MarketAxess anuncia primeira negociação Casada via RFQ

NOVA YORK E SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--MarketAxess Holdings Inc. (Nasdaq: MKTX), operadora de uma plataforma líder de negociação eletrônica para títulos de renda fixa, anunciou hoje a primeira negociação Casada de cliente executada através do protocolo Request-for-Quote (RFQ) em sua plataforma de Mercados Emergentes (EM), tendo o Safra como cliente. A MarketAxess agora oferece negociação em um espectro completo de instrumentos de dívida soberana brasileira, incluindo LFTs, LTNs, NTN-Fs e NTN-Bs.

Esta nova cobertura abrangente de negociação ocorre no momento em que o volume de negociação do mercado secundário de dívida brasileiro disparou para US$ 20 bilhões em ADV negociado e mais de US$ 4 trilhões no agregado em 2023, segundo o Tesouro Nacional brasileiro. Como protocolo dominante para negociação eletrônica de renda fixa a nível mundial, a negociação Casada via RFQ introduzida pela MarketAxess suporta maior liquidez para investidores locais e internacionais que negociam estratégias de dívida brasileiras. Um leilão privado de RFQ permite que os investidores encontrem transparência e liquidez sob demanda.

" Estamos extremamente orgulhosos por termos conseguido respaldar a primeira negociação Casada via RFQ", disse Maria Calderón, Chefe de Vendas da MarketAxess na América Latina. " Isto marca um momento fundamental para nossa plataforma de Mercados Emergentes e toda a empresa, já que o Brasil representa um dos maiores mercados em valor de títulos em circulação na América Latina. Continuaremos inovando nossa robusta plataforma EM com avanços que acreditamos irão beneficiar tanto investidores 'onshore' da América Latina como investidores internacionais.

A plataforma EM da MarketAxess tem mais de 1.600 participantes de mercado em mais de 120 países, com um fundo de liquidez mundial e 28 mercados de títulos em moeda local. No quarto trimestre de 2023, a MarketAxess lançou o Open Trading para títulos em moeda local, a fim de conectar revendedores 'onshore' locais a uma rede de clientes internacionais de compra, o que intensifica significativamente o fundo de liquidez disponível. A MarketAxess continua investindo fortemente em mercados emergentes como o Brasil, já que esta nova e diversificada linha de produtos demonstra o compromisso com clientes e revendedores locais que já expressaram a necessidade de protocolos de RFQ.

Para mais informação, acesse: https://www.marketaxess.com/trade/latin-america/brazil

Sobre a MarketAxess

A MarketAxess (Nasdaq: MKTX) opera uma plataforma de negociação eletrônica líder que oferece maior eficiência de negociação, um fundo diversificado de liquidez e economias de custos significativas para investidores institucionais e corretoras nos mercados mundiais de renda fixa. Mais de 2.000 empresas aproveitam a tecnologia patenteada da MarketAxess para negociar títulos de renda fixa com eficiência. Nossas soluções de negociação automatizadas e algorítmicas, combinadas com nossas ofertas de dados integradas e processáveis, ajudam nossos clientes a tomar decisões bem informadas e com mais rapidez sobre quando e como negociar em nossa plataforma. O premiado mercado Open Trading® da MarketAxess é amplamente considerado como a solução de negociação completa preferida nos mercados de crédito internacionais. Fundada em 2000, a MarketAxess conecta uma rede robusta de participantes do mercado mediante uma solução avançada de ciclo de vida com negociação completa, incluindo soluções de negociação automatizadas, dados inteligentes e produtos de índice, bem como uma gama de serviços pós-negociação. Saiba mais em www.marketaxess.com e no X @MarketAxess.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.