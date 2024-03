Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszerza zakres współpracy z firmą Kaplan, by zwiększyć wsparcie dla studentów przygotowujących się do zagranicznych egzaminów licencyjnych z medycyny i stomatologii

POZNAŃ, Polska--(BUSINESS WIRE)--Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Poznan University of Medical Sciences, PUMS), jedna z czołowych polskich uczelni kształcących przyszłych lekarzy, poszerza zakres współpracy z globalnym dostawcą usług edukacyjnych, firmą Kaplan, by zaoferować studentom jeszcze bogatszy zestaw narzędzi edukacyjnych. Wszyscy studenci medycyny i stomatologii w języku angielskim otrzymają dostęp do zasobów firmy Kaplan od momentu rozpoczęcia studiów aż po dzień uzyskania dyplomu. W semestrze letnim bieżącego roku akademickiego studenci trzeciego roku kierunku lekarskiego rozpoczną przedmiot przygotowujący do egzaminów USMLE ® - wielostopniowego egzaminu licencyjnego, który umożliwia prowadzenie praktyki lekarskiej w Stanach Zjednoczonych. Przedmiot ten będzie prowadzony w formie hybrydowej przez nauczycieli z firmy Kaplan, a uzupełniać go będzie dostęp do cyfrowych zasobów przygotowujących do USMLE, który studenci otrzymali już na początku trzeciego roku studiów. W obliczu nadchodzących zmian programowych na polskich uczelniach medycznych, władze dziekańskie UMP, wykładowcy i studenci z pewnością skorzystają na dostępie do takich narzędzi jak: Kaplan’s Educator Portal czy Quiz Builder, jak również na zaangażowaniu firmy Kaplan na rzecz jak najlepszego dostosowania programu i formy nauczania do zakładanych efektów kształcenia w UMP i w standardach ogólnokrajowych.

Ponadto, firma Kaplan umożliwi przyszłym lekarzom studiującym na UMP dostęp do i-Human Patients by Kaplan - opartej na technologii chmury, pionierskiej aplikacji do komputerowego symulowania interakcji z pacjentami, przeznaczonej dla personelu medycznego. Umożliwi ona studentom doświadczanie w sposób bezpieczny, powtarzalny, i ustandaryzowany pod kątem oceny, interakcji z symulowanymi pacjentami w kontekście klinicznym, na swoich urządzeniach, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Oprócz tego, w ramach rozszerzonej współpracy, studenci stomatologii w języku angielskim na UMP będą mogli lepiej przygotować się do INBDE ®, czyli nowej wersji amerykańskiego egzaminu licencyjnego dla dentystów, korzystając z pakietu zasobów cyfrowych od firmy Kaplan: repetytorium INBDE Board Prep & Case Review oraz bazy danych pytań testowych, zawierającej ponad 2600 realistycznych pytań z ilustracjami. Dzięki szczegółowym raportom z postępów w nauce, studenci otrzymają szczegółową informację zwrotną z podziałem na zakresy tematyczne.

„ Jednym z naszych priorytetów jako uczelni jest kształcenie wysoce kompetentnych i wykwalifikowanych kadr medycznych, spełniających najwyższe wymogi rynku medycznego w Polsce i za granicą. Już od lat fachowo przygotowane zasoby i narzędzia, udostępniane nam przez firmę Kaplan, skutecznie wspierają nas w osiąganiu tego celu. Wraz z zaoferowaniem, już ponad 10 lat temu, naszej międzynarodowej grupie studentów narzędzi i kursów firmy Kaplan, uzyskaliśmy znaczącą poprawę wskaźników zdawalności egzaminu USMLE Step 1 oraz poprawiliśmy wyniki uzyskiwane w innych zagranicznych egzaminach licencyjnych dla lekarzy” – wyjaśnia prof. Aleksandra Uruska, Dyrektor Centrum Nauczania w Języku Angielskim UMP. „ Bazując na tych pozytywnych efektach dotychczasowej współpracy, zdecydowaliśmy się poszerzyć jej zakres, mając na uwadze korzyści, jakie będą z niej czerpać nasi studenci i absolwenci.”

„ Firma Kaplan od dawna współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, wspierając tutejszych studentów w przygotowaniach do międzynarodowych egzaminów licencyjnych z zakresu medycyny i stomatologii, dlatego bardzo cieszy nas fakt rozszerzenia usług, które możemy im zaoferować w ramach nowej umowy” – powiedział Jason De La Rosa, Dyrektor ds. międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w firmie Kaplan. „ Uniwersytet może być dumny ze swoich osiągnięć, do których należy jeden z najwyższych w Polsce wskaźników zdawalności amerykańskiego egzaminu USMLE, dlatego cieszy nas możliwość dalszego rozwoju wsparcia ich programu nauczania, mając tak świetny punkt wyjściowy.”

O Uczelni

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Poznan University of Medical Sciences, PUMS) to renomowana polska uczelnia publiczna, która ponad 30 lat temu jako pierwsza zainicjowała nauczanie medycyny w języku angielskim w Polsce. Uniwersytet stosuje metodologię nauczania opartą w dużej mierze na zajęciach praktycznych, wykorzystując do tego sieć pięciu szpitali klinicznych oraz najnowocześniejsze centra symulacji medycznej i stomatologicznej. Na uczelni studiuje obecnie 7 tys. studentów, z czego 800 osób, pochodzących z różnych krajów, kształci się na trzech kierunkach nauczanych w języku angielskim: lekarskim, lekarsko-dentystycznym i w szkole doktorskiej. Uniwersytet stawia na wdrażanie innowacyjnych technik edukacji i oceniania, żeby zapewnić studentom konkurencyjne wykształcenie na światowym poziomie. Ze stosunkiem liczby studentów do liczby wykładowców na poziomie 6:1, uczelnia gwarantuje każdemu studentowi odpowiedni czas i uwagę nauczycieli, tworząc komfortowe warunki do nauki. Już ponad 3 tysiące zagranicznych absolwentów UMP aktywnie współtworzy opiekę zdrowotną na kilku kontynentach. Zarówno to, jak i rosnąca liczba zagranicznych instytucji partnerskich jest najlepszym dowodem na to, że najwyższe międzynarodowe standardy są w Poznaniu traktowane priorytetowo. Więcej informacji jest dostępnych na stronie uczelni pod adresem pums.edu.pl.

O firmie Kaplan

Kaplan, Inc. to światowy dostawca usług edukacyjnych, który wspiera ludzi i instytucje w osiąganiu celów w nieustannie zmieniającym się świecie. Nasz bogaty wachlarz rozwiązań pomaga studentom i kadrze profesjonalnej osiągać postępy w edukacji i karierze, uczelniom i instytucjom edukacyjnym - w przyciąganiu do siebie i wspieraniu studentów, a firmom - w optymalizacji pozyskiwania, utrzymywania i rozwoju zawodowego pracowników. Stanley Kaplan założył naszą firmę w 1938 roku, by zwiększać dostępność edukacji dla studentów pochodzących ze wszystkich środowisk. Dzisiaj misję Stanleya kontynuują tysiące naszych pracowników w 26 krajach, oferując usługi około 1,2 milionom studentów i pracowników, 13 tysiącom klientów biznesowych oraz 4 tysiącom szkół, okręgów edukacyjnych, i uczelni na całym świecie. Kaplan jest jednostką zależną Graham Holdings Company (NYSE: GHC). Więcej informacji na witrynie kaplan.com.

