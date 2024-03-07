C₂N Diagnostics, LLC宣布获得Eisai Inc.投资

圣路易斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 先进脑健康诊断领域的领导者C₂N Diagnostics, LLC和Eisai Inc.（“人类保健”公司）已向C₂N投资高达1500万美元。

C₂N高管表示，这项投资反映了两家公司扩大规模并提供广泛Precivity™检测的共同愿望，Precivity™是一种用于认知障碍患者的创新血液测试。这些测试致力于帮助医疗保健提供者确定阿尔茨海默病的病理学，并帮助医疗管理和治疗决策。

两家公司一致认为，Eisai的投资将促进C₂N努力扩大高性能血液生物标志物测试在美国早期诊断阿尔茨海默病方面的可用性、可及性和使用范围。

C₂N首席执行官Joel Braunstein博士表示：“我们非常感谢Eisai一丝不苟的全面评估，确定了我们在大脑健康领域的先进诊断解决方案的价值和质量。通过这笔融资，我们将发扬优良传统，吸引致力于通过早期检测、治疗以及最终预防来改变阿尔茨海默病发展轨迹的最优投资者。我们很自豪能拥有Eisai在该领域的领导力，我们正在改变阿尔茨海默病患者的管理和临床护理标准。随着更多治疗药物的出现，获取与黄金标准措施密切相关的血液生物标志物——例如正电子发射断层扫描（PET），将提高患者获得安全有效药物治疗的机会。”

Eisai高级副总裁、全球阿尔茨海默病负责人Keisuke Naito表示，“高精度血液诊断领域正在迅速发展和扩大，鉴于PET和CSF测试的费用和能力限制，Eisai正在努力支持痴呆症生态系统的发展。提供更实惠的微创诊断工具有助于支持阿尔茨海默病的广泛治疗。

C 2 N和Eisai最初于2022年宣布，他们正在努力“提高认识并发展真实应用证据，以支持对目前未参加临床试验的认知障碍患者使用基于血液的检测 。”

关于C 2 N Diagnostics, LLC

C₂N是一家专业诊断公司，其愿景是实现Clarity Through Innovation®（创新实现清晰）。C₂N致力于在脑健康领域提供卓越的临床实验室服务和先进的诊断解决方案。C₂N基于高分辨率质谱的生物标志物服务和产品用于： 改善患者护理的临床决策（包括诊断和治疗监测）；最大限度提高测试神经退行性疾病新疗法的临床试验的质量和效率；提供创新工具以帮助医疗保健研究人员更好地了解疾病的新机制，确定新治疗目标，并进行重要的流行病学研究，以改善全球公共卫生。 C₂N测定已用于美国和世界各地的150多项阿尔茨海默病和其他研究，其中包括涉及疾病修饰疗法（DMT）的重大节点治疗和预防试验，这些疗法正在改变阿尔茨海默病的发展轨迹。C₂N与跨国制药和生物技术公司、领先的学术机构、美国老龄化研究所、阿尔茨海默氏症协会以及其他非营利组织和财团持续合作。同行评审出版物已报告了超过15,000项与Precivity™相关的生物标志物测量值，目前还有更多投稿正在审查中。

该公司感谢美国老龄化研究所、GHR基金会、阿尔茨海默病药物发现基金会、BrightFocus基金会和阿尔茨海默病协会的慷慨支持。要了解更多信息，请访问 www.C2N.com 。

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