Technology Holdings就澳洲領先的自動化、BPM和業務流程轉型專業公司Leonardo策略出售給淡馬錫投資組合公司UST的專案提供諮詢

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在北美、歐洲和亞太地區均設有辦事處的全球投資銀行Technology Holdings欣然宣布擔任總部位於墨爾本的領先BPM、自動化和業務流程轉型專業公司Leonardo的獨家財務顧問，就其策略出售給UST（ 淡馬錫投資組合公司）的專案提供諮詢。Leonardo是UiPath、Automation Anywhere、Red Hat、Software AG和Workato值得信賴的合作夥伴，擅長利用尖端技術和自動化，推動全面的智慧型端到端流程改進。

Leonardo將以流程為中心的策略思維與轉型支援技術的嚴謹和精確性相結合，幫助客戶重建數位時代的流程。在過去的二十年中，Leonardo幫助海內外客戶改進手動、過時及破碎的流程，確保業務策略嵌入、自動化並整合到系統和平台中，以適應數位時代，為客戶和利害關係人帶來更好的體驗。

「Leonardo任命Technology Holdings執行這一任務，以幫助股東實現資金周轉，並為我們的員工提供更多的職業發展機會。在接下來的一年多的時間裡，我們在困難的經濟條件下實現了這個目標。在交易過程的起起落落中，Technology Holdings始終提供堅實的商業支援，幫助Leonardo的股東獲得了他們所期望的結果。對於Technology Holdings的團隊、股東和員工，感謝你們所付出的努力和提供的指導。」Stephen Chetcuti，Leonardo執行長表示。

Vivek Subramanyam，Technology Holdings創辦人兼執行長表示：「我們很高興完成這項BPM和自動化交易，這是我們的第21筆BPM交易，也是澳紐地區的第四筆交易。我們為Leonardo和UST取得的成果感到高興，並祝Stephen和他的團隊在新一階段一切順利！」

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