Hartree Partners (UK) Ltd.收购生物甲烷专家Botres Holding GmbH 50%的股份

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Hartree Partners (UK) Limited（简称“Hartree”）宣布已签署收购协议，收购Botres Holding GmbH及其子公司（简称“Botres”）50%的股份。Hartree是Hartree Partners LP的全资子公司，后者由合伙人和Oaktree Capital Management管理的基金共同拥有。Botres总部位于奥地利格拉茨，是奥地利、捷克共和国、波兰、意大利、西班牙和土耳其超现代工业沼气厂和生物炼制厂的主要供应商。凭借高效的生物废物处理系统Bio Scraper，Botres的业务涵盖从各类有机废物的预处理，到绿色能源的高效生产的整个处理链。

自2012年成立以来，Botres在欧洲和土耳其建造了众多沼气厂，并为一些全球最大的废物管理和基础设施公司提供服务。Botres由创始人Stefan Kromus博士和Markus Grasmug博士共同领导，两人均担任董事总经理。Kromus博士和Grasmug博士拥有40余年的行业经验，涉及专注废物处理的生物甲烷工厂的设计、开发、建设和运营。

目前，Hartree正在与Botres合作开发欧洲生物甲烷生产业务，并在Botres品牌旗下运营，重点关注符合可再生能源指令(RED)的原料。该业务将专注于欧盟境内选定国家的资产开发活动，并择机扩展至其他国家。

Hartree Partners LP创始管理合伙人Stephen Hendel表示：“我们很高兴能与Botres合作，Botres在沼气领域拥有创新技术和良好的往绩，是我们在进军欧洲生物甲烷生产市场过程中的绝佳合作伙伴。此次合作与Hartree的业务方向一致，我们正朝着投资可再生能源解决方案转型，并期待能够发挥重要作用，为欧洲提供清洁可靠的生物甲烷。”

Kromus博士表示：“我们很高兴能与Hartree Partners一同开启新篇章。这次合作给我们带来了重要机遇，有助于加速我们生物甲烷生产业务的增长，同时巩固Botres在业内的领先地位。我们相信，通过结合双方的专长和资源，我们一定能为利益相关者带来卓越的成果，并为欧洲向更可持续的能源未来转型做出有意义的贡献。”

关于Hartree：

Hartree Partners (UK) Limited是Hartree Partners, LP的全资子公司，后者是一家根据特拉华州法律成立的有限合伙企业，也是一家积极从事石油、天然气、电力、精炼产品、航运、金属和股票交易的全球大宗商品公司。Hartree Partners, LP的成立时间超过25年，由高级管理层和Oaktree管理的基金共同拥有。

Hartree在全球能源市场的自营交易和投资方面拥有逾25年的业绩记录，在业内独树一帜。我们的资产开发经验涵盖美国的超大型油轮(VLCC)、石油、天然气和电力储存、发电（传统和可再生）、天然气生产设施以及炼油资产。在欧洲，Hartree通过调峰电力资产组合和泛欧洲可再生能源发电资产组合，参与英国电力市场。Hartree通过广泛的数据分析，获得了深厚的资产运营知识储备，同时在构建可再生能源电力交易和管理间歇负载方面拥有丰富的经验。

关于Botres：

Botres Holding/Botres Global GmbH总部位于奥地利格拉茨，是现代工业规模厌氧消化沼气技术的领先供应商，业务涵盖从各类有机废物、粪肥和其他残渣的预处理，到绿色能源的高效生产的整个工艺链。Botres成立于2012年，一开始在意大利一家在世界上颇具规模和声望的厌氧消化工厂从事技术开发。

过去几年，Botres在欧洲多国、土耳其和澳大利亚建造了众多沼气厂。Botres的客户中不乏一些全球规模最大的废物管理和基础设施公司。凭借高效的生物废物处理系统(Bio Scraper)，Botres基本上能够处理所有类型的有机废物。此外，工厂的技术设计和工艺稳定性也确保生命周期支出得到优化。

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