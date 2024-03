Merz Aesthetics® continúa la campaña de varios años “Beauty on Your Terms” para XEOMIN® (incobotulinumtoxinA) con el anuncio de Demi Lovato como nueva socia de marca

Merz Aesthetics® announces Demi Lovato as new Xeomin® (incobotulinumtoxinA) brand partner (Photo: Business Wire)

Merz Aesthetics® announces Demi Lovato as new Xeomin® (incobotulinumtoxinA) brand partner

Merz Aesthetics® announces Demi Lovato as new Xeomin® (incobotulinumtoxinA) brand partner

RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics®, la empresa dedicada a la estética médica más grande del mundo, anunció hoy la más reciente extensión de su vanguardista campaña de varios años “Beauty on Your Terms” con la incorporación de la galardonada actriz y música Demi Lovato como la nueva socia de marca de XEOMIN® (incobotulinumtoxinA).

La asociación con Lovato es una continuación de la campaña multicanal y digital de Merz Aesthetics “Beauty on Your Terms”, que ha reinventado la estrategia tradicional de marketing farmacéutico. La campaña se lanzó por primera vez en agosto de 2022 y se desarrolló para presentar XEOMIN®, una inyección antiarrugas de doble filtro aprobada por la FDA para mejorar temporalmente la apariencia de las líneas de expresión, a un público de adultos más jóvenes que recién explora la categoría de inyectables y con el objetivo de empoderarlos para que adopten la belleza en sus propios términos.

La joven de 31 años es una ferviente defensora de la autoexpresión y el cuidado personal auténticos y se integrará en todos los canales de la campaña, incluidos los momentos culturales destacados que llegan a una audiencia inteligente y centrada en la estética en la intersección de la música, la belleza y la moda. Además, el contenido de la campaña se presentará en los canales de redes sociales de Lovato para demostrar cómo XEOMIN® se ha convertido en un elemento básico en su tratamiento de cuidado de la piel y régimen de belleza y es algo sobre lo que siente que todos pueden hablar.

“La campaña 'Beauty on Your Terms' realmente me conmueve porque siempre he creído en la importancia de ser fiel a quien eres y ser dueña de las opciones que te ayudan a verte y sentirte como la mejor y más auténtica versión de ti misma”, dijo Lovato. “Parte de eso también es ser consciente de lo que contienen los productos que eliges usar. XEOMIN® me permite mantener el aspecto natural que me encanta sin ingredientes innecesarios”.

Demi Lovato es una galardonada música, actriz, defensora y autora de best-sellers del New York Times nominada al GRAMMY. Primero fue conocida por su talento en la pantalla y pronto se convirtió en un fenómeno musical. Desde la balada “Skyscraper” hasta la pegadiza “Sorry Not Sorry” y su perdurable himno queer “Cool for the Summer”, el enfoque de mezcla de géneros de Demi ha mezclado pop, R&B, rock, soul y más. Demi ha lanzado ocho álbumes de estudio originales. Todos ellos debutaron en el Top 10 del Billboard 200, y cuatro cuentan con más de mil millones de reproducciones en Spotify. Más recientemente, Demi lanzó su álbum REVAMPED con versiones rock de sus éxitos, que llegó al top 10 de la lista Top New Albums de Billboard al igual que los lanzamientos anteriores de Demi.

“Como una de las sensaciones globales más significativas de su época, Demi Lovato encarna el significado de la belleza en tus propios términos manteniéndose auténticamente fiel a sí misma por dentro y por fuera”, dijo Patrick Urban, presidente de Merz Aesthetics® Norteamérica. “Nos encanta dar la bienvenida a otra artista inspiradora a nuestra campaña, particularmente una que ha defendido incansablemente el autocuidado y ha empoderado a todos a vivir auténticamente en todos los aspectos de sus vidas”.

Para saber más sobre XEOMIN® y localizar un proveedor cerca suyo, visite XeominAesthetic.com, donde puede acceder a la herramienta Encontrar un proveedor. También puede inscribirse en el programa de lealtad Xperience+ en xperiencemerz.com para recibir recompensas instantáneas y futuras de tratamientos de XEOMIN® y tratamientos adicionales de Merz Aesthetics® en su consultorio preferido.

