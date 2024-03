Luxemburg en Pony.ai ondertekenen een memorandum van overeenstemming om autonome mobiliteit in het land te bevorderen

Delegation from the Government of the Grand Duchy of Luxembourg visits Pony.ai’s office in Fremont, California, March 6, 2024 (Photo: Business Wire)

FREMONT, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Pony.ai, een vooraanstaand internationaal bedrijf actief in de sector van autonome mobiliteit, hield vandaag een plechtigheid ter gelegenheid van de ondertekening van een memorandum van overeenstemming met de regering van het Groothertogdom Luxemburg (“de regering”) om de ontwikkeling van autonome mobiliteit in Luxemburg te bevorderen. Het memorandum van overeenstemming werd ondertekend door Dr. James Peng, medeoprichter en CEO van Pony.ai, en Lex Delles, de Luxemburgse minister van economie. Dit memorandum van overeenstemming vertegenwoordigt een partnerschap voor samenwerking tussen Luxemburg en Pony.ai, met als doel het onderzoek, de ontwikkeling en de uitbouw van autonome voertuigen in Luxemburg te bevorderen.

Als internationale leider in innovatie en technologie, vormt Luxemburg voor Pony.ai een uitstekende gelegenheid om in Europa haar toonaangevende technologie voor autonome mobiliteit verder te ontwikkelen. Met de steun van Luxinnovation en plaatselijke belanghebbenden beoogt Pony.ai om in Luxemburg een regionale hub op te zetten, die als centrum voor Pony.ai’s baanbrekende onderzoek en ontwikkeling van autonome voertuigtechnologie zal dienen. De in Luxemburg gevestigde hub van Pony.ai zal een draaispil vormen om technologische vooruitgang aan te sturen en oplossingen specifiek voor de Europese markt tot stand te brengen. Verder willen de regering en Pony.ai een robuust lokaal netwerk ontwikkelen om de operationele capaciteiten in Luxemburg te ondersteunen. Pony.ai kijkt ernaar uit om plaatselijk sterke partnerschappen op te zetten om deze inspanning te onderschragen.

Dr. James Peng, medeoprichter en CEO van Pony.ai, gaf volgend commentaar: “ Als toonaangevend internationaal bedrijf voor autonome voertuigen is Pony.ai bijzonder opgetogen om met Luxemburg samen te werken nu we onze wereldwijde uitbreiding verderzetten. Het is de bedoeling om onze baanbrekende AV-technologie in dit partnerschap in te brengen, samen met volledige trainingsprogramma's en een verbintenis om in Luxemburg een regionale hub tot stand te brengen in het licht van onze verdere internationale uitbreiding.”

Lex Delles, de Luxemburgse minister van economie, licht toe: “ De sector van intelligente mobiliteit is een van onze prioriteiten met betrekking tot de diversificatie van Luxemburgs economie. Het is ons streefdoel om van het Groothertogdom op Europees niveau een pionier te maken op gebied van autonoom rijden. Ik ben dan ook bijzonder tevreden met de ondertekening van een memorandum van overeenstemming met Pony.ai, een leider op gebied van technologieën en services voor autonome mobiliteit. De ondertekening van vandaag bekrachtigt onze samenwerking en is een belangrijke stap om een synergie te creëren tussen de technische expertise van Pony.ai en de politieke strategie van de Luxemburgse regering. Deze regering beoogt om onderzoek en technische ontwikkeling, het creëren van jobs en een duurzame economische groei te bevorderen.”

Pony.ai is een leider op gebied van autonome mobiliteit en de commercialisering van autonoom rijden. Het bedrijf exploiteert Robotaxi, Robotruck en POV-bedrijfsunits (Personally Owned Vehicles) om op internationaal vlak de veiligste autonome rijcapaciteiten te ontwikkelen. Pony.ai is enthousiast over haar verdere uitbreiding naar Luxemburg en de Europese markt. Het voorbije jaar heeft Pony.ai deelgenomen aan diepgaande gesprekken rond usecases en mogelijkheden voor de ontplooiing van robotaxi's met plaatselijke belanghebbenden in Luxemburg, en is ervan overtuigd dat het land een interessante, innovatieve regio is om de toonaangevende autonome voertuigen van Pony.ai te introduceren.

Over Pony.ai

Pony.ai, Inc. (“Pony.ai”), het toonaangevende internationale bedrijf actief in de sector van autonoom rijden, streeft een ambitieuze visie voor autonome mobiliteit na. We willen in de hele wereld veilige, duurzame en toegankelijke mobiliteit voorstellen. We zijn ervan overtuigd dat autonome technologie onze wegen voor mensen onderweg op exponentiële wijze veiliger kan maken. Pony.ai werd eind 2016 opgericht en is een pionier die technologieën en services voor autonome mobiliteit met een snel groeiende voetafdruk naar plaatsen over de hele wereld aan het uitbreiden is. Pony.ai heeft partnerschappen gesloten met vooraanstaande OEM's, waaronder Toyota, SAIC, SANY, FAW Group, GAC Group, enz. Op vandaag heeft Pony.ai wereldwijd meer dan 30 milljoen autonome test- en bedrijfskilometers (meer dan 18,6 miljoen mijl) op open wegen op haar palmares staan.

