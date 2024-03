Technology Holdings conseille Leonardo, un spécialiste australien de l’automatisation, de la BPM et de la transformation des processus métier, dans le cadre de sa vente stratégique à UST, une société de portefeuille de Temasek

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Technology Holdings, une banque d’investissement mondiale avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, a le plaisir d’annoncer avoir agi en qualité conseiller financier exclusif de Leonardo, spécialiste de la BPM, de l'automatisation et de la transformation des processus métier, dont le siège social est à Melbourne, dans le cadre de sa vente stratégique à UST, une société de portefeuille de Temasek. Leonardo favorise l’amélioration intelligente des processus de bout en bout grâce à la technologie et à l’automatisation. Leonardo, partenaire de confiance d’UiPath, Automation Anywhere, Red Hat, Software AG, et Workato, excelle dans l’optimisation des processus intelligents grâce à une technologie de pointe.

Leonardo aide les clients à reconstruire leurs processus pour l’ère numérique en combinant une réflexion stratégique centrée sur les processus avec la rigueur et la précision des technologies d'autonomisation qui soutiennent leur transformation. Au cours des deux dernières décennies, Leonardo a aidé ses clients, locaux et internationaux, à adopter des processus manuels, obsolètes et inadaptés et à les réinventer pour l’ère numérique en veillant à ce que les stratégies commerciales soient automatisées et intégrées aux systèmes et plateformes qui génèrent de meilleures expériences avec les clients et les parties prenantes.

« Leonardo a engagé Technology Holdings pour gérer un processus permettant aux actionnaires de réaliser un événement de liquidité et pour que notre personnel bénéficie d'opportunités de carrière optimisées. Au cours de l’année écoulée, nous sommes parvenus à ce résultat dans des conditions économiques difficiles. Malgré les hauts et les bas des processus de transaction, Technology Holdings continue de fournir un solide banc d'essai commercial qui a aidé les actionnaires de Leonardo à atteindre le résultat escompté. Les actionnaires et les employés remercient l’équipe de Technology Holdings pour ses efforts et ses conseils », déclare Stephen Chetcuti, CEO de Leonardo.

Vivek Subramanyam, fondateur et CEO de Technology Holdings, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir clôturé cette transaction dans le secteur de la BPM et de l'automatisation, qui marque aussi notre 21e transaction BPM et notre quatrième transaction dans la région ANZ. Nous sommes satisfaits du résultat obtenu pour Leonardo et UST et adressons à Stephen et son équipe tous nos vœux de réussite pour le prochain chapitre de leur histoire ! ».

