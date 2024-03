Approvati i risultati finanziari di Gruppo al 31 dicembre 2023, Forte espansione dell’EBITDA margin ed excess cash generation a € 601 milioni, € 500 milioni per acquisto di azioni proprie

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Il Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. ha approvato in data 6 marzo i risultati finanziari consolidati al 31 dicembre 2023.

“Nel 2023 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita in tutte le geografie, aumentato ulteriormente i nostri margini ed accelerato significativamente la generazione di cassa. Abbiamo, inoltre, fatto ulteriori progressi nell’innovazione di prodotto, nella modernizzazione delle nostre piattaforme tecnologiche, nel rafforzamento delle nostre competenze e nell’integrazione della nostra organizzazione, elemento che ci consente di accelerare ulteriormente sul fronte dell’efficienza e delle sinergie” - ha commentato Paolo Bertoluzzo, CEO di Nexi Group - “In prospettiva, nonostante un contesto macroeconomico ancora incerto, continueremo ad espandere i nostri margini e ad aumentare la generazione di cassa in modo significativo, tornando ad accelerare i ricavi nel medio termine, anche grazie a nuovi motori di crescita, quali ad esempio l'eCommerce, la Germania e la Spagna, recentemente acquisita. Alla luce di queste prospettive, entriamo in una nuova fase in termini di capital allocation: abbiamo deciso di avviare il percorso di restituzione di capitale ai nostri azionisti, proseguendo al contempo la continua riduzione della leva finanziaria e gli investimenti nello sviluppo organico del business. Per questo motivo, proporremo all'Assemblea degli Azionisti di avviare un significativo programma di acquisto di azioni proprie, ritenendo questo il modo più efficace per creare valore per i nostri azionisti in questa fase. Questi ulteriori progressi sono possibili grazie alla continua fiducia dei nostri Clienti, al supporto dei nostri Partner e allo straordinario contributo delle Persone di Nexi.”

Risultati finanziari gestionali consolidati1

Nel 2023, i ricavi di Gruppo si sono attestati a € 3.361,7 milioni, in crescita del 7,0% rispetto al FY22, e l’EBITDA è stato pari a € 1.751,8 milioni, in crescita del 10,0% rispetto all’anno precedente. L’EBITDA margin si è attestato al 52%, con un incremento di 146 punti base rispetto al FY22, anche grazie alla più veloce realizzazione di efficienze e sinergie alla luce dell’integrazione del Gruppo.

Nel quarto trimestre del 2023 i ricavi si sono attestati a € 912,9 milioni, in crescita del 6,8% rispetto al 4trim22. L’EBITDA nel trimestre è stato pari a € 484,1 milioni, in aumento del 9,7% rispetto all’anno precedente, e l’EBITDA margin ha raggiunto il 53%, con un incremento di 139 punti base rispetto al 4trim22.

A livello di business di mercato in cui il Gruppo Nexi opera, nel 2023 sono stati registrati i seguenti risultati:

Merchant Solutions - che rappresenta circa il 56% dei ricavi complessivi del Gruppo - ha registrato ricavi pari a € 1.888,6 milioni, +7,7% a/a, con la Germania e l’eCommerce in crescita a doppia cifra. Nel 2023 sono state gestite 18.524 milioni di transazioni, in crescita del 12,6% a/a, per un valore pari a € 825,3 miliardi, +7,6% a/a. Il valore delle transazioni ha continuato il proprio trend di crescita in tutto il Gruppo nel FY23, principalmente grazie agli International schemes. In riferimento al quarto trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 497,9 milioni, in aumento del 6,2% a/a.



Nel quarto trimestre i volumi delle transazioni acquiring2 sono cresciuti mid-single digit a/a in Italia e nei Nordics, mentre in DACH hanno registrato una forte crescita a doppia cifra a/a. La solida crescita a/a è proseguita in tutte le geografie a gennaio e febbraio, nonostante la complessiva debolezza macroeconomica.



