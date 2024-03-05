Brightcove助力MotoAmerica進行首度Daytona 200賽事全球直播

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最值得信賴的串流科技公司Brightcove（納斯達克代號：BCOV）今天喜迎北美首屈一指的摩托車公路賽主辦單位MotoAmerica加入其媒體客戶之列。MotoAmerica的「MotoAmerica Live+」串流服務即將獨家轉播2024年3月7日至9日間舉行的第82屆Daytona 200賽事。Brightcove將以MotoAmerica官方串流服務供應商的身分，協助強化其即時及隨選視訊 (VOD) 功能。

「為了有效吸引觀眾，今日的體育及娛樂公司無不視呈獻高品質的即時及隨選串流體驗為要務。」Brightcove執行長Marc DeBevoise表示，「很高興能與MotoAmerica合作，幫助他們向全球粉絲獻上不同凡響的觀賞體驗。現在，MotoAmerica可以透過我們的獲獎平台以全球規模將其內容變現，並獲得額外收益。」

「MotoAmerica從2019年起現場直播摩托車賽事。經過這麼些年，粉絲們開始提出增強觀賞體驗的意見反饋。」MotoAmerica營運長Chuck Aksland表示，「為了針對這一點做出回應，我們決定與Brightcove合作，向粉絲獻上他們期待的晉級體驗。有了Brightcove提供的新平台，MotoAmerica可以將其他功能納入觀賞體驗。這些功能包括整合即時計時、博彩選擇、新聞更新、商品供應以及觀賞24小時全賽車頻道MTRSPT1，全部在同一處提供。與Brightcove合作可確保MotoAmerica的舊雨新知都能享受最佳觀賞體驗。做出這些改進令我們深感驕傲，也深信粉絲們會喜愛這些進階特色及功能。」

粉絲們如要收看MotoAmerica賽事，可訂購MotoAmerica的現場直播服務「MotoAmerica Live+」。訂戶可即時或隨選觀賞MotoAmerica的各類賽事，也可以觀賞過去賽事的精華段、採訪或比賽實況。

在MotoAmerica加入之前，已有許多專業運動組織選擇使用Brightcove技術與粉絲連結，包括大西洋海岸聯盟 (ACC)、Raycom Sports、ATP巡迴賽、Badminton賽馬會、加拿大足球聯盟 (Canadian Football League)、中北美洲及加勒比海足球協會 (Concacaf)、維多利亞輕駕車賽馬協會 (Harness Racing Victoria)、棒球及壘球小聯盟 (Little League Baseball and Softball)、美國職業足球大聯盟 (MLS)、國家冰球聯盟 (NHL)、全美高速汽車協會 (NHRA)、美國滑雪和滑雪板協會 (U.S. Ski & Snowboard)、美國奧林匹克和帕奧委員會、世界摔跤聯合會 (United World Wrestling)、美國排球聯合會 (USA Volleyball)。

MotoAmerica的加入進一步證實Brightcove身為全球首選串流技術合作夥伴的地位，其穩定可靠的平台兼具擴展性與具靈活性，深受多個世界最知名體育實體的信賴。

如需進一步資訊，請造訪：Brightcove.com。

關於MotoAmerica

MotoAmerica是北美首屈一指的摩托車公路賽事。創立於2014年的MotoAmerica是AMA超級摩托車錦標賽 (AMA Superbike Championship) 以及其他賽事的舉辦地，包括Supersport、Stock 1000、Twins Cup、Junior Cup及King Of The Baggers。MotoAmerica是KRAVE Group LLC旗下單位，合夥人包括三度贏得500cc世界錦標賽、二度贏得AMA超級摩托車錦標賽、以及AMA名人堂人物Wayne Rainey；Team Roberts前車手及前經理人Chuck Aksland；摩托車運動行銷主管Terry Karges；和商界領袖Richard Varner。如需進一步資訊，請造訪：www.MotoAmerica.com，並在Facebook、Instagram、TikTok、Twitter和YouTube追蹤MotoAmerica最新動向。

關於Brightcove Inc.

Brightcove打造可靠性、可擴充性和安全性俱屬全球一流的串流科技解決方案，讓企業與其受眾之間的聯繫更加緊密，不受地點和所使用裝置的限制。Brightcove的智慧視訊平臺在60多個國家/地區幫助企業更有效地對顧客進行銷售工作，使媒體領袖以更可靠的方式串流內容並從中獲利，使機構組織能夠更有效地與團隊成員溝通。我們憑藉長期領先同業的創新和正常執行時間獲得兩項科技和工程艾美獎 (Technology and Engineering Emmy® Award)，同時具有無與倫比的可擴充性，從而不斷地推動視訊科技的發展。請在 LinkedIn 、 X（前Twitter） 、 Facebook 、 Instagram 、 Threads 和 YouTube 關注Brightcove，並造訪： Brightcove.com .

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。