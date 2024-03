Momcozy annonce un partenariat passionnant avec Boots

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Boots, l’enseigne de produits de santé et de beauté à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni, a annoncé son partenariat avec Momcozy, le fabricant du très populaire tire-lait portable M5 ainsi que d’une vaste gamme de soins de maternité. En tant que chef de file dans la fabrication de tire-laits portables, Momcozy propose également ses soutiens-gorge de pompage et d’allaitement, son masseur de lactation et bien d’autres produits désormais disponibles sur la boutique en ligne de Boots, rendant ainsi les produits de maternité de qualité plus accessibles dans tout le Royaume-Uni.

Momcozy s’est fait connaître en 2018 avec son tire-lait tout-en-un et mains libres M5 qui a révolutionné le pompage en créant un moyen pratiquement indolore et discret de tirer le lait à tout moment et en tout lieu. Sa conception compacte permet aux mamans occupées de tirer leur lait tout en se déplaçant, en travaillant ou en se reposant à la maison. Il est doté de la technologie DoubleFit™ Flange pour assurer un ajustement serré et augmenter les performances de pompage. Son design en forme de bouche de bébé et son pompage à angle horizontal imitent le mouvement naturel et les douces vibrations de succion d’un bébé pour détendre les canaux galactophores. De plus, il ne pèse que 230 g et sa taille est deux tiers inférieure à celle des tire-laits habituels !

Avec son flacon d’une capacité de 120 ml, le M5 propose trois modes : stimulation, expression et mixte. Les mamans peuvent bénéficier d’une autonomie de 120 minutes avec une charge de deux heures, et l’arrêt manuel de l’appareil facilite le contrôle de la production de lait. De plus, le M5 est très silencieux, ce qui rend le pompage en public ou en déplacement facile et discret.

Momcozy se consacre à offrir du confort aux mamans et à les accompagner de la grossesse jusqu’au début de la maternité. C’est pourquoi cette collaboration avec Boots, visant à rendre les soins de maternité accessibles au Royaume-Uni, est si importante. Ce partenariat constitue un pas en avant dans l’objectif de Momcozy qui est de proposer des produits de maternité de qualité aux mamans du monde entier, pour rendre l’allaitement non seulement accessible, mais aussi sans stress, offrant aux mères la flexibilité qu’elles méritent.

Grâce à ses innovations continues et à son engagement envers la création de modèles nés de l’amour, Momcozy continue de gagner en portée et en impact pour faciliter la vie des mamans du monde entier !

Depuis 2018, Momcozy apporte le meilleur du confort aux mères avec des tire-laits portables, des soutiens-gorge d’allaitement et d’autres produits de soins pour les mamans. Approuvé par trois millions de mères dans plus de 40 pays, Momcozy accompagne les femmes depuis la grossesse jusqu’au début de la maternité. Grâce à ses innovations continues et à son engagement envers la création de modèles nés de l’amour, Momcozy ne cesse de gagner en portée et en impact pour faciliter la vie des mamans du monde entier.

