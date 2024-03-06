GLAS将与企业、信托和基金服务提供商Watiga合作，加强其在亚洲的业务版图

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Global Loan Agency Services Limited (“GLAS”)欣然宣布，其已经为Watiga Trust和Watiga Asia（统称“Watiga”）签署了加入GLAS网络的协议。

该笔交易尚待新加坡监管部门批准，将显著提升GLAS在亚太地区的业务能力。

Watiga在东南亚另类资产和跨境投资方面的特别专长，将为GLAS在贷款代理、资本市场和重组领域的市场领先产品提供宝贵补充。

关于Watiga

Watiga Trust是一家受新加坡金融管理局(MAS)监管的持牌信托公司，也是集体投资计划的核准受托人。Watiga Trust提供一系列量身定制的信托、受托和托管服务，是新加坡银行和金融协会、新加坡受托人协会、新加坡创业和私人资本协会以及亚太贷款市场协会的成员。Watiga Asia提供全套的基金、贷款和公司管理服务，是新加坡基金管理人协会的成员。

关于GLAS

GLAS已服务亚洲市场数年，包括在Evergrande和Sunac等近期在中国备受瞩目的债务重组案中发挥作用。

Watiga的平台将允许GLAS通过新加坡的成熟团队提供更广泛的服务，包括受MAS监管的服务。GLAS在悉尼、墨尔本和布里斯班的现有亚太办事处将为Watiga提供额外的运营支持，并将追加投资以扩大该团队在当地的能力，并确保在全球范围内提供一致的客户服务。

GLAS创始人Mia Drennan和Brian Carne表示：

“我们很高兴与Watiga合作，这是一家备受尊敬、服务亚洲市场的老牌公司。我们通过讨论发现，双方共同的精神、客户承诺和优质的服务交付显而易见，而双方服务产品的互补性将立即为我们合并后的客户群增加价值。”

Watiga创始人兼董事总经理Matt Richards评论道：

“Watiga和GLAS在客户服务方面有着共同的卓越价值观，并在各自的领域拥有深厚的行业专长。此次并购将使我们能够更好地服务双方合并后的客户群，并为我们的团队提供进一步的职业成长机会。对于我和Kuan Lim在2012年创立的这家公司来说，这笔交易是我们前进道路上顺理成章的一步，确保了我们客户的连续性。我期待在GLAS带来的新的支持和投资下继续领导公司。”

关于GLAS

GLAS成立于2011年，是首屈一指的独立、非银行、无冲突的贷款管理和契约受托人服务提供商。GLAS管理着超过3600亿美元的资产，总部设在伦敦，并在美国、法国、德国、西班牙和澳大利亚开展业务。通过与Watiga的整合，GLAS在新加坡拥有30多名经验丰富的专业人士，巩固了其在亚洲的地位，并为进一步投资和发展奠定了坚实的基础。

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