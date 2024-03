Momcozy annuncia entusiasmante partnership con Boots

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Boots, il rivenditore al dettaglio di prodotti cosmetici e per la salute in maggior crescita nel Regno Unito, annuncia partnership con Momcozy, la casa produttrice del popolarissimo tiralatte indossabile M5 e di una vasta gamma di prodotti per le cure materne. Momcozy, leader nel settore della produzione di tiralatte indossabili, metterà a disposizione del marketplace on-line di Boots prodotti ambitissimi quali i reggiseni per allattamento ed estrazione, massaggiatori per l'allattamento e altri ancora, rendendo i prodotti per la maternità di qualità maggiormente accessibili in tutto il Regno Unito.

Momcozy diventa famosa nel 2018 grazie a M5 tiralatte elettrico indossabile tutto-in-uno, prodotto rivoluzionario che ha reso possibile l'estrazione del latte materno praticamente senza dolore e in modo discreto, in qualunque luogo e in qualunque momento. Il design compatto consente alle mamme indaffarate di estrarre il latte durante i tragitti verso il lavoro, al lavoro o comodamente a casa propria. È dotato di tecnologia a flange DoubleFit ™ che garantisce una buona adesione incrementando l'efficienza di estrazione. È stato progettato in modo da riprodurre la bocca del bebè, con pompaggio orizzontale che simula il movimento naturale della suzione e una lieve vibrazione per stimolare i dotti lattiferi. Il tutto per un peso di soli 230 g, 2/3 dei normali tiralatte!

Il tiralatte M5 prevede tre modalità d'uso: stimolazione, estrazione e una combinazione dei due, con una capacità del raccoglitore di 120 ml. Le mamme beneficiano di un massimo di 120 minuti di batteria con una ricarica di due ore. Monitorare il volume estratto è semplice grazie al dispositivo di spegnimento manuale. La cosa migliore è che il tiralatte M5 è silenziosissimo, permettendo quindi di estrarre il latte in luoghi pubblici o durante le trasferte con facilità e discrezione.

Momcozy si adopera per offrire alle mamme comfort e appoggio, dalla gravidanza fino alle prime fasi della vita adulta. È per questo che la collaborazione con Boots, volta a rendere disponibili prodotti per la cura materna nel Regno Unito, è così importante. Questa partnership rappresenta un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di Momcozy: la fornitura di prodotti per le cure materne di qualità alle mamme di tutto il mondo, per togliere lo stress dall'allattamento al seno e rendere la procedura accessibile così che le mamme possano godere della flessibilità che si meritano.

Grazie all'innovazione continua e all'impegno a ideare prodotti comodi nati dall'amore, Momcozy è in fase di crescita, in termini di portata e di impatto, al fine di semplificare la vita delle mamme in tutto il mondo!

Informazioni su Momcozy

Dal 2018 Momcozy offre alle mamme il massimo della comodità, con tiralatte indossabili, reggiseni per l'allattamento e altri prodotti per la cura materna. Supportato da 3 milioni di mamme di oltre 40 paesi, Momcozy è un compagno per le donne, dalla gravidanza alle prime fasi della maternità. Grazie all'innovazione continua e all'impegno a ideare prodotti comodi nati dall'amore, Momcozy è in fase di crescita, in termini di portata e di impatto, al fine di semplificare la vita delle mamme in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.