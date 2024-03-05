Brightcove为MotoAmerica首次全球直播Daytona 200比赛提供技术支持

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Brightcove（纳斯达克：BCOV）是全世界广受信赖的串流技术公司，今天宣布将为其广大媒体客户献上北美顶级摩托车公路赛系列MotoAmerica。作为MotoAmerica的官方串流服务提供商，Brightcove将为MotoAmerica Live+串流服务提供直播和点播(VOD)功能支持，独家广播即将举行的第82届Daytona 200比赛（2024年3月7-9日）。

Brightcove首席执行官Marc DeBevoise指出：“对于如今的体育和娱乐机构而言，要有效地覆盖并吸引观众，提供高质量的直播和点播串流体验至关重要。我们很高兴能与MotoAmerica合作，帮助他们为全球车迷提供独一无二的观赛体验。通过我们备受赞誉的平台，MotoAmerica现在能够实现其内容的全球货币化并带来额外的收入。”

MotoAmerica首席运营官Chuck Aksland指出：“MotoAmerica在2019年开始串流直播摩托车赛事。这些年来，车迷们一直反馈希望能够增强观赛体验。根据这一反馈，我们决定与Brightcove合作，为车迷们提供给他们一直期待的升级体验。借助Brightcove提供的新平台，MotoAmerica可以在整体观赛体验中纳入更多的元素，这包括一站式集成直播定时、博彩下注选项、新闻动态、商品优惠以及观看24小时开放的纯机车运动频道MTRSPT1等等。与Brightcove合作可确保MotoAmerica的新老车迷都能够享受最佳的观赛体验。我们对这些改进非常振奋，相信车迷们将对这些增强的功能以及新功能喜闻乐见。”

车迷只需订阅MotoAmerica的直播服务MotoAmerica Live+，即可观看MotoAmerica的赛事。订阅用户可以通过直播或点播观看所有MotoAmerica级别的比赛，并且可查看多年以前的亮点、采访和比赛。

除MotoAmerica之外，许多专业运动组织目前都在使用Brightcove的技术来与粉丝互动，包括Atlantic Coast Conference (ACC) Raycom Sports、ATP Tour、Badminton Horse Trials、加拿大橄榄球联盟(Canadian Football League)、中北美及加勒比海地区橄榄球协会联盟(Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football，Concacaf)、Harness Racing Victoria、Little League Baseball and Softball、大足球联盟(Major League Soccer，MLS)、全国冰球联盟(National Hockey League，NHL)、全国改装式高速汽车协会(National Hot Rod Association，NHRA)、美国滑雪和单板滑雪协会(U.S. Ski & Snowboard)、美国奥林匹克和残疾人奥林匹克委员会(United States Olympic and Paralympic Committee)、世界拳击联盟(United World Wrestling)和美国排球协会(USA Volleyball)等等。

MotoAmerica的加入进一步证明了Brightcove在世界串流技术领域的领先地位，其可靠、可扩展、灵活的平台得到全世界的顶级体育机构的信任。

有关更多信息，请访问Brightcove.com .。

关于MotoAmerica

MotoAmerica是北美的顶级公路机车赛事。MotoAmerica创立于2014年，举办了美国摩托车协会的AMA超级摩托车竞标赛(AMA Superbike Championship)以及其他等级的赛事，包括Supersport、Stock 1000、Twins Cup、Junior Cup、King Of The Baggers等。MotoAmerica是KRAVE Group LLC的关联公司，后者是一家合伙企业，合伙人包括三次500cc世界冠军、两次AMA超级摩托车竞标赛冠军和AMA名人堂(Hall of Famer)名人Wayne Rainey，前赛车手和Team Roberts前经纪人Chuck Aksland，摩托车比赛营销高管Terry Karges，以及企业家Richard Varner等。有关更多信息，请访问www.MotoAmerica.com并关注MotoAmerica的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter和YouTube帐号。

关于Brightcove Inc.

Brightcove创建全球最可靠、最具可扩展性且最安全的流媒体技术解决方案，在公司与其受众之间建立更紧密的联系，并且覆盖任何位置以及任何内容应用设备。在60多个国家/地区，Brightcove的智能视频平台使企业能够更有效地向客户销售产品，媒体领导者能够更可靠地传输内容并通过内容获利，并且每个组织都能够与团队成员进行更有效的沟通。凭借创新、持续领先行业的正常运行时间以及无与伦比的可扩展性，Brightcove荣获两项技术和工程Emmy®奖，我们不断突破视频功能界限。敬请关注Brightcove的 LinkedIn 、 X（前Twitter） 、 Facebook 、 Instagram 、 Threads 和 YouTube 。请访问 Brightcove.com.

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