LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Hartree Partners (UK) Limited (“Hartree”), een dochteronderneming volledig in handen van Hartree Partners LP, dat zelf mede-eigendom is van haar partners en fondsen beheerd door Oaktree Capital Management, maakte bekend dat het een overnameakkoord heeft ondertekend voor een aandeel van 50% in Botres Holding GmbH en haar dochterondernemingen (“Botres”). Het bedrijf Botres heeft haar maatschappelijke zetel in Graz, in Oostenrijk, en is een belangrijke leverancier van zeer moderne industriële installaties voor biogassen en bioraffinaderijen in Oostenrijk, de Tsjechische Republiek, Polen, Italië, Spanje en Turkije. Via Bio Scraper, het bijzonder efficiënte systeem van het bedrijf voor de verwerking van bioafval, dekt Botres de volledige verwerkingketen, van voorbehandeling van alle soorten organisch afval tot de efficiënte productie van groene energie.

