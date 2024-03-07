Hartree Partners (UK) Ltd.收購生物甲烷專家Botres Holding GmbH 50%的股份

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Hartree Partners (UK) Limited（簡稱「Hartree」）宣布已簽署收購協議，收購Botres Holding GmbH及其子公司（簡稱「Botres」）50%的股份。Hartree是Hartree Partners LP的全資子公司，後者由合夥人和Oaktree Capital Management管理的基金共同擁有。Botres總部位於奧地利格拉茨，是奧地利、捷克共和國、波蘭、義大利、西班牙和土耳其超現代工業沼氣廠和生物煉製廠的主要供應商。憑藉高效的生物廢物處理系統Bio Scraper，Botres的業務涵蓋從各類有機廢物的預處理，到綠色能源的高效生產的整個處理鏈。

自2012年成立以來，Botres在歐洲和土耳其建造了眾多沼氣廠，並為一些全球最大的廢物管理和基礎設施公司提供服務。Botres由創辦人Stefan Kromus博士和Markus Grasmug博士共同領導，兩人均擔任董事總經理。Kromus博士和Grasmug博士擁有40餘年的產業經驗，涉及專注廢物處理的生物甲烷工廠的設計、開發、建設和營運。

目前，Hartree正在與Botres合作開發歐洲生物甲烷生產業務，並在Botres品牌旗下營運，重點關注符合再生能源指令(RED)的原料。該業務將專注于歐盟境內選定國家的資產開發活動，並擇機擴展至其他國家。

Hartree Partners LP創始管理合夥人Stephen Hendel表示：「我們很高興能與Botres合作，Botres在沼氣領域擁有創新技術和良好的歷史紀錄，是我們在進軍歐洲生物甲烷生產市場過程中的絕佳合作夥伴。此次合作與Hartree的業務方向一致，我們正朝著投資再生能源解決方案轉型，並期待能夠發揮重要作用，為歐洲提供清潔可靠的生物甲烷。」

Kromus博士表示：「我們很高興能與Hartree Partners一同開啟新篇章。這次合作給我們帶來了重要商機，有助於加速我們生物甲烷生產業務的成長，同時鞏固Botres在業界的領先地位。我們相信，透過結合雙方的專長和資源，我們一定能為利害關係人帶來卓越的成果，並為歐洲向更永續的能源未來轉型做出有意義的貢獻。」

關於Hartree：

Hartree Partners (UK) Limited是Hartree Partners, LP的全資子公司，後者是一家根據德拉瓦州法律成立的有限合夥企業，也是一家積極從事石油、天然氣、電力、精煉產品、航運、金屬和股票交易的全球大宗商品公司。Hartree Partners, LP的成立時間超過25年，由高級管理層和Oaktree管理的基金共同擁有。

Hartree在全球能源市場的自營交易和投資方面擁有逾25年的業績記錄，在業界獨樹一幟。我們的資產開發經驗涵蓋美國的超大型油輪(VLCC)、石油、天然氣和電力儲存、發電（傳統和再生）、天然氣生產設施以及煉油資產。在歐洲，Hartree透過調峰電力資產組合和泛歐洲再生能源發電資產組合，參與英國電力市場。Hartree透過廣泛的資料分析，獲得了深厚的資產營運知識儲備，同時在建構再生能源電力交易和管理間歇負載方面擁有豐富的經驗。

關於Botres：

Botres Holding/Botres Global GmbH總部位於奧地利格拉茨，是現代工業規模厭氧消化沼氣技術的領導廠商，業務涵蓋從各類有機廢物、糞肥和其他殘渣的預處理，到綠色能源的高效生產的整個製程鏈。Botres成立於2012年，一開始在義大利一家在世界上頗具規模和聲望的厭氧消化工廠從事技術開發。

過去幾年，Botres在歐洲多國、土耳其和澳洲建造了眾多沼氣廠。Botres的客戶中不乏一些全球規模最大的廢物管理和基礎設施公司。憑藉高效的生物廢物處理系統(Bio Scraper)，Botres基本上能夠處理所有類型的有機廢物。此外，工廠的技術設計和製程穩定性也確保生命週期支出得到最佳化。

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