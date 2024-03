C₂N Diagnostics, LLC anuncia investimento da Eisai Inc.

ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--C₂N Diagnostics, LLC, líder em diagnósticos avançados de saúde cerebral e Eisai Inc., uma empresa "cuidados de saúde humana", anunciaram que a Eisai fez um investimento de até US$ 15 milhões na C₂N.

Os executivos da C₂N dizem que o investimento reflete o desejo comum das duas empresas de expandir e oferecer amplo acesso a seus testes Precivity™, que são exames de sangue inovadores destinados ao uso em pacientes com deficiência cognitiva. Estes testes visam ajudar os profissionais de saúde a determinar a patologia da doença de Alzheimer e ajudar no manuseio médico e nas decisões de tratamento.

As empresas concordam que o investimento da Eisai irá catalisar os esforços da C₂N em expandir a disponibilidade, acessibilidade e uso de testes de biomarcadores sanguíneos com alto desempenho para diagnóstico precoce da doença de Alzheimer nos EUA.

O Dr. Joel Braunstein, Diretor Executivo da C₂N, disse: "Apreciamos muito a dedicação e o rigor que a Eisai trouxe para avaliar o valor e a qualidade de nossas soluções de diagnóstico avançadas no campo da saúde cerebral. Com este financiamento, estamos desenvolvendo nossa história de atrair investidores da mais alta qualidade, empenhados em mudar a trajetória da doença de Alzheimer por meio da detecção e tratamento precoces e, em última análise, da prevenção. Estamos orgulhosos de ter a liderança da Eisai na área, à medida que transformamos o padrão de gestão e atendimento clínico para pacientes com doença de Alzheimer. A disponibilidade de biomarcadores sanguíneos que estão intimamente correlacionados a medidas de alto padrão, como tomografia por emissão de pósitrons (PET), irá melhorar a acessibilidade para os pacientes obterem tratamentos farmacológicos seguros e eficazes à medida que mais estejam disponíveis."

"O campo de diagnósticos sanguíneos altamente precisos está avançando e se expandindo com rapidez", disse Keisuke Naito, Diretor Global em Doença de Alzheimer e Vice-Presidente Sênior da Eisai. "Devido às limitações de custos e capacidade dos testes PET e LCR, a Eisai vem trabalhando para respaldar o crescimento do ecossistema da demência. A disponibilidade de ferramentas de diagnóstico mais acessíveis e minimamente invasivas ajuda a suportar o amplo acesso para a gestão da doença de Alzheimer."

C 2 N e Eisai anunciaram inicialmente em 2022 que estavam trabalhando "para conscientizar e desenvolver evidências do mundo real para apoiar o uso de exames de sangue em pessoas que vivem com deficiência cognitiva e que não estão atualmente participando de um ensaio clínico."

Sobre a C 2 N Diagnostics, LLC

A C₂N é uma empresa de diagnósticos especializados com a visão de trazer clareza através da inovação (Clarity Through Innovation®). A C₂N se esforça para oferecer serviços laboratoriais clínicos excepcionais e soluções de diagnóstico avançadas na área da saúde cerebral. Os serviços e produtos de biomarcadores com base em espectrometria de massa de alta resolução da C₂N são utilizados em tomadas de decisões clínicas para aprimorar o atendimento ao paciente, incluindo diagnóstico e monitoramento de tratamento; maximizar a qualidade e a eficiência dos ensaios clínicos que testam novos tratamentos para a neurodegeneração; e fornecer ferramentas inovadoras para ajudar os pesquisadores da área da saúde a entender melhor os novos mecanismos das doenças, identificar novos alvos de tratamento e realizar importantes estudos epidemiológicos para melhorar a saúde pública a nível mundial. Os ensaios da C₂N foram utilizados em mais de 150 estudos sobre a doença de Alzheimer e outros estudos de pesquisa nos EUA e no mundo. Isto inclui ensaios de tratamento e prevenção de referência envolvendo terapias modificadoras da doença (DMTs) que estão transformando a trajetória da doença de Alzheimer. A C₂N mantém cooperações contínuas com empresas farmacêuticas e de biotecnologia multinacionais, instituições acadêmicas líderes, Instituto Nacional do Envelhecimento, Alzheimer's Association, bem como outras organizações sem fins lucrativos e consórcios. Mais de 15.000 medidas de biomarcadores referentes ao Precivity™ foram relatadas através de publicações revisadas por pares, com muitos outros manuscritos atualmente em revisão.

A empresa reconhece o apoio generoso do Instituto Nacional do Envelhecimento, GHR Foundation, Alzheimer's Drug Discovery Foundation, BrightFocus Foundation e Alzheimer's Association. Para mais informação, acesse www.C2N.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.