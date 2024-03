Extension du partenariat entre HOFFMANN GREEN et BOUYGUES IMMOBILIER jusqu’en décembre 2025

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société ») (Paris:ALHGR), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction, qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l’extension pour deux ans de son partenariat avec Bouygues Immobilier, acteur incontournable de la promotion immobilière, présent depuis près de 70 ans sur le marché français.

Signé en mai 2022, le contrat initial est étendu jusqu’au 31 décembre 2025. La prolongation de la collaboration entre Hoffmann Green et Bouygues Immobilier atteste du succès des premiers projets novateurs et plus durables réalisés, grâce à l'utilisation du ciment 0% clinker Hoffmann.

Ne nécessitant aucun changement d’application en termes de mise en œuvre, le ciment Hoffmann est de plus en plus utilisé sur les opérations de Bouygues Immobilier. Il a notamment été mis en œuvre sur une quinzaine d’opérations, partout en France.

Preuve de la confiance mutuelle entre les deux Groupes, cette extension de partenariat s'inscrit parfaitement dans la trajectoire et les ambitions de Bouygues Immobilier en faveur d’une transformation profonde du secteur où l’impact des bâtiments sur l’environnement se doit d’être de plus en plus limité. Fortement décarboné et promouvant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles, l’utilisation du ciment 0% clinker Hoffmann permet à Bouygues Immobilier d’accélérer la décarbonation de ses activités.

Opération Empreinte à Angers de 77 logements sur laquelle 2 des 3 bâtiments ont été réalisés avec du Ciment Hoffmann Green. Un dallage a également été coulé avec ce ciment et des granulats Néolithe, provenant du traitement de déchets par fossilisation, une première en France.

Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous nous réjouissons de prolonger de deux ans notre partenariat stratégique avec Bouygues Immobilier. Résultat de premières années de collaboration fructueuses, cette extension de partenariat marque le début d'une nouvelle phase où nous allons intensifier notre collaboration pour bâtir des habitations et des infrastructures, toujours plus respectueuses de l'environnement. Ensemble, nous contribuons au changement de paradigme qui s’impose dans l'industrie du bâtiment où l'innovation, la durabilité et la responsabilité environnementale sont désormais au cœur de chaque projet. »

Olivier Villard, Directeur Achats de Bouygues Immobilier, précise : « En prolongeant notre partenariat avec Hoffmann Green Cement Technologies, nous confirmons notre volonté de mettre en œuvre tous les leviers possibles pour décarboner nos activités. L’utilisation du ciment Hoffmann Green Cement Technologies 0% clinker est l’une des solutions qui nous permet de diminuer l’empreinte carbone de nos projets et nous aide à atteindre à moyen terme nos objectifs en la matière. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2024-2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et récemment en Arabie Saoudite.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE BOUYGUES IMMOBILIER

Chez Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, nous sommes présents, depuis près de 70 ans, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation en passant par la promotion. Notre métier est de concevoir des lieux de vie qui prennent en compte tous les usagers à toutes les échelles, d'écouter nos clients et les collectivités pour imaginer avec eux des espaces utiles, humains et plus durables.

Engagés à limiter notre impact négatif sur l’environnement et à maximiser notre impact positif, notre objectif est de concevoir 25% de nos projets en biodiversité positive d'ici à 2025. Notre trajectoire carbone, une des plus ambitieuses de notre secteur est, quant à elle, reconnue par la SBTi. Elle prévoit, à court terme, une réduction de 42% de nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 sur les activités des scopes 1 et 2, et de 28% sur les activités du scope 3 d'ici à 2030. A long terme, nous visions une réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre sur les activités des 3 scopes à horizon 2050.

En 2023 nous comptions 1673 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2.032 milliards d’euros. Exigeants en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de nos collaborateurs, nous sommes le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France.

www.bouygues-immobilier-corporate.com

Suivez-nous sur X : @Bouygues_Immo