution that allows autonomous vehicles to accurately detect traffic lights, improving road safety in urban areas. (Photo: Business Wire)

By harnessing the power of machine learning, Intel Habana Gaudi processors, and AWS, Concept Reply created an advanced AI-based solution that allows autonomous vehicles to accurately detect traffic lights, improving road safety in urban areas. (Photo: Business Wire)

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Concept Reply, een leider op gebied van IoT-oplossingen in het Reply-netwerk, kondigt de lancering aan van een baanbrekende, op AI gebaseerde innovatie die in de startblokken zit om de veiligheid en efficiëntie van autonome voertuigen te transformeren, in samenwerking met Intel. Gestoeld op hun collectieve expertise, zorgt deze geavanceerde AI-oplossing voor nauwkeurige detectie van verkeerslichten, wat de veiligheid op de weg in stedelijke omgevingen bevordert.

Aan de grondslag van deze oplossing ligt CARLA, een gesofisticeerd platform ontworpeen om complexe autosensorfuncties te simuleren, waaronder gps, Lidar en versnellingsmeters. CARLA vergemakkelijkt nauwkeurige simulaties van diverse rijscenario's, zoals 's nachts rijden en rijden bij verschillende weersomstandigheden. Deze innovatieve aanpak zorgt ervoor dat de algoritmes fijner kunnen worden afgestemd en verbeteren de nauwkeurigheid van de oplossing.

De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van CARLA's robuuste capaciteiten verzekeren vergt uitgebreide machine learning training. Voor deze taak werd traditioneel aan GPU's de voorkeur gegeven. Maar in het licht van het huidige tekort aan GPU's, zocht Concept Reply naar innovatieve alternatieven. In deze zoektocht dook Intel als perfecte keuze op.

Intel staat bekend als prominente leider in de sector, die vorm geeft aan baanbrekende hardware, software en servicetechnologieën. Ze zijn gespecialiseerd in geïntegreerde intelligentie en AI binnen het hele spectrum van computerapparaten, van de cloud tot de edge, waardoor het volledige potentieel van gegevens wordt ontsloten.

Dit is wat Concept Reply naar Intel toe dreef, bovenop de ervaren samenwerking en het doorzettingsvermogen om dit doel te verwezenlijken. Het resultaat was een krachtige oplossing die naadloos intregreert in cloud-instances, geoptimaliseerd door Intel. Dit geavanceerde platform beschikt over de flexibiliteit om dynamisch op schaal te brengen, en kan moeieteloos een variërend aantal voertuigen tijdens de piekuren aan, terwijl de middelen op efficiënte wijze behouden blijven tijdens rustigere perioden en gewerkt wordt met duurzame computerbesturing in gedachten.

Door als pioniers deze op AI gebaseerde oplossing aan te wenden in samenwerking met Intel, beoogt Concept Reply nieuwe referenties te bepalen voor de veiligheid van autonome voertuigen. Naast de toepassing in zelfrijdende auto's, reiken de voordelen van deze oplossing ook verder, bijvoorbeeld voor mensen die kleurenblind zijn, of die aan CVD (color vision deficiency = dyschromie) lijden, zodat de wegen voor iedereen veiliger kunnen worden.

Voor meer informatie over deze baanbrekende oplossing, klikt u hier.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven, defineert en ontwikkelt Reply businessmodellen verbeterd door de nieuwe modellen van AI, big data, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. Reply verstrekt consulting, systeemintegratie en digitale services aan organisaties actief in telecommunicatie en media, de industrie en de dienstensector, het bankwezen en verzekeringen, en de openbare sectoren. www.reply.com

Concept Reply

Concept Reply is gespecialiseerd in het onderzoek, de ontwikkeling en de validering van innovatieve oplossingen op gebied van IoT (Internet of Things), met specifieke aandacht voor de automobielsector, de maakindustrie en de sector van smart infrastructuur. Op vandaag genieten we erkenning als centrum van expertise en uitmuntendheid in Testing & Quality Assurance, en we beschikken over een eigen Business Unit die in deze service is gespecialiseerd. Dankzij onze laboratoria en een internationaal team professionals gespecialiseerd op gebied van QA en Validering, kunnen we bedrijven end-to-end ondersteuning bieden voor de validering van producten en services, terwijl we ook kosten en marktintroductietijd optimaliseren. www.concept.reply.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.