Siga a @XeominAesthetic para mantenerse al día con las últimas noticias de Demi Lovato.

Acerca de Merz Aesthetics

Merz Aesthetics es una empresa de estética médica con una larga historia de capacitación de profesionales de la salud, pacientes y empleados para vivir cada día con confianza. Nuestro objetivo es ayudar a personas de todo el mundo a verse, sentirse y vivir como la mejor versión de sí mismas, sea cual sea su forma de definirlo. Su cartera de productos, clínicamente probados, incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para el cuidado de la piel diseñados para satisfacer las necesidades de cada paciente con altos niveles de seguridad y eficacia. Merz Aesthetics, propiedad de una familia desde hace más de 110 años, es conocida por establecer vínculos únicos con clientes que se sienten como en familia. La sede mundial de Merz Aesthetics se encuentra en Raleigh, Carolina del Norte, EE. UU., con presencia comercial en 52 países de todo el mundo. También es parte de Merz Group, fundado en 1908, con sede en Fráncfort, Alemania. Obtenga más información en US.MerzAesthetics.com.

Sobre XEOMIN® (incobotulinumtoxinA)

XEOMIN® es una toxina botulínica de tipo A aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para mejorar temporalmente el aspecto de las arrugas moderadas a graves del entrecejo (arrugas glabelares) en adultos. Para obtener más información, incluida la Información completa de prescripción y la Guía del medicamento, visite www.xeominaesthetic.com. Consulte a continuación la información importante sobre la seguridad del consumidor.

XEOMIN® (incobotulinumtoxinA) INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR

Lea la Guía del medicamento antes de empezar a recibir XEOMIN (Zeo-min) y cada vez que se le administre XEOMIN, ya que puede aparecer nueva información. La información sobre los riesgos proporcionada aquí no es exhaustiva.

Para obtener más información:

Hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico

Visite www.xeominaesthetic.com para obtener el etiquetado del producto aprobado por la FDA

Llame al 1-866-862-1211

Usos: XEOMIN es un medicamento recetado que se inyecta en los músculos y se utiliza para mejorar el aspecto de las líneas de expresión moderadas a graves entre las cejas (líneas glabelares) en adultos durante un corto período (temporal). Se desconoce si XEOMIN es seguro y eficaz en niños menores de 18 años de edad. Consulte la Información importante sobre seguridad a continuación y la Información sobre prescripción completa y la Guía del medicamento, en XeominAesthetic.com.

Precauciones: XEOMIN puede causar efectos secundarios graves que pueden ser potencialmente mortales. Llame a su médico o busque atención médica de inmediato si tiene alguno de estos problemas en cualquier momento (horas a semanas) después del tratamiento con XEOMIN:

Los problemas para tragar, hablar o respirar pueden aparecer en cuestión de horas o semanas después de una inyección de XEOMIN si se debilitan los músculos que usa para respirar y tragar. La muerte puede producirse por una complicación si tiene problemas graves para tragar o respirar después del tratamiento con XEOMIN. Personas con determinados problemas respiratorios puede que deban utilizar los músculos del cuello para ayudarse a respirar y podrían tener un mayor riesgo de padecer problemas respiratorios graves con XEOMIN. Los problemas para tragar pueden durar varios meses, y durante ese tiempo es posible que necesite una sonda de alimentación para recibir alimentos y agua. Si los problemas para tragar son graves, es posible que ingresen alimentos o líquidos en los pulmones. Las personas que ya tienen problemas para tragar o respirar antes de recibir XEOMIN tienen el mayor riesgo de padecer estos problemas.

si se debilitan los músculos que usa para respirar y tragar. La muerte puede producirse por una complicación si tiene problemas graves para tragar o respirar después del tratamiento con XEOMIN. Propagación de los efectos de las toxinas. En algunos casos, el efecto de la toxina botulínica puede afectar áreas del cuerpo alejadas del sitio de la inyección y causar síntomas de una afección grave llamada botulismo. Los síntomas del botulismo incluyen: pérdida de fuerza y debilidad muscular en todo el cuerpo, visión doble, visión borrosa y párpados caídos, ronquera o cambio o pérdida de la voz, dificultad para decir palabras con claridad, pérdida del control de la vejiga, dificultad para respirar, dificultad para tragar.

