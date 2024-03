Hartree Partners (UK) Ltd. adquire uma participação de 50% na especialista em biometano Botres Holding GmbH

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Hartree Partners (UK) Limited (“Hartree”), uma subsidiária integral da Hartree Partners LP, que é propriedade conjunta de seus sócios e fundos administrados pela Oaktree Capital Management, anunciou que assinou um acordo de aquisição de 50% de participação na Botres Holding GmbH e suas subsidiárias (“Botres”). Com sede em Graz (Áustria), a Botres é uma importante fornecedora de biorrefinarias e plantas industriais de biogás ultramodernas na Áustria, República Checa, Polônia, Itália, Espanha e Turquia. Por meio do Bio Scraper, seu sistema de tratamento de biorresíduos altamente eficiente, a Botres cobre toda a cadeia de processamento – desde o pré-tratamento de todos os tipos de resíduos orgânicos até a produção eficiente de energia verde.

Desde a sua fundação em 2012, a Botres construiu inúmeras plantas de biogás na Europa e na Turquia e serve algumas das maiores empresas de gestão de resíduos e infraestruturas do mundo. A Botres é liderada por seus fundadores e diretores executivos, Stefan Kromus e Markus Grasmug. Juntos, Kromus e Grasmug têm mais de 40 anos de experiência no projeto, desenvolvimento, construção e operação de plantas de biometano centradas em resíduos.

A Hartree está fazendo parceria com a Botres para desenvolver um negócio europeu de produção de biometano com foco em matérias-primas que estejam em conformidade com a Diretiva das Energias Renováveis (RED) da União Europeia, que operará sob a marca Botres. O negócio se concentrará em atividades de desenvolvimento de ativos em países selecionados da UE, expandindo-se para outros países segundo as oportunidades.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a Botres, cuja tecnologia inovadora e histórico comprovado no campo do biogás fazem com que sejam uma excelente parceira para a nossa equipe à medida que entramos no mercado europeu de produção de biometano. Esta colaboração se alinha diretamente com a transição da Hartree para investir em soluções de energia renovável e esperamos desempenhar um papel no fornecimento de biometano limpo e confiável à Europa”, disse Stephen Hendel, sócio-gerente fundador da Hartree Partners LP.

Kromus afirmou: “Mal podemos esperar embarcar nesta jornada com a Hartree Partners. A parceria apresenta uma importante oportunidade para acelerar o crescimento do nosso negócio de produção de biometano e solidificar a posição da Botres como protagonista na indústria. Temos certeza de que, ao combinar a nossa experiência e recursos, podemos produzir resultados excepcionais para as nossas partes interessadas e contribuir de maneira significativa para a transição da Europa a um futuro energético mais sustentável”.

Sobre a Hartree:

A Hartree Partners (UK) Limited é uma subsidiária integral da Hartree Partners LP, uma sociedade limitada organizada sob as leis de Delaware (EUA) e uma empresa internacional de commodities que negocia ativamente petróleo, gás, energia, produtos refinados, transporte marítimo, metais e ações. A Hartree Partners LP foi fundada há mais de 25 anos e é propriedade conjunta da alta administração e de fundos administrados pela Oaktree.

A Hartree tem um histórico único de mais de 25 anos em negociação por conta própria e investimento em mercados de energia no mundo inteiro. Nossa experiência no desenvolvimento de ativos abrange navios classe VLCC, armazenamento de petróleo, gás e energia, geração de energia (convencional e renovável) e instalações de produção de gás, bem como ativos de refino de petróleo nos EUA. Na Europa, a Hartree participa no mercado de energia do Reino Unido por meio de um portfólio de ativos de energia de pico, bem como de um portfólio de ativos pan-europeus de geração renovável. A Hartree adquiriu uma profunda base de conhecimento na operação desses ativos por meio de uma extensa análise de dados e possui vasta experiência na estruturação de transações para energia renovável e no gerenciamento de carga intermitente.

Sobre a Botres:

A Botres Holding/Botres Global GmbH, com sede em Graz (Áustria), é uma fornecedora líder de tecnologia moderna de biogás de digestão anaeróbica em escala industrial, cobrindo toda a cadeia de processo – desde o pré-tratamento de todos os tipos de resíduos orgânicos, esterco e outros resíduos até a eficiente produção de energia verde. A Botres foi fundada em 2012 e surgiu do desenvolvimento tecnológico em uma das maiores e mais bem-sucedidas plantas de digestão anaeróbica do mundo na Itália.

Nos últimos anos, a Botres construiu inúmeras plantas de biogás em vários países europeus, bem como na Turquia e Austrália. Entre os clientes da Botres estão algumas das maiores empresas de gestão de resíduos e infraestrutura do mundo. Com o desenvolvimento de seu sistema de tratamento de biorresíduos altamente eficiente (Bio Scraper), a Botres consegue tratar basicamente qualquer tipo de resíduo orgânico. Além disso, o design tecnológico e a estabilidade do processo das plantas garantem gastos otimizados no ciclo de vida.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.