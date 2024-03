GLAS stärkt seine Präsenz in Asien durch Partnerschaft mit Watiga, den Anbieter von Unternehmens-, Trust- und Fondsdienstleistungen

SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--Global Loan Agency Services Limited („GLAS”) gibt erfreut bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag für Watiga Trust und Watiga Asia (gemeinsam „Watiga”) abgeschlossen hat, um dem GLAS-Netzwerk beizutreten.

Die Transaktion wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung in Singapur die Fähigkeiten von GLAS in der APAC-Region erheblich verbessern.

Die besondere Kompetenz von Watiga im Bereich alternative Vermögenswerte und grenzüberschreitende Investitionen in Südostasien wird eine wertvolle Ergänzung des marktführenden Angebots in den Bereichen Kreditvermittlung, Kapitalmärkte und Umstrukturierung von GLAS bieten.

Watiga

Watiga Trust ist ein von der MAS (Monetary Authority of Singapore) und dem Approved Trustee for Collective Investment Schemes gesetzlich geregeltes Licensed Trust Company. Watiga Trust bietet eine Reihe maßgeschneiderter Treuhand- und Depotführungsdienstleistungen und ist Mitglied des Singapore Institute of Banking and Finance, der Singapore Trustees Association, Singapore Venture and Private Capital Association und der Asia Pacific Loan Market Association. Watiga Asia bietet eine umfassende Palette an Fonds-, Kredit- und Unternehmensverwaltungsdienstleistungen und ist Mitglied der Singapore Fund Administrators Association.

GLAS

GLAS hat den asiatischen Markt jahrelang bedient, unter anderem durch seine Funktionen im Rahmen der jüngsten hochkarätigen Umstrukturierungen in China, wie etwa Evergrande und Sunac.

Die Plattform von Watiga wird GLAS in die Lage versetzen, eine umfangreichere Palette von Dienstleistungen anbieten zu können, darunter diejenigen, die von der MAS durch ein bewährtes Team in Singapur gesetzlich geregelt wurden. Zusätzliche Investitionen werden getätigt, um die örtlichen Fähigkeiten des Teams zu erweitern und die konsistente Kundenbetreuung rund um den Globus mithilfe der bestehenden Büros von GLAS in der APAC-Region in Sydney, Melbourne und Brisbane zu gewährleisten, die zusätzliche operative Unterstützung für Watiga bieten.

Mia Drennan und Brian Carne, die Gründer von GLAS, erklärten:

„Wir sind hocherfreut, die Partnerschaft mit Watiga einzugehen, einem hochangesehenen Traditionsunternehmen, das den asiatischen Markt bedient. Der gemeinsame Ethos, das Kundenengagement und die erstklassige Servicebereitstellung wurden in unseren Gesprächen deutlich und die Komplementarität der Leistungsangebote werden sofort einen Mehrwert für unseren gemeinsamen Kundenstamm schaffen. ”

Matt Richards, Gründer und Managing Director von Watiga, kommentierte die Entwicklung mit den Worten:

„Watiga und GLAS agieren mit gemeinsamen Prinzipien der Exzellenz im Kundenservice und verfügen über fundierte Branchenkenntnisse in ihren jeweiligen Bereichen. Der Zusammenschluss wird uns in die Lage versetzen, unseren gemeinsamen Kundenstamm bestmöglich zu bedienen und unserem Team Möglichkeiten für berufliche Weiterentwicklung zu bieten. Die Transaktion ist ein natürlicher Schritt für das Unternehmen, das Kuan Lim und ich im Jahr 2012 gründeten, und sorgt für Kontinuität für unsere Kunden. Ich freue mich nun darauf, das Unternehmen durch zusätzliche Unterstützung und Investitionen von GLAS weiterhin führen zu dürfen.”

Über GLAS

GLAS wurde 2011 gegründet und ist der führende unabhängige, kreditgeberunabhängige und konfliktfreie Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Kreditverwaltung und Treuhandservice für Anleiheverträge. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London und verwaltet Vermögenswerte im Wert von über 360 Milliarden US-Dollar. GLAS verfügt über Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Spanien, Australien und in den USA. Die Integration in das Unternehmen Watiga stärkt die Position von GLAS in Asien durch ein Team von mehr als 30 erfahrenen Fachleuten in Singapur und eine starke Grundlage für weitere Investitionen und Wachstum.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.