Estos síntomas pueden ocurrir horas o semanas después de recibir una inyección de XEOMIN. Es posible que estos problemas le impidan conducir un automóvil o realizar otras actividades riesgosas.

No utilice XEOMIN si es alérgico a XEOMIN o a cualquiera de los ingredientes de XEOMIN (consulte el final de esta Guía para obtener una lista de ingredientes en XEOMIN), ha tenido una reacción alérgica a cualquier otro producto de toxina botulínica como rimabotulinumtoxinB (MYOBLOC®), onabotulinumtoxinA (BOTOX®, BOTOX® COSMETIC), o abobotulinumtoxinA (DYSPORT®) o tiene una infección cutánea en el lugar de inyección previsto.

Antes de recibir XEOMIN, informe a su médico todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

tiene una enfermedad que afecta sus músculos y nervios (como esclerosis lateral amiotrófica [ELA o enfermedad de Lou Gehrig], miastenia gravis o síndrome de Lambert-Eaton)

ha tenido algún efecto secundario de cualquier otra toxina botulínica en el pasado

tiene un problema respiratorio como asma o enfisema

tiene antecedentes de problemas para tragar o inhalar alimentos o líquidos en los pulmones (aspiración) • tiene problemas de sangrado

tiene los párpados caídos

tiene planes de someterse a una cirugía

se ha sometido a una cirugía en la cara

está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si XEOMIN puede dañar al feto.

está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si XEOMIN pasa a la leche materna.

Informe a su médico todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbales. Hable con su médico antes de tomar cualquier medicamento nuevo después de recibir XEOMIN.

El uso de XEOMIN con ciertos otros medicamentos puede causar efectos secundarios graves. No comience a tomar ningún medicamento nuevo hasta que haya informado a su médico que ha recibido XEOMIN en el pasado. Informe especialmente a su médico si

ha recibido cualquier otro producto de toxina botulínica en los últimos cuatro meses

ha recibido inyecciones de toxina botulínica como rimabotulinumtoxinB (MYOBLOC®), onabotulinumtoxinA (BOTOX®, BOTOX® COSMETIC) y abobotulinumtoxinA (DYSPORT®) en el pasado. Asegúrese de que su médico sepa exactamente qué producto recibió. La dosis de XEOMIN puede ser diferente de otros productos de toxina botulínica que haya recibido.

ha recibido recientemente un antibiótico inyectable

toma relajantes musculares

toma medicamentos para la alergia o el resfriado

toma medicamentos para dormir

Consulte a su médico si no sabe con certeza si su medicamento es uno de los mencionados anteriormente. Conozca los medicamentos que toma. Lleve una lista de sus medicamentos para mostrársela a su médico y farmacéutico cada vez que reciba un medicamento nuevo.

Posibles efectos secundarios

XEOMIN puede causar efectos secundarios graves que pueden ser potencialmente mortales, incluidas las reacciones alérgicas. Los síntomas de una reacción alérgica a XEOMIN pueden incluir: picazón, sarpullido, enrojecimiento, hinchazón, sibilancias, síntomas de asma o mareos o sensación de desmayo. Informe a su médico o busque atención médica de inmediato si presenta sibilancias o síntomas de asma, o si se marea o se desmaya. Consulte “Advertencias”.

Los efectos secundarios más comunes de XEOMIN en personas con líneas glabelares incluyen:

dolor de cabeza

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XEOMIN. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de XEOMIN

Los medicamentos a veces se recetan para fines distintos a los enumerados en una Guía del medicamento. Puede pedirle a su farmacéutico o médico información sobre XEOMIN que está escrita para profesionales de la salud.

Ingrediente activo: toxina botulínica tipo A

Ingredientes inactivos: albúmina humana y sacarosa

Copyright © 2023 Merz North America, Inc. Todos los derechos reservados.