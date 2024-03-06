Aramco Digital和LTIMindtree将在沙特阿拉伯王国成立数字和IT服务公司

沙特阿拉伯利雅得和印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Aramco的数字和技术子公司Aramco Digital与全球技术咨询和数字解决方案公司 LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005] 签署股东协议，将在沙特阿拉伯王国创建一家IT服务公司。这家要成立的公司将展示创新实际应用，包括颠覆性数字服务和变革性工业4.0系统集成能力。预计此次合作将通过为沙特人在该领域创造高技能就业机会来支持沙特王国的 “2030年愿景”。

该合资企业是根据Aramco Namaat Industrial Investments Program（Aramco Namaat工业投资计划）成立的。LTIMindtree总裁兼执行董事会成员Sudhir Chaturvedi表示：“LTIMindtree与“沙特2030年愿景”完全一致。我们很高兴成为该合资企业值得信赖的合作伙伴。沙特阿拉伯与中东和北非地区是全球采用新技术增长最快的地区之一。我们致力于为该地区带来新技术主导的增长。在Aramco Digital的帮助下，我们将发挥我们的全球业务能力和专业知识，并利用新技术来实现适合特大项目、政府部门、高增长行业、能源、制造业和金融服务部门的数字化转型。”

Aramco数字和信息技术高级副总裁兼Aramco Digital董事会成员Nabil Al Nuaim 表示：“这是一项关键的合作伙伴关系，旨在利用数字化转型力量，并为该地区的创新和可持续发展带来前所未有的机遇。该合资企业致力于促进IT服务重要部门的本地化，创造宝贵的就业机会，并为王国更光明的未来铺平道路。”

Aramco Digital首席执行官Tareq Amin表示：“此次合作让我们倍感振奋，它将与Aramco Digital的解决方案相辅相成，满足对定制和可扩展解决方案的巨大需求。 Aramco Digital强大的业务组合，加上LTIMindtree深厚的工程能力和客户体验解决方案，将为该地区释放巨大价值，成立合资公司进一步强化我们的合作，支持实现“2030年愿景”以及为客户和员工提供世界一流的可持续价值，同时努力创造具有竞争优势的本地就业机会和专业知识。”

关于Aramco Digital

Aramco Digital是Aramco的数字和技术子公司。Aramco Digital正在推动各个行业的数字创新和转型。该公司的目标是创建一个蓬勃发展的国家数字生态系统，并引领下一代数字平台的开发，以培养创造力、释放价值并促进全球可持续发展。

关于 LTIMindtree

LTIMindtree是一家全球技术咨询和数字解决方案公司，通过利用数字技术，帮助各行各业的企业重新构想其商业模式、加快创新，并最大限度地实现增长。作为700多家客户的数字化转型合作伙伴，LTIMindtree带来了广泛的领域和技术专业知识，帮助在全球一体化的世界中推动实现卓越的竞争差异化、客户体验和业务成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，由30多个国家的8.2万多名才华横溢的创业专业人士提供支持，结合了昔日Larsen and Toubro Infotech以及Mindtree在解决最复杂的业务挑战和实现大规模转型方面的业界公认优势。如需了解更多信息，请访问 https://www.ltimindtree.com/ .

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