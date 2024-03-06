Aramco Digital和LTIMindtree將成立KSA Digital和IT服務公司

沙烏地阿拉伯利雅德和印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Aramco的數位與科技子公司Aramco Digital與全球技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]簽署了一份股東協議，將在沙烏地阿拉伯王國成立一家IT服務公司。未來的公司將展示創新成果，包括顛覆性的數位服務和變革性的工業4.0系統整合能力。這一合作可望透過在該領域為沙烏地阿拉伯人創造高技能工作崗位來支援沙烏地阿拉伯王國的「2030年願景」。

該合資企業是在Aramco Namaat工業投資計畫下成立的。LTIMindtree總裁兼執行董事會成員Sudhir Chaturvedi表示：「LTIMindtree完全符合沙烏地阿拉伯2030年願景。我們很高興被選為該合資企業值得信賴的合作夥伴。在採用新技術方面，沙烏地阿拉伯和中東及北非是全球成長最快的地區之一。我們致力於為該地區帶來以新技術為主導的成長。透過Aramco Digital，我們將發揮我們的全球能力和專業知識，利用新技術提供適合千兆專案、政府部門、高成長產業、能源、製造業和金融服務部門的數位化轉型服務。」

Aramco數位與資訊科技資深副總裁、Aramco Digital董事會成員Nabil Al Nuaim表示：「這是一次關鍵的合作努力，旨在利用數位化轉型的力量，為該地區的創新和永續發展帶來前所未有的商機。合資企業旨在促進IT服務重要部門的當地語系化，創造寶貴的就業機會，並為沙烏地阿拉伯王國更光明的未來奠定基礎。」

Aramco Digital執行長Tareq Amin表示：「我們對此次合作感到非常振奮，它將與Aramco Digital的解決方案產品保持一致，滿足對客製化和可擴展解決方案的大量需求。Aramco Digital的業務與LTIMindtree深厚的工程能力和客戶體驗解決方案的強強聯合，有可能為該地區帶來巨大的價值。這強化了我們支援2030年願景的共同努力，將為我們的客戶和員工提供世界一流的永續價值，同時努力創造本地就業機會並打造具有競爭優勢的專業科技。」

關於Aramco Digital

Aramco Digital是Aramco的數位和科技子公司。Aramco Digital正在推動各個領域的數位化創新和轉型。該公司的目標是建立一個繁榮的國家數位生態系統，率先開發下一代數位平台，在全球促進創造力、釋放價值並推動永續發展。

關於 LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球科技顧問服務和數位解決方案公司，其使命是幫助各行各業的企業借重數位科技，重新構想商業模式、加速創新，並盡量擴大成長。LTIMindtree身為700多個客戶的數位轉型合作夥伴，涉足領域廣大並擁有大量技術專長，力求在這個日漸融合的世界中推動競爭差異化、出色的客戶體驗和卓越的經營成果。隸屬Larsen & Toubro Group的LTIMindtree由遍佈30多個國家的超過8.2萬名傑出企業專才提供技術支援，結合了昔日Larsen and Toubro Infotech和Mindtree在解決最複雜的商業挑戰和實現大規模轉型時的業界公認優勢。如需進一步資料，請造訪 https://www.ltimindtree.com/ .

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