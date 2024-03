Mauna Kea Technologies s'associe à Metrodora pour créer le premier centre d'excellence aux Etats-Unis pour l'utilisation du Cellvizio® dans l'identification et le traitement des intolérances alimentaires chez l’adulte

PARIS & BOSTON & SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), et Metrodora Institute, un institut de santé multidisciplinaire de premier plan, annoncent aujourd'hui la formation d'un nouveau partenariat. Cette collaboration vise à faire de l'Institut Metrodora le premier centre d'excellence américain qui servira de modèle pour la prise en charge des patients et la formation des médecins à l'utilisation du Cellvizio dans l'identification et le traitement des intolérances alimentaires chez les patients souffrant du syndrome de l’intestin irritable (IBS). Le test d'intolérance alimentaire Cellvizio (C-FIT) constitue une approche novatrice pour diagnostiquer les intolérances alimentaires car il permet de visualiser en temps réel la barrière intestinale lors d'un test alimentaire.

Aux États-Unis, environ 10 à 15%1 de la population adulte totale souffre du syndrome de l'intestin irritable, une pathologie qui peut être liée à une intolérance alimentaire atypique dans la majorité des cas et qui se caractérise par un ensemble de symptômes comprenant des douleurs abdominales, des ballonnements et des troubles du transit intestinal (diarrhée, constipation, ou les deux à la fois). Cette pathologie affecte considérablement la qualité de vie des personnes atteintes, qui sont souvent confrontées à un long et pénible parcours de consultation médicale pouvant durer 2 à 3 ans en moyenne, sans aucune garantie d'identification de la cause sous-jacente de leurs symptômes.

« Ce partenariat est en parfaite adéquation avec notre vision stratégique et représente une avancée significative dans l'expansion de l'utilisation du Cellvizio dans le domaine des intolérances alimentaires. Le Centre d'Excellence Cellvizio aux Etats-Unis à l'Institut Metrodora constitue un levier essentiel dans la sensibilisation de la communauté médicale et des patients au C-FIT, le positionnant comme une méthode de référence pour la détection des intolérances alimentaires », a déclaré Sacha Loiseau, Ph.D., Fondateur, Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies. « Il y a un besoin urgent et non satisfait pour l'immense population de patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable qui endurent des complications quotidiennes invalidantes. Il est essentiel d'étendre rapidement la procédure C-FIT à un public aussi large que possible. »

Metrodora a été créé en 2021 en tant que centre multidisciplinaire de soins et de recherche pour les personnes atteintes de troubles neuro-immunitaires, y compris les troubles neurogastro-intestinaux. Le centre de chirurgie ambulatoire de pointe de Metrodora à Salt Lake City, dans l'Utah, offre des procédures diagnostiques et thérapeutiques avancées pour évaluer et traiter un ensemble de pathologies complexes et courantes.

« Nous sommes très heureux d'avoir été choisis comme premier centre d'excellence des États-Unis pour la mise en œuvre de la procédure C-FIT et de servir de modèle de soins pour cette procédure », a déclaré John Wirthlin, PDG de l'Institut Metrodora. « De nombreux patients vivent avec des intolérances alimentaires non diagnostiquées, simplement parce que les méthodes de test existantes ne permettent pas d'identifier les problèmes sous-jacents. Notre vision est que l'Institut Metrodora adoptera des technologies nouvelles comme Cellvizio pour améliorer la qualité de vie de nos patients ».

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

À propos de l'Institut Metrodora

Situé à Salt Lake City, dans l'Utah, l'Institut Metrodora a été fondé en 2021 avec la vision de réimaginer les soins pour les patients souffrant de troubles multisystémiques complexes. Metrodora est particulièrement bien placé pour mettre en œuvre les soins cliniques les plus récents et pour développer et commercialiser de nouveaux tests diagnostiques et thérapeutiques pour les patients souffrant de ces maladies souvent invalidantes. L'Institut Metrodora a créé une offre innovante avec une approche multidisciplinaire collaborative de la médecine. Metrodora traite actuellement les troubles neurologiques, gastro-intestinaux, immunologiques, auto-immuns, douloureux et métaboliques.

