Flashtalking by Mediaocean anuncia novas parcerias internacionais exclusivas abrangendo 89 mercados

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Mediaocean, a plataforma de missão crítica para a publicidade omnicanal, anunciou hoje seis novas parcerias para sua plataforma Creative Ad Tech, Flashtalking, trazendo suas soluções líderes de mercado para mais clientes em uma variedade de mercados-chave ao redor o mundo. Os acordos preveem veiculação primária de anúncios, personalização de criativos, medição e verificação entre canais em exibição na web aberta, dispositivos móveis, áudio, vídeo, digital fora de casa e TV conectada.

Coletivamente, os novos parceiros de ativação apoiam anunciantes em 89 países diferentes, expandindo significativamente a presença do Flashtalking após um aumento na adoção após o anúncio de que a Amazon estava descontinuando seu servidor de anúncios Sizmek. Cada uma dessas empresas traz profunda experiência no mercado de veiculação de anúncios, tendo anteriormente apoiado marcas e agências usando a Amazon/Sizmek.

Fundada em 2001 e adquirida pela Mediaocean em 2021, a Flashtalking é a principal plataforma independente de tecnologia de publicidade, unindo equipes criativas e de mídia com insights e fluxos de trabalho inteligentes e conscientes do público em escala e entre canais. A plataforma Flashtalking fornece IA e automação para conectar os silos entre as equipes para produção, controle de versão e distribuição de criativos mais eficientes.

Os novos parceiros incluem a Tailwind, que opera em 36 mercados na Europa Central e do Sudeste, nos países nórdicos e no Oriente Médio e Norte de África (MENA), capacitando as empresas a acelerar o seu marketing com integrações tecnológicas, consultoria estratégica e serviços profissionais, bem como a Box Digital, uma empresa de serviços de publicidade digital com sede na África do Sul, com clientes em 8 países da África Subsaariana. Box Digital, uma empresa de serviços de publicidade digital com sede na África do Sul, com clientes em 8 países da África Subsaariana.

Uma parceria com a Adsmovil reforçará as operações da Flashtalking em 33 mercados em toda a América Latina (LATAM), mediante um negócio focado exclusivamente no público hispânico e brasileiro que atualmente atende mais de 4 bilhões de impressões por mês. Entretanto, um novo relacionamento com a a Adsonice, aumentará a presença da Flashtalking em toda a Europa.

Além disso, um acordo com a Escape Velocity, uma empresa de serviços de tecnologia de mídia digital que apoia agências e anunciantes, ampliará a presença da Flashtalking na Índia, Coréia, Bangladesh e Sri Lanka, enquanto a eTechSol ajudará a atender clientes no Paquistão.

Simon Thorne, MD EMEA da Flashtalking, comentou: “Temos observado um enorme apetite por uma abordagem verdadeiramente inteligente e dinâmica para gerenciar e ativar campanhas criativas. Os anunciantes precisam permitir uma personalização profunda, garantindo que as mensagens da marca mais relevantes e impactantes cheguem aos consumidores certos, no momento certo, e eles querem fazê-lo através de uma única plataforma integrada. O anúncio de hoje realmente consolida nossa posição como sendo a melhor solução para entregar isso em nível mundial.”

Na esteira do anúncio da Amazon de que encerrará seu serviço de veiculação de anúncios, essas novas parcerias representam uma oportunidade única de combinar a tecnologia de publicidade de ponta da Flashtalking com especialistas locais que podem oferecer insights profundos e uma base de conhecimento altamente madura em veiculação de anúncios.

Flashtalking foi recentemente vencedora do G2 2024 Best Software Awards for Marketing & Digital Advertising Products com base em mais de 300 avaliações de clientes autenticados. A plataforma foi classificada como líder em Gerenciamento Criativo Corporativo, Cross-Channel, Vídeo, Mobile, Display e Publicidade em Redes Sociais.

Georgia Brammer, MD JAPAC da Flashtalking, acrescentou: “Estamos entusiasmados por poder construir esses novos relacionamentos em tantos mercados importantes. Ficamos impressionados com a motivação e o conhecimento representados pelas equipes de todas essas empresas. Este é, por vários motivos, um momento de mudança no setor de publicidade global e, a partir de conversas com grandes anunciantes, o potencial de crescimento que estamos vendo no desenvolvimento posterior dessa rede global já está se mostrando realmente poderoso."

Odysseas Ntotsikas, sócio-gerente da Tailwind, declarou: “Fiel à missão da Tailwind de ‘Impulsionar os negócios rapidamente’, o poder da criatividade provou ser a variável com o maior impacto no conjunto de ferramentas de um profissional de marketing omnicanal. Através desta parceria estratégica com a líder global Flashtalking, reforçamos mais de uma década de excelência operacional ao capacitar centenas de profissionais de marketing regionais com personalização criativa e inteligência de publicidade digital para vencer a única guerra que importa hoje, a guerra pela atenção.”

Alberto Pardo, fundador e CEO da Adsmovil, disse: “Nós, da Adsmovil, estamos comprometidos em gerar relevância e valor para nossos clientes desde o nosso início. A Flashtalking promove nossa missão e amplia a oportunidade de atender melhor os clientes com personalização baseada em variáveis em tempo real, gerando maior congruência e ressonância, e um maior ROI do anunciante. Estamos muito entusiasmados com a nossa parceria.”

Raghu Seelamsetty, MD da Escape Velocity, acrescentou: “A Escape está muito satisfeita com a parceria com a Flashtalking. A parceria está bem posicionada para aproveitar o crescimento da CTV e das redes sociais nestes mercados em rápido crescimento. A tecnologia líder de mercado da Flashtalking combinada com o alcance de mercado e capacidades de serviço da Escape nos permitirá fornecer soluções de classe mundial aos nossos clientes.”

Sobre a Flashtalking da Mediaocean

A Flashtalking libera o poder da criatividade para melhorar o funcionamento da mídia. Como a plataforma independente líder em personalização e inteligência em todos os canais de marketing, nossa Creative Ad Tech preenche a lacuna entre a criatividade e a mídia. Oferecemos IA e automatização para conectar os silos entre as equipes e fornecer produção, elaboração de versões e distribuição mais eficiente de ativos criativos. Nossas soluções operam em grande escala em canais como CTV, Vídeo, Display, Social, Nativo, Áudio, DOOH e Mídia de Varejo. Como parte da Mediaocean, a Flashtalking está vinculada à principal infraestrutura de publicidade do setor para planejamento, compra e faturamento omnicanal. Visite flashtalking.com para obter informações adicionais.

