Aramco Digital e LTIMindtree lançarão empresa de serviços digitais e de tecnologia da informação (TI) do KSA (Reino da Arábia Saudita)

Signing of the shareholders' agreement between LTIMindtree and Aramco Digital. Left to right, Sudhir Chaturvedi, President, and Executive Board Member, LTIMindtree and Tareq Amin, CEO, Aramco Digital. (Photo: Business Wire)

RIAD, Arábia Saudita e MUMBAI, Índia--(BUSINESS WIRE)--A Aramco Digital, a subsidiária digital e tecnológica da Aramco, e a LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, assinaram um acordo de acionistas para a criação de uma empresa de serviços de TI no Reino da Arábia Saudita. A empresa em potencial deve apresentar inovação em ação, incluindo serviços digitais disruptivos, além de capacidades transformadoras de integração de sistemas da indústria 4.0. Espera-se que esta colaboração apoie a Visão 2030 do Reino com a criação de empregos altamente qualificados para os sauditas neste setor.

A joint venture está sendo formada no âmbito do Programa Namaat de Investimentos Industriais da Aramco. Sudhir Chaturvedi, presidente e membro do conselho executivo, LTIMindtree, disse: “A LTIMindtree está totalmente alinhada à Visão Saudita 2030. Estamos muito felizes de termos sido selecionados como o parceiro de confiança para esta joint venture. O KSA (Reino da Arábia Saudita) e o MENA (Oriente Médio e Norte da África) estão entre as regiões que mais crescem no mundo inteiro na adoção de novas tecnologias. Estamos empenhados em oferecer crescimento liderado por novas tecnologias à região​. Com a Aramco Digital, vamos trazer nossa capacidade e expertise globais e tirar proveito de novas tecnologias para proporcionar uma transformação digital adequada aos projetos giga, setor governamental, indústrias de alto crescimento, energia, manufatura e setor de serviços financeiros”.

Nabil Al Nuaim, vice-presidente sênior de tecnologia digital e da informação da Aramco e membro do conselho da Aramco Digital, disse: “Este é um esforço de parceria fundamental para aproveitar o poder da transformação digital e liberar oportunidades sem precedentes para a inovação e sustentabilidade na região. A joint venture tem como objetivo promover a localização do setor vital dos serviços de TI, criar empregos valiosos e preparar o caminho para um futuro mais brilhante no Reino”.

O CEO da Aramco Digital, Tareq Amin, disse: “Estamos entusiasmados com esta colaboração, que se alinhará às ofertas de soluções da Aramco Digital, que capitalizam a alta demanda por soluções personalizadas e escaláveis. A combinação poderosa de negócios da Aramco Digital, associados aos extensos recursos de engenharia e soluções de experiência do cliente da LTIMindtree, tem potencial para liberar um enorme valor para a região. Isso reforça os nossos esforços conjuntos para apoiar a Visão 2030 e fornecer valor sustentável e de classe mundial aos nossos clientes e funcionários, enquanto trabalhamos para criar empregos e expertise locais com vantagem competitiva​”.

Sobre a Aramco Digital

A Aramco Digital é a subsidiária digital e tecnológica da Aramco. A Aramco Digital impulsiona a inovação digital e a transformação em vários setores. A empresa planeja criar um próspero ecossistema digital nacional e ser pioneira no desenvolvimento de plataformas digitais de última geração que fomentem a criatividade, liberem valor e promovam a sustentabilidade em todo o mundo.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite às empresas de todos os setores reimaginarem modelos de negócios, acelerarem a inovação e maximizarem o crescimento por meio de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento na área e tecnologia para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Com 82.000+ profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree – uma empresa do Grupo Larsen & Toubro – combina as forças aclamadas pelo setor da antiga Larsen and Toubro Infotech e da Mindtree para solucionar os desafios de negócios mais complexos e na entrega de transformação em escala. Para obter mais informações, visite https://www.ltimindtree.com/ .

