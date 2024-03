General Atlantic annonce un investissement dans Plusgrade, rejoignant la CDPQ au rang des investisseurs

NEW YORK & MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--General Atlantic, un investisseur de premier plan en capital de croissance à l’échelle mondiale, a annoncé aujourd’hui un investissement stratégique visant à accélérer la croissance de Plusgrade, un chef de file mondial des solutions de revenus accessoires pour les entreprises de l’industrie du voyage. Dans le cadre de cette transaction, Novacap se départira de sa participation dans Plusgrade et la CDPQ, déjà présente au capital, demeurera un actionnaire important. General Atlantic entend s’associer avec Plusgrade pour soutenir l’expansion continue de la société, notamment par l’accélération de la croissance de nouveaux segments d’affaires et des activités de mise en marché, la mise à profit d’occasions de fusions-acquisitions stratégiques et l’exécution d’initiatives opérationnelles clés.

À l’échelle mondiale, plus de 200 partenaires des secteurs du transport aérien, de l’hôtellerie, des croisières, du transport ferroviaire de passagers et des services financiers accordent leur confiance à Plusgrade. Forte d’un portefeuille de solutions génératrices de revenus accessoires et d’une expertise de pointe en fidélisation, Plusgrade crée des expériences de voyage exceptionnelles et de nouvelles occasions de revenus pour ses partenaires.

En 2022, Plusgrade a acquis Points.com, regroupant ainsi deux des principales sources de revenus accessoires, afin de renforcer sa présence mondiale auprès des entreprises du secteur du voyage. Plusgrade a de nouveau étoffé son portefeuille en 2023 en se portant acquéreur d’UpStay, un fournisseur de solutions de surclassement et de génération de revenus accessoires pour le secteur de l’hôtellerie.

Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade, a déclaré : « Les revenus accessoires sont devenus un élément essentiel de la solidité financière des entreprises du voyage dans l’ensemble des secteurs. En tant que chef de file sur le marché des solutions de revenus accessoires, Plusgrade joue un rôle décisif auprès de ses partenaires de l’industrie du voyage, les aidant à créer et faire croître des occasions de revenus prometteuses. Nous avons la certitude que l’avenir nous réserve des occasions d’affaires porteuses, qui nous permettront de poursuivre l’innovation et le renforcement de notre offre de premier plan. Notre équipe tient à exprimer sa profonde gratitude envers Novacap pour son partenariat transformateur et les avancées que nous avons réalisées ensemble. Nous sommes ravis d’accueillir General Atlantic en tant que partenaire stratégique, qui nous aidera à accélérer l’accomplissement de notre mission et la réalisation de notre vision en mettant à profit l’expertise de cette firme dans les domaines du voyage, des logiciels et de la technologie ».

Tanzeen Syed, directeur général et chef, Internet et technologies grand public, à General Atlantic, a ajouté : « Ken Harris et l’équipe de Plusgrade ont travaillé diligemment pour stimuler la croissance de la société et offrir à ses partenaires un portefeuille différencié de solutions. Comme les revenus accessoires et les programmes de fidélisation font aujourd’hui partie des principaux déterminants de la croissance dans le secteur du voyage, nous estimons que Plusgrade est en position de force pour poursuivre son déploiement sur le marché. Nous souscrivons pleinement à la vision de Plusgrade et sommes emballés de soutenir ses activités de création de valeur. »

« La CDPQ est fière de renouveler son appui à cette entreprise montréalaise, qui a pris une remarquable expansion depuis que nous en sommes devenus actionnaires en 2018. Nous nous réjouissons de poursuivre, de pair avec ce nouveau partenaire expérimenté, la création de valeur dans une société phare des solutions de revenus accessoires pour le secteur du voyage, qui sera bénéfique pour nos déposants », a indiqué Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec à la CDPQ.

Les modalités financières de l’opération n’ont pas été divulguées.

Dans le cadre de cette transaction, General Atlantic était accompagné par Barclays à titre de conseiller financier ainsi que par Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et par Goodmans LLP, qui ont agi respectivement comme conseiller juridique et co-conseiller. J.P. Morgan et la Banque Scotia ont agi à titre de conseiller financier principal et de conseiller financier, respectivement, de Plusgrade, et les services de conseiller juridique ont été assurés par Davies Ward Phillips & Vineberg LLP.

À propos de Plusgrade

Plusgrade propulse l’industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de pointe en matière de revenus accessoires. Plus de 200 compagnies des secteurs du transport aérien, de l’hôtellerie, des croisières, du transport ferroviaire de passagers et des services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus importantes tout en créant des expériences clients incroyables. En tant que chef de file des revenus accessoires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en nouvelles occasions de revenus via sa plateforme pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Fondée en 2009, Plusgrade, dont le siège social est situé à Montréal, détient des bureaux à travers le monde. Pour en savoir davantage, visitez le www.plusgrade.com.

À propos de General Atlantic

Chef de file mondial du capital de croissance, General Atlantic cumule plus de 40 ans d’expérience dans le capital-investissement et le soutien stratégique auprès de plus de 500 entreprises en croissance. Fondée en 1980 pour s’associer avec des entrepreneurs visionnaires et exercer une influence durable, General Atlantic allie une approche collaborative globale, une expertise sectorielle, un horizon de placement à long terme et une connaissance approfondie des facteurs de croissance, ce qui lui permet de créer des partenariats avec des entrepreneurs et des équipes de direction chevronnés pour favoriser l’essor d’entreprises innovatrices dans le monde entier. Au 31 décembre 2023, General Atlantic détient environ 83 G$ d’actifs sous gestion, tous produits confondus, et compte plus de 280 professionnels de l’investissement dans ses bureaux de New York, Amsterdam, Beijing, Hong Kong, Jakarta, Londres, Mexico, Miami, Mumbai, Munich, San Francisco, São Paulo, Shanghai, Singapour, Stamford et Tel-Aviv. Pour en savoir plus au sujet de General Atlantic, consultez le site Web www.generalatlantic.com.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2023, l’actif net de la CDPQ s’élevait à 434 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.