Tra le principali iniziative del trimestre in questo segmento si segnalano:

o Estensione dell’offerta dedicata alle PMI nelle diverse geografie, incluso il lancio dello SmartPOS nei Nordics e un’accelerazione della diffusione di SmartPay in nuovi mercati;

o Nuova partnership strategica premium a livello di Gruppo con WooCommerce, che si aggiunge agli accordi già sviluppati con i principali E-commerce enablers europei (come ad esempio, Magento, Shopware e Prestashop);

o Ampliamento dell’offerta dedicata ai clienti LAKA: solida pipeline di nuovi clienti e di opportunità di up/cross selling in diverse geografie e settori (e.g. retail omni-canale, hospitality, EV charging/stazioni di servizio).

Issuing Solutions - che rappresenta circa il 32% dei ricavi complessivi del Gruppo - ha registrato ricavi nell’anno pari a € 1.090,1 milioni, in crescita del 7,6% a/a, e pari a € 300,8 milioni nel quarto trimestre, in aumento del 9,5% a/a. La crescita è stata sostenuta principalmente dal successo dell’international debit in Italia e dai contributi non ricorrenti già attesi legati ad operazioni di M&A bancarie, a phasing e progetti in Italia. Nel 2023 sono state gestite 19.290 milioni di transazioni, in crescita del’10,8% a/a, per un valore pari a € 888,0 miliardi, in crescita del’8,2% a/a.

Digital Banking Solutions - che rappresenta circa il 11% dei ricavi complessivi del Gruppo - ha registrato ricavi pari a € 383,0 milioni, in crescita dell’1,8% a/a.

In riferimento al quarto trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 114,3 milioni, in aumento del 2,9% a/a, grazie alla crescita dei volumi e a nuove iniziative di business.

Nei FY23 i Costi Totali ammontano a € 1.609,9 milioni, con una crescita limitata del 3,8% a/a nonostante l’aumento dei volumi e la pressione inflazionistica, grazie principalmente alla leva operativa e alla realizzazione di efficienze e sinergie conseguenti l’integrazione del Gruppo. In riferimento al quarto trimestre, i Costi Totali ammontano a € 428,8 milioni, in crescita del 3,7% rispetto al 4trim22.

I Capex totali3 si attestano a € 496 milioni nel 2023, pari al 15% dei ricavi di Gruppo, in diminuzione rispetto ai € 520 milioni del 2022, -4,6 p.p. a/a. In particolare, € 386 milioni sono relativi ad investimenti per la continua innovazione ordinaria di prodotti e servizi, per il mantenimento di elevati standard di qualità e sicurezza, per acquisti di POS e ATM. I rimanenti € 110 milioni sono relativi a iniziative di trasformazione e di integrazione, con solo una piccola parte residua da completare nel 2024.

Prosegue la continua forte riduzione dei costi di trasformazione e di integrazione pari a

€ 116,1 milioni nel FY23, in diminuzione del 24% rispetto allo scorso anno. I costi non ricorrenti registrati sotto l’EBITDA Reported (riportato nell’allegato) sono pari a € 1.458,3 milioni nel FY23 e risentono della svalutazione tecnica non cash del valore contabile dell’avviamento e delle attività immateriali, pari a € 1.256,8 milioni, a seguito dell'andamento del prezzo dell’azione e delle attuali condizioni di mercato.

L’Utile di pertinenza del Gruppo Normalizzato4 nel FY23 è pari a € 711,8 milioni con un utile per azione normalizzato di € 0,54, in crescita del 4,9% a/a. La perdita di pertinenza del Gruppo nel FY23 Reported (riportato nell’allegato) è pari a € 1.006,0 milioni a seguito della sopracitata svalutazione tecnica non cash.

L’excess cash generation5 pari a € 601,1 milioni6 nel FY23 si conferma in forte crescita.

Al 31 dicembre 2023, la Posizione Finanziaria Netta gestionale è scesa a € 5.262 milioni e il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA è diminuito a 3,0x, in riduzione di -0,3x rispetto al FY22. La weighted average maturity del debito è pari a circa 3,1 anni con un costo cash medio del debito al lordo delle imposte sostanzialmente stabile rispetto al trimestre precedente, pari a circa 2,86%.

Programma di acquisto azioni proprie

La consistente disponibilità di cassa esistente e la forte crescita della generazione di cassa attuale e futura consentono di poter iniziare a restituire capitale agli azionisti nel 2024, pur continuando a sostenere sia la riduzione del debito attesa che le limitate opportunità di M&A previste per il futuro.

