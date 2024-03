Brightcove assurera la première diffusion à l'échelle mondiale en direct sur Internet de la compétition Daytona 200 de MotoAmerica

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (NASDAQ : BCOV), Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de streaming la plus fiable au monde, a annoncé aujourd’hui l’ajout de MotoAmerica, la plus importante série de courses de motos sur route d’Amérique du Nord, à sa liste de clients médiatiques. En tant que fournisseur officiel de services de streaming pour MotoAmerica, Brightcove alimentera les capacités de diffusion en direct et de vidéo à la demande (VOD) du service de streaming MotoAmerica Live+, qui diffusera en exclusivité la 82e édition du Daytona 200 (qui se tiendra du 7 au 9 mars 2024).

« Pour les organisations sportives et de divertissement d’aujourd’hui, il est essentiel d’offrir des expériences de diffusion en direct et à la demande de qualité afin d’atteindre et de mobiliser leurs publics de manière efficace », a déclaré Marc DeBevoise, PDG de Brightcove. « Nous sommes heureux de nous associer à MotoAmerica pour les aider à offrir une expérience unique aux fans du monde entier. Grâce à notre plateforme primée, MotoAmerica pourra désormais monétiser son contenu à l’échelle mondiale et générer des revenus supplémentaires. »

« MotoAmerica a commencé à diffuser des courses de motos en direct en 2019, et depuis ces débuts, nous recevons des retours de la part de nos fans qui nous permettent de mieux comprendre comment améliorer l’expérience de visionnage », a déclaré Chuck Aksland, directeur de l’exploitation de MotoAmerica. « En réponse, nous avons décidé de collaborer avec Brightcove pour offrir à nos fans l’expérience améliorée qu’ils demandaient. Grâce à la nouvelle plateforme fournie par Brightcove, MotoAmerica va pouvoir incorporer des éléments supplémentaires dans l’expérience globale de visionnage. Ces éléments comprennent le chronométrage en direct intégré, des options de paris, des flux d’actualités, des offres de marchandises et l’accès à la chaîne MTRSPT1, qui diffuse tous les sports mécaniques 24 heures sur 24, le tout en un seul endroit. Grâce au partenariat avec Brightcove, les fans actuels et nouveaux de MotoAmerica seront assurés de bénéficier de la meilleure expérience de visionnage possible. Nous sommes très heureux de ces améliorations, et sommes convaincus que nos fans apprécieront les caractéristiques et les fonctionnalités améliorées qui leur seront désormais proposées. »

Pour suivre l’action de MotoAmerica, les fans peuvent s’abonner au service de streaming de MotoAmerica, MotoAmerica Live+. Les abonnés pourront regarder toutes les catégories de courses de MotoAmerica en direct ou à la demande, visionner les temps forts et les interviews, et revisiter les courses des années précédentes.

MotoAmerica rejoint toute une liste d’organisations sportives professionnelles qui déploient actuellement la technologie de Brightcove pour interagir avec leurs fans, notamment l’Atlantic Coast Conference (ACC) Raycom Sports, l’ATP Tour, le Concours complet de Badminton (Badminton Horse Trials), la Ligue canadienne de football, la Confederation of North, la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF), Harness Racing Victoria, la Little League Baseball and Softball, la Major League Soccer (MLS), la Ligue nationale de hockey (LNH), la National Hot Rod Association (NHRA), l’US Ski & Snowboard, le Comité olympique et paralympique des États-Unis, United World Wrestling and USA Volleyball.

L’ajout de MotoAmerica démontre une fois de plus que Brightcove est le premier partenaire technologique mondial de streaming, avec une plateforme fiable, évolutive et flexible qui bénéficie de la confiance de certains des organismes sportifs les plus importants au monde.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Brightcove.com.

À propos de MotoAmerica

MotoAmerica est la plus importante série de courses de motos sur route d’Amérique du Nord. Fondée en 2014, MotoAmerica organise le championnat AMA Superbike ainsi que des compétitions dans d’autres catégories, notamment Supersport, Stock 1000, la Twins Cup, la Junior Cup et le championnat King of The Baggers. MotoAmerica est une filiale de KRAVE Group LLC, un partenariat dont font partie Wayne Rainey, le pilote triple champion du monde de 500 cm3, double champion de l’AMA Superbike et membre du Temple de la renommée de l’AMA ; Chuck Aksland, l’ancien pilote et entraîneur de la Team Roberts ; Terry Karges, le responsable marketing des sports motorisés ; et l’homme d’affaires Richard Varner. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.MotoAmerica.com et suivre MotoAmerica sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu'il se trouve et quel que soit l'appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de ventes plus efficaces à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque entreprise de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Technology and Engineering Emmy® Awards attribués pour l'innovation, une disponibilité qui s'impose en tête du secteur et une évolutivité sans pareil, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez Brightcove sur LinkedIn , X (ex-Twitter) , Facebook , Instagram , Threads , et YouTube . Consultez Brightcove.com .

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.