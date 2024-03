AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Barilla, wereldleider wat de productie van pasta betreft, maakte bekend dat het 80% zichtbaarheid heeft bereikt in de hele levenscyclus van haar maritieme zendingen en verzendingen over de weg dankzij FourKites, de toonaangevende provider van supply chain visibility. De end-to-end transparantie aangeboden door FourKites® zorgt ervoor dat Barilla exact kan zien waar haar goederen zich in de toeleveringsketen bevinden, en wanneer zij op de eindbestemming zullen aankomen. In het licht van het militaire conflict in de Rode Zee, storende weersinvloeden en tekorten in de bevoorrading, is deze volledige zichtbaarheid voor Barilla cruciaal om een veerkrachtige toeleveringsketen tot stand te brengen die verzekert dat producten op zeer efficiënte wijze en met de beste service bij de klanten geraken.

