A Brightcove vai impulsionar a primeira transmissão ao vivo global da MotoAmerica do Daytona 200

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, anunciou hoje que está dando as boas-vindas à MotoAmerica, a principal série de corridas de motocicletas da América do Norte, à sua lista de clientes de mídia. Como o provedor oficial de streaming da MotoAmerica, a Brightcove potencializará os recursos ao vivo e de vídeo sob demanda (VOD) do serviço de streaming MotoAmerica Live+, que transmitirá exclusivamente a 82ª corrida do Daytona 200 (7 a 9 de março de 2024).

“Oferecer experiências de streaming de qualidade ao vivo e sob demanda é essencial para que as organizações de esportes e entretenimento de hoje alcancem e envolvam seu público de forma eficaz”, disse Marc DeBevoise, CEO da Brightcove. “Estamos felizes com a parceria com a MotoAmerica para ajudá-los a oferecer uma experiência de visualização única para os fãs em todo o mundo. Por meio de nossa premiada plataforma, a MotoAmerica agora poderá monetizar seu conteúdo em escala global e gerar receita adicional.”

“A MotoAmerica iniciou a jornada para a transmissão ao vivo de eventos de corrida de motocicletas em 2019. Ao longo dos anos, recebemos feedback de nossos fãs para melhorar a experiência de visualização”, disse o diretor de Operações (COO) da MotoAmerica, Chuck Aksland. “Em resposta, decidimos colaborar com a Brightcove para oferecer aos nossos fãs a experiência atualizada que eles estavam pedindo. Com a nova plataforma fornecida pela Brightcove, a MotoAmerica pode incorporar elementos adicionais à experiência geral de visualização. Esses elementos incluem tempo ao vivo integrado, opções de apostas, atualizações de notícias, ofertas de produtos e acesso ao canal de esportes motorizados MTRSPT1 24 horas por dia, tudo em um único local. A parceria com a Brightcove garante que tanto os fãs atuais quanto os novos da MotoAmerica possam desfrutar da melhor experiência de visualização possível. Estamos muito animados com as melhorias e confiantes de que nossos fãs apreciarão os recursos e a funcionalidade aprimorados agora disponíveis para eles.”

Para acompanhar a ação da MotoAmerica, os fãs podem se inscrever no serviço de transmissão ao vivo da MotoAmerica, o MotoAmerica Live+. Os assinantes podem assistir a corridas de todas as classes da MotoAmerica ao vivo ou sob demanda e ver os destaques, entrevistas e corridas de anos anteriores.

A MotoAmerica se junta a uma lista de organizações esportivas profissionais que atualmente estão implantando a tecnologia da Brightcove para se conectar com seus fãs, incluindo a Atlantic Coast Conference (ACC) Raycom Sports, ATP Tour, Badminton Horse Trials, Canadian Football League, Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (Concacaf), Harness Racing Victoria, Little League Baseball and Softball, Major League Soccer (MLS), National Hockey League (NHL), National Hot Rod Association (NHRA), U.S. Ski & Snowboard, United States Olympic and Paralympic Committee, United World Wrestling e USA Volleyball.

A adição da MotoAmerica demonstra ainda mais que a Brightcove é a principal parceira de tecnologia de streaming do mundo, com uma plataforma confiável, escalável e flexível, na qual algumas das entidades esportivas mais importantes do mundo confiam.

Sobre a MotoAmerica

A MotoAmerica é a principal série de corridas de motocicletas de estrada da América do Norte. Fundada em 2014, a MotoAmerica é o lar do Campeonato AMA Superbike, como também de outras classes, incluindo Supersport, Stock 1000, Twins Cup, Junior Cup e King Of The Baggers. A MotoAmerica é uma afiliada da KRAVE Group LLC, uma parceria que inclui o tricampeão mundial de 500cc, bicampeão da AMA Superbike e membro do AMA Hall of Famer Wayne Rainey; o ex-piloto e ex-gerente da Team Roberts Chuck Aksland; o executivo de marketing de esportes motorizados Terry Karges; e o empresário Richard Varner. Para obter mais informações, acesse www.MotoAmerica.com e siga a MotoAmerica no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções tecnológicas de streaming mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para criar uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, independentemente de onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem o conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade inigualável, estamos sempre ampliando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no LinkedIn , X (antigo Twitter) , Facebook , Instagram , Threads e YouTube . Acesse Brightcove.com .

