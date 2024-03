Momcozy presenta la campagna 'Her Infinite Power' con uno spot televisivo ispiratrice per la Giornata Mondiale della Donna

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Oltre a essere una mamma, chi è lei? È una domanda che Momcozy esplora mentre ridefinisce la celebrazione della maternità in occasione dell'imminente Giornata Mondiale della Donna con una campagna pubblicitaria innovativa per scoprire “Her Infinite Power” (Il suo potere infinito). L'iniziativa punta i riflettori sulle storie non raccontate delle madri, lontano dalle narrative tradizionali, per illustrare le identità e i sogni dalle tante sfaccettature delle donne di tutto il mondo.

Elemento essenziale di questa campagna è lo spot televisivo intitolato "More Than a Mom" (Più di una mamma), diretto da Adi Alfa, premiata regista e madre che dà vita alle reali esperienze di quattro madri diverse. Attraverso questa pubblicità, Momcozy e Adi Alfa illuminano il potente viaggio della maternità, valorizzando l'importanza della consapevolezza di sé, della cura di sé stesse e della forza che viene dal volersi bene.

Link al video: https://youtu.be/3XkOHWIPD9s

Inoltre, Momcozy propone offerte esclusive dal 4 all'8 marzo, con sconti fino al 40% su acquisti effettuati sul sito di Momcozy, con la celebrazione estesa ad Amazon dal 4 al 10 marzo.

Celebrare l'individualità attraverso storie diverse

La campagna pubblicitaria di Momcozy si incentra sulla celebrazione dell'individualità di ogni madre. Mettendo in luce le diverse esperienze della maternità, la campagna mira a ispirare e incoraggiare le madri ad abbracciare l'unicità del loro percorso. Momcozy invita il mondo a vedere le mamme in una nuova luce - come individui dinamici capaci di equilibrare con grazia e forza sogni e responsabilità.

La regista dello spot pubblicitario è l'esempio primario. Oltre ad essere una regista di successo premiata con un NAFCA (Oscar africano), Adi Alfa è anche una mamma, nonché attrice e importante opinionista in una comunità di registe! È anche autrice di video per il National Trust, Wray & Nephew Wines e altri clienti.

I tanti volti della maternità

Lo spot pubblicitario di Momcozy evidenza la diversità della moderna maternità attraverso quattro madri, ognuna con ruoli unici: una chef, un'attrice di film d'azione, una danzatrice e un'artista. Momenti autentici e narrative personali si alternano per sfidare l'immaginario collettivo tradizionale della maternità, celebrando la natura multiforme della maternità.

Unisciti a Momcozy nel celebrare la maternità

La campagna pubblicitaria di Momcozy per la Giornata Mondiale della Donna, evidenziata dallo spot televisivo "More Than a Mom", celebra la diversità e la forza della maternità. La campagna mira a promuovere una comunità che supporta e apprezza le esperienze uniche delle madri in tutto il mondo. Attraverso lo storytelling e il coinvolgimento attivo, Momcozy invita una comprensione più ampia del ruolo essenziale che hanno le madri nel plasmare il nostro mondo. Quindi, in questa Giornata Mondiale della Donna, condividi la tua storia, unisciti alla campagna, o prenditi un momento per onorare la straordinaria influenza delle madri di tutto il mondo.

Informazioni su Momcozy

Dal 2018 Momcozy offre alle mamme il massimo della comodità, con tiralatte indossabili, reggiseni per l'allattamento e altri prodotti per la cura materna. Sostenendo 3 milioni di mamme di oltre 40 paesi, Momcozy è un compagno per le donne, dalla gravidanza alle prime fasi della maternità. Grazie all'innovazione continua e all'impegno per la creazione di design comodi nati dall'amore, Momcozy è in fase di crescita, in termini di portata e di impatto, per semplificare la vita delle mamme in tutto il mondo.

