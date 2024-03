Momcozy kondigt boeiend partnerschap met Boots aan

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Boots, de snelst groeiende gezondheid- en schoonheidsretailer van het Verenigd Koninkrijk, heeft een partnerschap aangekondigd met Momcozy, de maker van de bijzonder populaire M5 draagbare borstkolf en een groot aantal kraamzorgproducten. Als sectorleidende fabrikant van draagbare borstkolven brengt Momcozy haar felbegeerde borstkolf- en borstvoedingsbeha's, massageapparaat om de melkproductie te stimuleren, en dergelijke meer voor de online marktplaats van Boots, zodat kraamzorgproducten in het hele Verenigde Koninkrijk toegankelijker worden.

Momcozy kende een eerste doorbraak in 2018 met de all-in-one M5 draagbare borstkolf, die het afkolven op revolutionaire wijze veranderde door een zo goed als pijnloze en discrete manier te creëren om overal en altijd te kunnen afkolven. Het compacte ontwerp zorgt ervoor dat het voor drukke moeders eenvoudig wordt om melk af te kolven terwijl ze van en naar het werk pendelen, aan het werk zijn of thuis met hun bezigheden in de weer zijn. Het beschikt over een DoubleFit™ flenstechnologie zodat het hulpmiddel goed passend zit om de afkolfprestaties te verbeteren. Het ontwerp is op de babymond geïnspireerd, met horizontaal kolven die de natuurlijke beweging van een zogende baby nabootst, en aangename vibratie om de slangen los te maken, terwijl het slechts 230 g weegt, 2/3 van het gewicht van normale afkolftoestellen!

De M5 heeft drie werkwijzen: stimulatie, afkolving en een mix van beide, met een flesinhoud van 120 ml. Moeders krijgen tot 120 minuten levensduur van de batterijen met een oplaadbeurt van twee uur, en de handmatige uitschakeltijd maakt het eenvoudiger om de prestaties te controleren. Het beste van allemaal is dat de M5 geluidsarm is, zodat afkolven in het openbaar of onderweg eenvoudig en discreet blijft.

Momcozy zet zich in om moeders van de zwangerschap tot het prille ouderschap comfort en gezelschap te bieden. Daarom is samenwerken met Boots om kraamzorg in het Verenigd Koninkrijk toegankelijk te maken zo belangrijk. Het partnerschap is een stap in de richting van Momcozy's doel om kwaliteitsvolle kraamproducten wereldwijd aan moeders voor te stellen, om borstvoeding zonder stress en toegankelijk te maken zodat zij van de flexibiliteit kunnen genieten die zij verdienen.

Dankzij continue innovatie en een engagement om knusse ontwerpen tot stand te brengen, ontstaan uit liefde, blijft Momcozy in omvang en impact groeien en wordt het leven van moeders over de hele wereld eenvoudiger!

Over Momcozy

Sinds 2018 brengt Momcozy het summum van comfort voor moeders met draagbare borstkolven, beha's voor borstvoeding en andere producten om moeders te verzorgen. Gesteund door 3 miljoen moeders in meer dan 40 landen, is Momcozy een metgezel voor vrouwen, van de zwangerschap tot het prille moederschap. Dankzij continue innovatie en een engagement om knusse ontwerpen tot stand te brengen, ontstaan uit liefde, blijft Momcozy in omvang en impact groeien en wordt het leven van moeders over de hele wereld eenvoudiger.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.