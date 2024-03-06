GLAS將與企業、信託和基金服務提供者Watiga合作，強化其在亞洲的業務版圖

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Global Loan Agency Services Limited (“GLAS”)欣然宣布，其已經為Watiga Trust和Watiga Asia（統稱“Watiga”）簽署了加入GLAS網路的協議。

該筆交易尚待新加坡主關機關核准，將顯著提升GLAS在亞太地區的業務能力。

Watiga在東南亞另類資產和跨境投資方面的特別專長，將為GLAS在貸款代理、資本市場和重整領域的市場領先產品提供寶貴補充。

關於Watiga

Watiga Trust是一家受新加坡金融管理局(MAS)監管的持牌信託公司，也是集體投資計畫的核准受託人。Watiga Trust提供一系列訂製型信託、受託和代管服務，是新加坡銀行和金融協會、新加坡受託人協會、新加坡創業和私人資本協會以及亞太貸款市場協會的成員。Watiga Asia提供全套的基金、貸款和公司管理服務，是新加坡基金管理人協會的成員。

關於GLAS

GLAS已服務亞洲市場數年，包括在Evergrande和Sunac等近期在中國備受矚目的債務重整案中發揮作用。

Watiga的平台將允許GLAS透過新加坡的成熟團隊提供更廣泛的服務，包括受MAS監管的服務。GLAS在雪梨、墨爾本和布里斯本的現有亞太辦事處將為Watiga提供額外的營運支援，並將追加投資以擴大該團隊在當地的能力，並確保在全球提供一致的客戶服務。

GLAS創辦人Mia Drennan和Brian Carne表示：

「我們很高興與Watiga合作，這是一家備受尊敬、服務亞洲市場的老牌公司。我們透過討論發現，雙方共同的精神、客戶承諾和優質的服務交付顯而易見，而雙方服務產品的互補性將立即為我們合併後的客戶群增加價值。」

Watiga創辦人兼董事總經理Matt Richards評論道：

「Watiga和GLAS在客戶服務方面有著共同的卓越價值觀，並在各自的領域擁有深厚的產業專長。此次購併將使我們能夠更好地服務雙方合併後的客戶群，並為我們的團隊提供進一步的職業成長機會。對於我和Kuan Lim在2012年創立的這家公司來說，這筆交易是我們前進道路上順理成章的一步，確保了我們客戶的連續性。我期待在GLAS帶來的新的支援和投資下繼續領導公司。」

關於GLAS

GLAS成立於2011年，是首屈一指的獨立、非銀行、無衝突的貸款管理和契約受託人服務提供者。GLAS管理著超過3600億美元的資產，總部設在倫敦，並在美國、法國、德國、西班牙和澳洲開展業務。透過與Watiga的整合，GLAS在新加坡擁有30多名經驗豐富的專業人士，鞏固了其在亞洲的地位，並為進一步投資和發展奠定了堅實的基礎。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。