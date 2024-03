Afrique du Sud : TotalEnergies renforce sa présence dans le bassin d’Orange avec un nouveau permis d’exploration offshore

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regiulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé, conjointement avec son partenaire QatarEnergy, un accord portant sur l’acquisition de participations dans le bloc 3B/4B, situé au large de l’Afrique du Sud, auprès d’Africa Oil South Africa, Azinam (filiale à 100 % d’Eco Atlantic Oil & Gas) et Ricocure.

Après clôture de cette transaction, TotalEnergies détiendra un intérêt de 33% dans le permis 3B/4B et le rôle d’opérateur, et QatarEnergy détiendra un intérêt de 24% dans ce même permis.

Les intérêts restants seront conservés par les détenteurs actuels du permis : Africa Oil SA (17 %), Ricocure (19,75 %) et Azinam (6,25 %). La transaction est soumise à l’approbation des autorités concernées.

Situé dans le prolifique bassin d’Orange, à 200 km au large de la côte occidentale de l’Afrique du Sud, le bloc 3B/4B s’étend sur 17 581 km2. Il jouxte le bloc DWOB, opéré par TotalEnergies (50 %) aux côtés de QatarEnergy (30 %) et de Sezigyn (20 %).

« Après le succès de Venus en Namibie, TotalEnergies poursuit ses efforts d’exploration du bassin d’Orange en entrant sur ce permis prometteur en Afrique du Sud », a déclaré Kevin McLachlan, Directeur Exploration de TotalEnergies.

TotalEnergies en Afrique du Sud

TotalEnergies est présente en Afrique du Sud depuis 1954, année de la première distribution de ses produits pétroliers. Engagée depuis plus d’un demi-siècle pour le développement énergétique du pays, la Compagnie est aujourd’hui un acteur majeur des secteurs Renouvelables, Marketing-Services, Lubrifiants, Raffinage et Exploration-Production. Avec son portefeuille diversifié, TotalEnergies compte aujourd’hui 550 points de vente, un réseau national de distribution de GPL pour tous les besoins en énergie des particuliers et un portefeuille d’énergies renouvelables (solaire et éolien), dont la centrale solaire de Prieska, qui alimente plus de 70 000 foyers en électricité depuis 2016. TotalEnergies va également développer une centrale solaire de 120 MW et une ferme éolienne de 140 MW dans la province du Cap-Nord afin de fournir de l’électricité verte au site Secunda de Sasol, où Air Liquide opère la plus grande unité de production d’oxygène au monde. Ces 260 MW représentent l’équivalent d’un quart de la puissance d’une centrale nucléaire moyenne. Enfin, TotalEnergies, avec ses divers partenaires de joint-venture, possède les droits d’exploration et de forage de quatre blocs offshore — 5/6/7 (côte sud-ouest), Deep Water Orange Basin (ouest), Orange Basin Deep (ouest) et Outeniqua South (sud) — et est candidate pour un droit de production sur le bloc 11B/2B (sud).

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

