Flashtalking by Mediaocean宣布建立新的独家国际合作伙伴关系，覆盖89个市场

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 任务关键型全渠道广告平台Mediaocean今天宣布，其创意广告技术平台Flashtalking建立了六项新的合作伙伴关系，为全球各主要市场的更多客户提供市场领先的解决方案。这些协议规定了开放式网络展示、移动、音频、视频、户外数字媒体和互联电视的主要广告服务、创意个性化以及跨渠道衡量和验证。

Amazon宣布弃用其Sizmek广告服务器后，Flashtalking的服务采用率激增，新的激活合作伙伴共同为89个不同国家的广告客户提供支持，极大地扩展了Flashtalking的业务范围。这两家公司都在广告服务市场积累了丰富的经验，此前曾为使用Amazon/Sizmek的品牌和代理商提供过支持。

Flashtalking成立于2001年，于2021年被Mediaocean收购，是全球领先的独立广告技术平台，为创意和媒体团队提供跨渠道、大规模的智能受众感知洞察和工作流程。Flashtalking平台利用人工智能和自动化技术，打破团队间的隔阂，使创意的制作、版本迭代和分发更加高效。

新合作伙伴包括Tailwind和Box Digital。前者在中欧、东南欧、北欧以及中东和北非(MENA)的36个市场开展业务，通过技术集成、战略咨询和专业服务帮助企业实现快速营销；后者是一家总部位于南非的数字广告服务公司，为遍布撒哈拉以南非洲8个国家的客户提供服务。

与Adsmovil的合作将加强Flashtalking在拉丁美洲(LATAM) 33个市场的业务，其业务主要集中在西班牙裔和巴西受众，目前每月提供超过40亿次展示。与此同时，与Adsonice的新合作关系将扩大Flashtalking在欧洲的业务。

此外，Flashtalking还与为代理商和广告商提供支持的数字媒体技术服务公司Escape Velocity达成协议，将在印度、韩国、孟加拉国和斯里兰卡推广Flashtalking，而eTechSol将为巴基斯坦的客户提供服务。

Flashtalking欧洲、中东和非洲区董事总经理Simon Thorne评论道：“我们看到，人们对真正智能、动态的创意营销活动管理和激活方法有着巨大的需求。广告商需要实现深度个性化，确保最相关、最有影响力的品牌信息在正确的时间触达正确的消费者，他们希望通过单一的集成平台来实现这一点。我们提供在全球层面实现这一目标的最佳解决方案，今天宣布的消息真正巩固了我们的这一地位。”

在Amazon宣布将关闭其广告服务之后，这些新的合作伙伴关系提供了一个独特的机会，来将Flashtalking一流的广告技术与能够提供深刻本地见解和高度成熟的广告服务知识库的市场专家相结合。

Flashtalking最近荣获了市场营销和数字广告产品类别的G2 2024最佳软件奖。该奖项基于300多条经过认证的客户评论。该平台在企业创意管理平台、跨渠道、视频、移动、展示和社交媒体广告领域均名列前茅。

Flashtalking日本和亚太地区董事总经理Georgia Brammer补充道：“我们很高兴能够在如此众多的重要市场建立这些新的关系。所有这些企业的团队所表现出的积极性和知识给我们留下了深刻的印象。现在是全球广告业多方面变革的时期，从与主要广告商的交流中我们看到，进一步发展这一全球网络已经显示出非常强大的增长潜力。”

Tailwind管理合伙人Odysseas Ntotsikas表示：“秉承Tailwind‘推动业务快速发展’的使命，创意的力量已被证明是对全渠道营销者影响最大的变量。通过与全球领导者Flashtalking建立战略合作伙伴关系，我们巩固了十多年来的卓越运营，通过个性化创意和数字广告智能为数以百计的地区营销人员提供支持，从而赢得当今唯一重要的战争——注意力争夺战。”

Adsmovil创始人兼首席执行官Alberto Pardo表示：“自成立以来，Adsmovil一直致力于为客户提供相关性和价值。Flashtalking进一步推进了我们的使命，并扩大了根据实时变量为客户提供个性化服务的机会，推动了更高的一致性和更大的共鸣，提高了广告商的投资回报率。我们对双方的合作感到非常振奋。”

Escape Velocity总经理Raghu Seelamsetty补充道：“Escape很高兴能与Flashtalking合作。双方的合作势必能够利用互联电视(CTV)和社交媒体在这些快速增长市场的增长优势。Flashtalking市场领先的技术与Escape的市场影响力和服务能力相结合，将使我们能够为客户提供世界一流的解决方案。”

关于Flashtalking by Mediaocean

Flashtalking释放创意的力量，让媒体更好地发挥作用。作为在所有营销渠道实现个性化和智能化的领先独立平台，我们的创意广告技术在创意和媒体之间架起了一座桥梁。我们提供人工智能和自动化技术，打破团队间的隔阂，使创意的制作、版本迭代和分发更加高效。我们的解决方案能够在多个渠道上大规模运行，包括互联电视、视频、展示广告、社交媒体、原生广告、音频、户外数字媒体(DOOH)以及零售媒体。作为Mediaocean的一部分，Flashtalking与业界核心广告基础设施相连，可支持全渠道规划、购买和计费。请访问flashtalking.com了解更多信息。

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