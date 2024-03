Flashtalking by Mediaocean annonce de nouveaux partenariats internationaux exclusifs couvrant 89 marchés

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Mediaocean, plateforme critique pour la publicité omnicanale, a annoncé aujourd’hui six nouveaux partenariats pour sa plateforme Creative Ad Tech, Flashtalking, apportant ses solutions de pointe à plus de clients dans une série de marchés clés à travers le monde. Ces accords prévoient des capacités de diffusion d’annonces primaires, de personnalisation créative, mesure et vérification intercanaux sur affichage Web ouvert, mobile, audio, vidéo, affichage numérique et télévision connectée.

Collectivement, les nouveaux partenaires d’activation soutiennent des annonceurs dans 89 pays différents, élargissant de manière significative l’empreinte de Flashtalking suite à une augmentation de l’adoption après l’annonce de l’abandon par Amazon de son serveur publicitaire Sizmek. Chacune de ces sociétés apporte une expérience approfondie du marché des services publicitaires, ayant déjà soutenu des marques et des agences utilisant Amazon/Sizmek.

Fondée en 2001 et rachetée par Mediaocean en 2021, Flashtalking est la première plateforme indépendante de technologie publicitaire, reliant les équipes créatives et médiatiques avec des informations et des flux de travail intelligents et sensibles à l’audience, à grande échelle et intercanaux. La plateforme Flashtalking offre des services d’IA et d’automatisation pour connecter les silos entre les équipes afin d’améliorer l’efficacité de la production, de la gestion des versions et de la distribution de contenus créatifs.

Les nouveaux partenaires incluent Tailwind, qui opère dans 36 marchés à travers l’Europe centrale et du sud-est, les pays nordiques et le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), permettant ainsi aux entreprises d’accélérer leur marketing avec des intégrations technologiques, des consultations stratégiques et des services professionnels, ainsi que Box Digital, une entreprise de services de publicité numérique basée en Afrique du Sud avec des clients répartis dans 8 pays d’Afrique subsaharienne.

Un partenariat avec Adsmovil renforcera les opérations de Flashtalking sur 33 marchés d’Amérique latine (LATAM) par le biais d’une activité exclusivement axée sur les publics hispaniques et brésiliens, qui génère actuellement plus de 4 milliards d’impressions par mois. Une nouvelle collaboration avec Adsonice permettra en outre à Flashtalking d’accroître sa présence en Europe.

Un accord avec Escape Velocity, une société de services technologiques pour les médias numériques qui assiste les agences et les annonceurs, permettra également à Flashtalking de s’étendre en Inde, en Corée, au Bangladesh et au Sri Lanka, tandis qu’eTechSol aidera à prendre en charge les clients au Pakistan.

Simon Thorne, directeur général de Flashtalking pour la région EMEA, déclare : « Nous avons constaté un appétit énorme pour une approche véritablement intelligente et dynamique de la gestion et de l’activation des campagnes créatives. Les annonceurs ont besoin d’une personnalisation poussée, garantissant que les messages de marque les plus pertinents et les plus percutants atteignent les bons consommateurs au bon moment, et ils souhaitent le faire par le biais d’une plateforme intégrée unique. L’annonce d’aujourd’hui conforte notre position en tant que meilleure solution pour répondre à ce besoin au niveau mondial. »

Faisant suite à l’annonce par Amazon de la fermeture de son service de diffusion publicitaire, ces nouveaux partenariats représentent une opportunité unique de combiner la meilleure technologie publicitaire de Flashtalking avec des experts sur le marché qui sont en mesure d’offrir des informations locales approfondies et une base de connaissances très mature en matière de diffusion publicitaire.

Flashtalking a récemment été nommé lauréat du prix G2 2024 Best Software Awards for Marketing & Digital Advertising Products sur la base de plus de 300 avis clients authentifiés. La plateforme a été classée leader dans les catégories Enterprise Creative Management Platforms, Cross-Channel, Video, Mobile, Display et Social Media Advertising.

Georgia Brammer, directice générale JAPAC pour Flashtalking, ajoute : « Nous sommes ravis de pouvoir établir ces nouvelles relations sur des marchés aussi importants. Nous avons été impressionnés par le dynamisme et les connaissances des équipes de toutes ces entreprises. Le secteur mondial de la publicité est en pleine mutation sur de nombreux fronts et, d’après les conversations que nous avons eues avec les principaux annonceurs, le potentiel de croissance que nous voyons dans la poursuite du développement de ce réseau mondial s’avère déjà très puissant. »

Odysseas Ntotsikas, associé directeur de Tailwind, déclare : « Fidèle à la mission de Tailwind visant à "faire avancer rapidement les affaires", la puissance de la créativité s’est avérée être la variable avec le plus grand impact dans la pile d’un spécialiste du marketing omnicanal. Grâce à ce partenariat stratégique avec le leader mondial Flashtalking, nous renforçons plus d’une décennie d’excellence opérationnelle en offrant à des centaines de spécialistes du marketing régionaux une personnalisation créative et une intelligence publicitaire numérique pour remporter la seule guerre qui compte aujourd’hui, celle de l’attention. »

Alberto Pardo, fondateur et directeur général d’Adsmovil, déclare : « Chez Adsmovil, nous nous sommes engagés à apporter pertinence et valeur à nos clients depuis notre création. Flashtalking fait avancer notre mission et élargit les moyens de mieux servir les clients avec une personnalisation basée sur des variables en temps réel, ce qui génère une plus grande congruence et résonance, ainsi qu’un retour sur investissement plus élevé pour l’annonceur. Nous sommes ravis de notre partenariat. »

Raghu Seelamsetty, directeur général d’Escape Velocity, ajoute : « Escape est ravi de s’associer à Flashtalking. Ce partenariat est bien placé pour tirer parti de la croissance du CTV et des médias sociaux sur ces marchés en croissance rapide. La technologie leader du marché de Flashtalking, associée à la portée du marché et aux capacités de service d’Escape, nous permettra de fournir des solutions de classe mondiale à nos clients. »

À propos de Flashtalking by Mediaocean

Flashtalking exploite le pouvoir de la créativité pour améliorer le fonctionnement des médias. En tant que principale plateforme indépendante de personnalisation et d’intelligence sur tous les canaux marketing, notre Creative Ad Tech comble le fossé entre la création et les médias. Nous fournissons des services d’IA et d’automatisation pour connecter les silos entre les équipes et offrir une production, une gestion des versions et une distribution plus efficaces des créations. Nos solutions fonctionnent à grande échelle sur les canaux CTV, Video, Display, Social, Native, Audio, DOOH et Retail Media. En tant que membre de Mediaocean, Flashtalking est lié à l’infrastructure publicitaire de base du secteur pour la planification, l’achat et la facturation omnicanal. Rendez-vous sur flashtalking.com pour en savoir plus.

