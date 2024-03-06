Flashtalking by Mediaocean宣布建立新的獨家國際合作夥伴關係，涵蓋89個市場

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 任務關鍵型全通路廣告平台Mediaocean今天宣布，其創意廣告技術平台Flashtalking建立了六項新的合作夥伴關係，為全球各主要市場的更多客戶提供市場首屈一指的解決方案。這些協議規定了開放式網路展示、行動、音訊、視訊、戶外數位媒體和互聯電視的主要廣告服務、創意個人化以及跨通路衡量和驗證。

Amazon宣布棄用其Sizmek廣告伺服器後，Flashtalking的服務採用率激增，新的啟動合作夥伴共同為89個不同國家的廣告客戶提供支援，極大地擴展了Flashtalking的業務範圍。這兩家公司都在廣告服務市場累積了豐富的經驗，此前曾為使用Amazon/Sizmek的品牌和代理商提供過支援。

Flashtalking成立于2001年，於2021年被Mediaocean收購，是全球首屈一指的獨立廣告技術平台，為創意和媒體團隊提供跨通路、大規模的智慧受眾感知洞察和工作流程。Flashtalking平台利用人工智慧和自動化技術，打破團隊間的隔閡，使創意的製作、版本管理和分發更加高效。

新合作夥伴包括Tailwind和Box Digital。前者在中歐、東南歐、北歐以及中東和北非(MENA)的36個市場開展業務，透過技術整合、策略顧問和專業服務協助企業實現快速行銷；後者是一家總部位於南非的數位廣告服務公司，為遍佈撒哈拉以南非洲8個國家的客戶提供服務。

與Adsmovil的合作將強化Flashtalking在拉丁美洲(LATAM) 33個市場的業務，其業務主要集中在西班牙裔和巴西受眾，目前每月提供超過40億次展示。與此同時，與Adsonice的新合作關係將擴大Flashtalking在歐洲的業務。

此外，Flashtalking還與為代理商和廣告商提供支援的數位媒體技術服務公司Escape Velocity達成協議，將在印度、韓國、孟加拉和斯里蘭卡推廣Flashtalking，而eTechSol將為巴基斯坦的客戶提供服務。

Flashtalking歐洲、中東和非洲區董事總經理Simon Thorne評論道：「我們看到，人們對真正智慧、動態的創意行銷活動管理和啟動方法有著巨大的需求。廣告商需要實現深度個人化，確保最相關、最有影響力的品牌資訊在正確的時間觸達正確的消費者，他們希望透過單一的整合式平台來實現這一點。我們提供在全球層面達成這一目標的最佳解決方案，今天宣布的消息真正鞏固了我們的這一地位。」

在Amazon宣布將關閉其廣告服務之後，這些新的合作夥伴關係提供了一個獨特的機會，來將Flashtalking一流的廣告技術與能夠提供深刻本地見解和高度成熟的廣告服務知識庫的市場專家相結合。

Flashtalking最近榮獲了市場行銷和數位廣告產品類別的G2 2024最佳軟體獎。該獎項依據300多條經過認證的客戶評論。該平台在企業創意管理平台、跨通路、視訊、行動、展示和社群媒體廣告領域均名列前茅。

Flashtalking日本和亞太地區董事總經理Georgia Brammer補充道：「我們很高興能夠在如此眾多的重要市場建立這些新的關係。所有這些企業的團隊所表現出的積極性和知識給我們留下了深刻的印象。現在是全球廣告業多方面變革的時期，從與主要廣告商的交流中我們看到，進一步發展這一全球網路已經顯示出非常強大的成長潛力。」

Tailwind管理合夥人Odysseas Ntotsikas表示：「秉承Tailwind『推動業務快速發展』的使命，創意的力量已被證明是對全通路行銷者影響最大的變數。透過與全球領導者Flashtalking建立策略性合作夥伴關係，我們鞏固了十多年來的卓越營運，透過個人化創意和數位廣告智慧為數以百計的地區行銷人員提供支援，從而贏得當今唯一重要的戰爭——注意力爭奪戰。」

Adsmovil創辦人兼執行長Alberto Pardo表示：「自成立以來，Adsmovil一直致力於為客戶提供相關性和價值。Flashtalking進一步推進了我們的使命，並擴大了根據即時變數為客戶提供個人化服務的機會，推動了更高的一致性和更大的共鳴，提高了廣告商的投資報酬率。我們對雙方的合作感到非常振奮。」

Escape Velocity總經理Raghu Seelamsetty補充道：「Escape很高興能與Flashtalking合作。雙方的合作勢必能夠利用互聯電視(CTV)和社群媒體在這些快速成長市場的成長優勢。Flashtalking市場領先的技術與Escape的市場影響力和服務能力相結合，將使我們能夠為客戶提供世界一流的解決方案。」

關於Flashtalking by Mediaocean

Flashtalking釋放創意的力量，讓媒體更好地發揮作用。作為在所有行銷通路實現個人化和智慧化的領先獨立平台，我們的創意廣告技術在創意和媒體之間架起了一座橋樑。我們提供人工智慧和自動化技術，打破團隊間的隔閡，使創意的製作、版本管理和分發更加高效。我們的解決方案能夠在多個通路上大規模執行，包括互聯電視、視訊、展示廣告、社群媒體、原生廣告、音訊、戶外數位媒體(DOOH)以及零售媒體。作為Mediaocean的一部分，Flashtalking與業界核心廣告基礎設施相連，可支援全通路規劃、購買和計費。請造訪flashtalking.com瞭解更多資訊。

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