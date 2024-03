Maximus Canada et Tidal Cloud annoncent un partenariat stratégique pour offrir au secteur public des solutions de migration infonuagique

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Maximus, l’un des principaux fournisseurs de services gouvernementaux à l’échelle mondiale, s’est associé à Tidal Cloud, un fournisseur fiable de logiciels-services de migration infonuagique.

La division des Services d’experts-conseils en technologie de Maximus Canada, dirigée par Rehan Qureshi, vise à soutenir les ministères dans la transformation numérique et la modernisation des systèmes informatiques par la promotion des technologies émergentes. Face à la demande croissante de modernisation des programmes du secteur public, ce partenariat s’appuie sur les meilleures capacités des deux parties. Tidal Cloud se spécialise dans les services de migration infonuagique et permettra une prestation de services efficace et de meilleurs résultats pour les organismes gouvernementaux modernisant leurs programmes.

« Ce partenariat avec Tidal Cloud est une part importante de notre mission consistant à soutenir l’avenir des programmes gouvernementaux », déclare Rehan Qureshi, vice-président national des Services d’experts-conseils en technologie de Maximus Canada. « Notre stratégie est de nous associer à des partenaires sur le terrain qui partagent la même vision. Collectivement, nous renforçons les possibilités d’action des organismes gouvernementaux pour améliorer la vie des Canadiens. »

« Le fait d’avoir Maximus comme partenaire de services gouvernementaux expérimenté nous permet de tirer parti de son expertise technique et de son expérience opérationnelle en plus de renforcer nos capacités globales pour nos clients gouvernementaux », déclare David Colebatch, fondateur et chef de la direction de Tidal Cloud.

Instaurer un climat de confiance réciproque pour accélérer l’innovation.

À l’avenir, Maximus Canada continuera d’établir des relations symbiotiques avec les partenaires du marché. Par des solutions de partenariat intégrées, Maximus en fournira d’autres, efficaces et efficientes, regroupant l’expertise technique et commerciale afin d’améliorer la réussite des clients.

« Nos clients s’attendent à une innovation continue. Cet exemple illustre la manière dont nous pouvons tirer parti de notre expertise canadienne et mondiale. Maximus a fait ses preuves auprès de partenaires gouvernementaux en assurant la continuité des services tout en transformant les résultats pour les programmes et les citoyens », déclare Christian Gingras, directeur général et directeur national de Maximus Canada. « Une intégration holistique est nécessaire entre les processus d’entreprise centrés sur le citoyen et les technologies innovantes. En œuvrant avec d’autres chefs de file du secteur, nous pouvons offrir le meilleur des deux mondes à nos clients. »

Récemment, Maximus a collaboré avec plusieurs organismes provinciaux afin de moderniser et relancer des programmes d’identification numérique, la modernisation des programmes et la numérisation de formulaires électroniques pour des programmes de soins de santé, en partenariat avec les gouvernements provinciaux de l’ensemble du Canada.

À propos de Maximus

En tant que partenaire stratégique clé des gouvernements dans le monde, Maximus contribue à améliorer la prestation des services publics dans un contexte de défis technologiques, sanitaires, économiques, environnementaux et sociaux complexes. La compréhension approfondie de la prestation de services, les connaissances minutieuses permettant d’atteindre l’excellence opérationnelle et le vaste savoir des besoins des personnes desservies aident nos employés à faire progresser les missions essentielles de nos partenaires. Maximus propose une gestion innovante des processus d’affaires, des services d’experts-conseils efficaces et des solutions technologiques, permettant d’améliorer les résultats pour le public et d’augmenter la productivité et l’efficacité des programmes gouvernementaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site maximuscanada.ca.

À propos de Tidal.Cloud

La mission de Tidal est de permettre une transformation rapide de l’informatique d’entreprise vers l’infonuagique. L’entreprise y parvient grâce à une plateforme d’évaluation des applications, par une approche centrée sur l’entreprise et un cadre évolutif spécialement conçu à cet effet. Cette plateforme a été élaborée et mise au point spécifiquement pour permettre aux entreprises d’effectuer des changements majeurs et de prendre en toute connaissance de cause des décisions rapides au cours de leurs projets de migration et de transformation infonuagiques. Avec des outils d’évaluation et de collaboration très performants, les priorités commerciales des clients de Tidal sont au premier plan de leurs objectifs de migration infonuagique. Sa plateforme collaborative Accelerator simplifie et automatise le processus de planification de la migration infonuagique et fait appel à un cadre de migration transformateur. Par ces processus de migration évolutifs et automatisés de Tidal, les clients internationaux peuvent accroître l’agilité de leur entreprise et contourner les pénuries de main-d’œuvre, permettant ainsi aux entreprises modernes de bénéficier de services infonuagiques. Tidal est un partenaire spécialisé dans les logiciels de migration et de modernisation, un partenaire logiciel reconnu dans le secteur public, ainsi qu’un partenaire de services auprès d’Amazon Web Services. Tidal est également un partenaire géré, un partenaire prêt à la co-vente et un partenaire Gold ISV de Microsoft.