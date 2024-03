Ørsted choisit PCI Energy Solutions pour fournir une plateforme complète de négoce de l'énergie et de gestion des risques aux États-Unis

NORMAN, Oklahoma--(BUSINESS WIRE)--S'engageant à fournir aux entreprises du secteur de l’énergie des logiciels innovants, PCI Energy Solutions a été sélectionné par Ørsted pour fournir une plateforme complète pour l’expansion d’Ørsted sur le marché américain.

PCI déploiera son logiciel ETRM pour rationaliser les flux de négociation d’Ørsted pour les FTR (droits de transmission financière), les transactions de gré à gré (OTC), les transactions en bourse et la fonctionnalité de vente en gros multimarché, de la soumission à la facturation.

En tant que leader de l’énergie propre aux États-Unis, Ørsted a sélectionné PCI à la suite d'un processus d’évaluation approfondi des fournisseurs et a choisi PCI pour sa plateforme adaptée à ses besoins, son expertise dans l’industrie de l’énergie et son engagement en faveur du succès des clients.

« Ørsted déploie un éventail de technologies renouvelables pour renforcer et développer l’industrie américaine de l’énergie propre et nous avions besoin d’un partenaire commercial fiable pour soutenir notre croissance, que nous avons trouvé dans PCI », déclare Brent Phelps, responsable des négociations, Ørsted.

« Nous sommes ravis de nous associer à Ørsted alors qu’il entreprend son expansion commerciale afin de remplacer les systèmes existants par la plateforme intégrée et évolutive de PCI », déclare Shailesh Mishra, vice-président principal, succès commercial et client, PCI. « Nos solutions logicielles éprouvées et notre équipe expérimentée permettront à Ørsted d’optimiser les flux de travail, de gagner en efficience et de prendre des décisions fondées sur les données dans l’ensemble de leurs opérations. »

La plateforme PCI sécurisée basée sur le cloud et optimisée par AWS (Amazon Web Services) a été déployée à l’échelle mondiale et aide les clients à optimiser les flux de travail associés au négoce d’énergie, à la fourniture d’énergie physique, aux règlements, à la gestion des risques et aux rapports de conformité avec la solution la plus complète du secteur pour des opérations 24/7.

À propos d’Ørsted

La vision d’Ørsted est un monde qui fonctionne entièrement à l’énergie verte. Ørsted développe, construit et exploite des parcs éoliens offshore et terrestres, des parcs solaires, des installations de stockage d’énergie, des installations d’hydrogène renouvelable et de carburants verts et des centrales de bioénergie. Ørsted figure sur la liste A du CDP en tant que leader mondial de l’action climatique et a été la première entreprise énergétique au monde à faire valider son objectif zéro émission nette par la Science Based Targets Initiative (SBTi). Basé au Danemark, Ørsted emploie 9 000 personnes.

L'entreprise d’énergie renouvelable qui prend des mesures concrètes | Ørsted (orsted.com).

À propos de PCI Energy Solutions

Nous permettons aux entreprises énergétiques d’optimiser en permanence tous les aspects de la production, du négoce, du transport et de la consommation d’énergie. Nous sommes une équipe soudée de 300 experts en produits, ingénieurs et analystes commerciaux mettant en œuvre des solutions logicielles en partenariat étroit avec des entreprises énergétiques du monde entier. Nous sommes basés à Norman (Oklahoma) et disposons de bureaux à Mexico (Mexique), Lima (Pérou) et Sydney (Australie). Rendez-vous sur pcienergysolutions.com.