Il management e il Consiglio di Amministrazione di Nexi ritengono che l'attuale prezzo dell’azione non rifletta in pieno il valore della Società e delle sue prospettive e che il riacquisto di azioni proprie rappresenti la più efficace opportunità di creazione di valore per gli azionisti.

Per questo motivo, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2024 un programma di riacquisto di azioni proprie della durata di 18 mesi fino ad un massimo di € 500 milioni (pari al ~13% del flottante).

In futuro Nexi prevede di continuare a destinare agli azionisti una parte significativa della cassa in eccesso attraverso ulteriori programmi di riacquisto di azioni o dividendi a seconda delle condizioni generali di mercato.

Guidance 2024

Per il 2024, alla luce di un persistente scenario macroeconomico complesso, Nexi annuncia i seguenti targets:

Ricavi: crescita mid-single digit a/a;

a/a; EBITDA: crescita mid-to-high single digit a/a, con una margin expansion di oltre 100 punti base;

a/a, con una di oltre 100 punti base; Excess cash generation: più di € 700 milioni;

più di € 700 milioni; Leva finanziaria netta: in diminuzione al di sotto di 2,9x l’EBITDA, incluse le operazioni di M&A già annunciate e gli effetti del programma di riacquisto azioni proprie (~2,6x su base organica).

Prospettive di medio termine aggiornate

Nexi, assumendo una continua forte crescita della penetrazione dei pagamenti digitali nelle geografie chiave del Gruppo e una graduale ripresa macroeconomica nel medio termine, prevede:

Ricavi in graduale ri-accelerazione dalla crescita mid-single digit a/a;

a/a; EBITDA margin in continua espansione di oltre 100 punti base all’anno;

in continua espansione di oltre 100 punti base all’anno; Continua forte crescita della generazione di cassa organica, prevista raggiungere circa € 1 miliardo nel 2026;

Leva finanziaria target pari a ~2,0x-2,5x l’EBITDA entro il 2026 dopo ulteriore restituzione di capitale agli azionisti (~1,5x su base organica).

Progressi in ambito ESG

I continui progressi in ambito ESG sono stati premiati con importanti riconoscimenti internazionali nel corso del 2023, valorizzando l’impegno di Nexi ad essere NetZero entro il 2040 a livello di Gruppo e ad applicare gli stessi standard a tutta la catena del valore. È inoltre stato apprezzato l’approccio al business responsabile, fondato sulla mitigazione del rischio e su una cultura di diversity e inclusion.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Marchini, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili di Nexi S.p.A..

Dati reported in attesa di validazione da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers.

* * *

Nexi

Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all'Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un’Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best-in-class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Solutions, Issuing Solutions e Digital Banking Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. www.nexi.it www.nexigroup.com/it

Riconciliazione Conto Economico Reported vs Normalizzato

I dati di conto economico reported a cambi correnti includono l’acquisizione del merchant book di ISP in Croazia a partire dal 28 febbraio 2023. I dati di conto economico normalizzato sono pro-forma per l’M&A (acquisizione del merchant book di ISP in Croazia a partire dal 1 Gennaio 2023), a cambi costanti ed escludono le componenti non ricorrenti e altri one-off (ad esempio gli ammortamenti dei customer contracts).

Conto Economico

Stato Patrimoniale

________________________

1 I dati di conto economico gestionale normalizzato pro-forma per il 2022 e 2023 sono a cambi e perimetro costanti (i.e.acquisizione del merchant book di ISP in Croazia).

2 I dati di volumi includono sales, International schemes ed escludono SIA. Per l’Italia i dati includono anche national schemes solo per il merchant book di ISP. Per i Nordics e la DACH region i dati sono relativi al regular business, ed escludono transazioni non-card based e-Commerce.

3 Dati gestionali.

4 Utile netto a cui vengono riaggiunti non-recurring items e D&A customer contracts al netto delle tasse.

5 Generazione di flussi di cassa operativi al netto degli interessi passivi e di altre voci di cassa (imposte di cassa, IFRS 16 e altro).

6 Al lordo dei circa € 100 milioni di tasse differite. Crescita pari al 27% a/a, tra i ~500 €M nel FY23 di excess cash (al netto di tali tasse differite) e 394 €M di excess cash nel FY22.