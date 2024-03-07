C₂N Diagnostics, LLC宣布獲得來自Eisai Inc.的資金

聖路易斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 先進大腦健康醫療診斷領航者C₂N Diagnostics, LLC和以「呵護人類健康」為使命的Eisai Inc. 共同宣布，Eisai已決定投入一筆最高可達1500萬美元的資金，協助C₂N的發展。

C₂N管理團隊表示，這筆投資反映了兩造擴大並普及其Precivity™檢測的共同願望。Precivity™檢測是一種創新的血液檢測，用於有認知障礙的患者。這些檢測旨在幫助醫療護理人員判定阿茲海默症的病理，進而促進醫療管理和治療決策。

兩公司同意Eisai的投資將用來幫助C₂N加速擴大高效血液生物標記檢測的可得性、普及性和使用，以在美國診斷早期阿茲海默症。

C₂N執行長Joel Braunstein博士表示：「Eisai為詳盡評估C₂N先進大腦健康診斷解決方案的價值和品質，付出了許多努力；對此，我們致上深忱謝意。我們吸引致力於透過早期發現、治療、以及最終預防來改變阿茲海默症發展軌跡的最佳投資者，這筆資金為我們再添一筆紀錄。我們正在改變阿茲海默症患者的管理及臨床照護標準，很榮幸有Eisai引領我們前進。血液生物標記的可得性與最高標準測量（如正子電腦斷層掃描 (PET)）密切相關，將提高患者獲得安全有效藥物治療的機會。」

「高精度血液檢測診斷這個領域發展進步神速。」Eisai高級副總裁、全球阿茲海默症主任Keisuke Naito說，「有鑑於PET和CSF檢測成本高昂且可檢測人數有限，Eisai嘗試扶助老年癡呆症醫療生態體系的成長。如能開發出更經濟實惠的微創診斷工具，將有助於擴大阿茲海默症的管理。」

C 2 N和Eisai早在2022年已宣布它們正在努力「提高意識並開發真實證據，支持目前尚未參加臨床試驗的認知障礙患者採用血液檢測」。

關於C 2 N Diagnostics, LLC

C₂N是一家以「透過創新透視疾病」(Clarity Through Innovation®) 為願景的專業診斷公司。C₂N致力提供優質臨床檢測服務，並優化大腦健康診斷解決方案。C₂N的高解析度質譜生物標記服務和產品有以下用途：協助臨床決策以改善病患照護，包括診斷和治療監測；盡可能提高檢測神經退化性疾病新療法的臨床試驗之品質和效率；提供創新工具，幫助醫療保健研究者進一步了解疾病的新機制，找出新的治療目標，並進行重要的流行病學研究，以改善全球公共衛生。C₂N檢測已用於美國和世界各地的150多項阿茲海默症和其他研究。這包括運用疾病修正療法 (DMT) 的里程碑式治療和預防試驗，可改變阿茲海默症的發展軌跡。C₂N與跨國製藥和生物科技公司、一流學術機構、國家老化研究所 (National Institute on Aging)、阿茲海默症協會 (Alzheimer’s Association) 以及其他非營利組織和財團持續合作。同儕審查出版物已發表了超過15,000項與Precivity™相關的生物標記評估，目前還有更多稿件正在審查中。

該公司感謝以下單位慷慨贊助：國家老化研究所、GHR基金會、阿茲海默症藥物開發基金會 (Alzheimer’s Drug Discovery Foundation)、BrightFocus基金會和阿茲海默症協會。如需進一步資訊，請造訪： www.C2N.com 。

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