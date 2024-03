REPLY : Intel et Concept Reply s'associent pour faire progresser la sécurité des véhicules autonomes grâce à l'IA

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Concept Reply, un leader des solutions IoT du réseau Reply, annonce le lancement d'une innovation révolutionnaire basée sur l'IA, prête à transformer la sécurité et l'efficacité des véhicules autonomes, en collaboration avec Intel. S'appuyant sur leur expertise collective, cette solution d'IA avancée permet une détection précise des feux de circulation, renforçant ainsi la sécurité routière dans les environnements urbains.

Au cœur de cette solution se trouve CARLA, une plateforme sophistiquée conçue pour simuler les fonctionnalités de capteurs automobiles complexes, notamment le GPS, le LIDAR et les accéléromètres. CARLA facilite la simulation précise de divers scénarios de conduite, tels que la conduite de nuit et diverses conditions météorologiques. Cette approche innovante a permis d'affiner les algorithmes et d'accroître la précision de la solution.

Garantir la fiabilité et la précision des capacités robustes de CARLA exige une formation approfondie à l'apprentissage automatique. Traditionnellement, les GPU ont été le choix privilégié pour cette tâche. Toutefois, compte tenu de la pénurie actuelle de GPU, Concept Reply a cherché des alternatives innovantes. Dans cette optique, Intel est apparu comme le choix idéal.

Intel est un leader industriel de premier plan, qui conçoit des technologies révolutionnaires en matière de matériel, de logiciels et de services. La société est spécialisée dans l'intégration de l'intelligence et de l'IA dans l'ensemble des dispositifs informatiques, du cloud à la périphérie, ce qui permet de libérer tout le potentiel des données.

C'est ce qui a poussé Concept Reply à se tourner vers Intel, en plus de la collaboration d'experts et de la persévérance pour atteindre cet objectif. Le résultat est une solution puissante qui s'intègre de manière transparente aux instances cloud, optimisées par Intel. Cette plateforme de pointe possède la flexibilité nécessaire pour évoluer de manière dynamique, s'adapter sans effort à un nombre variable de véhicules pendant les heures de pointe tout en conservant efficacement les ressources pendant les périodes plus calmes et en fonctionnant dans l'optique d'une informatique durable.

En lançant cette solution basée sur l'IA en collaboration avec Intel, Concept Reply vise à établir de nouvelles références en matière de sécurité des véhicules autonomes. Au-delà de son application dans les voitures autonomes, cette solution étend également ses avantages aux personnes atteintes de daltonisme ou de déficiences de la vision des couleurs, contribuant ainsi à rendre les routes plus sûres pour tout le monde.

Pour en savoir plus sur cette solution révolutionnaire, cliquez ici.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et de services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Concept Reply

Concept Reply se spécialise dans la recherche, le développement et la validation de solutions innovantes dans le domaine de l'IoT (Internet des objets), en particulier dans les secteurs de l'automobile, de la fabrication et de l'infrastructure intelligente. Aujourd'hui, nous sommes reconnus comme un centre d'expertise et d'excellence en matière de tests et d'assurance qualité et comprenons une Business Unit spécialisée dans ce service. Grâce à nos laboratoires et à une équipe internationale de professionnels spécialisés dans les domaines de l'assurance qualité et de la validation, nous sommes en mesure d'offrir aux entreprises un soutien de bout en bout pour la validation des produits et des services, tout en optimisant les coûts et les délais de mise sur le marché. www.concept.reply.com