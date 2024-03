Le Luxembourg et Pony.ai signent un protocole d’accord pour faire progresser la mobilité autonome dans le pays

Delegation from the Government of the Grand Duchy of Luxembourg visits Pony.ai’s office in Fremont, California, March 6, 2024 (Photo: Business Wire)

FREMONT, Californie--(BUSINESS WIRE)--Pony.ai, une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans la mobilité autonome, a organisé aujourd’hui une cérémonie de signature d’un protocole d’accord avec le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (« le Gouvernement ») afin de faire progresser le développement de la mobilité autonome au Luxembourg. Ce protocole d’accord a été signé par James Peng, cofondateur et directeur général de Pony.ai, et Lex Delles, ministre luxembourgeois de l’Économie. Ce protocole d’accord représente un partenariat de collaboration entre le Luxembourg et Pony.ai dans le but de favoriser la recherche, le développement et le déploiement de véhicules autonomes au Luxembourg.

En tant que leader mondial en matière d’innovation et de technologie, le Luxembourg représente une excellente opportunité pour Pony.ai de poursuivre le développement de sa technologie de pointe en matière de mobilité autonome en Europe. Pony.ai, avec le soutien de Luxinnovation et des parties prenantes locales, a l’intention de mettre en place un centre régional au Luxembourg, qui servira de centre pour la recherche et le développement de pointe de Pony.ai dans le domaine de la technologie des véhicules autonomes. Le centre luxembourgeois de Pony.ai jouera un rôle central dans la conduite des avancées technologiques et l’élaboration de solutions sur mesure pour le marché européen. Le gouvernement et Pony.ai visent en outre à développer un réseau local robuste pour prendre en charge des capacités opérationnelles au Luxembourg. Pony.ai se réjouit d’établir des partenariats locaux solides pour soutenir cet effort.

James Peng, cofondateur et directeur général de Pony.ai, déclare : « En tant que société mondiale leader dans le domaine des véhicules autonomes, Pony.ai est ravie de s’associer au Luxembourg alors que nous poursuivons notre expansion mondiale. Nous visons à apporter à ce partenariat notre technologie AV de pointe, des programmes de formation complets et un engagement à établir un centre régional au Luxembourg tandis que nous poursuivons notre expansion mondiale. »

Lex Delles, ministre luxembourgeois de l’Économie, déclare : « Le secteur de la mobilité intelligente est l’une de nos priorités en termes de diversification de l’économie luxembourgeoise. Notre objectif est de faire du Grand-Duché un pionnier dans le domaine de la conduite autonome à l’échelle européenne. À ce titre, je me réjouis de la signature d’un protocole d’accord avec Pony.ai, leader dans les technologies et services de mobilité autonome. Cette signature formalise aujourd’hui notre collaboration et constitue une étape importante vers la création d’une synergie entre l’expertise technique de Pony.ai et la stratégie politique du gouvernement luxembourgeois. Cette dernière vise à promouvoir la recherche et le développement technologique, la création d’emplois et une croissance économique durable. »

Pony.ai est un leader de la mobilité autonome et de la commercialisation de la conduite autonome, exploitant ses divisions Robotaxi, Robotruck et Personally Owned Vehicle (POV), développant les capacités de conduite autonome les plus sûres à l’échelle mondiale. Pony.ai se réjouit de poursuivre son expansion au Luxembourg et sur le marché européen. Au cours de l’année écoulée, Pony.ai s’est engagée dans des conversations approfondies concernant les cas d’utilisation et les opportunités de déploiement de robotaxis avec des parties prenantes locales au Luxembourg et pense que le pays est une excellente région d’innovation pour le lancement des véhicules autonomes de pointe de Pony.ai.

