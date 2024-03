Technology Holdings orienta Leonardo, líder australiana em automação especializada em BPM e transformação de processos de negócios, sobre sua venda estratégica para a UST, uma empresa do portfólio da Temasek

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Technology Holdings , um banco de investimentos global com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico tem a satisfação de anunciar que atuou como assessor financeiro exclusivo para a Leonardo , uma empresa-líder especializada em BPM e transformação de processos de automação e negócios, sediada em Melbourne, em sua estratégia de venda para a UST , uma empresa do portfólio da Temasek. Leonardo impulsiona melhorias inteligentes de processos de ponta a ponta por meio de tecnologia e automação. Leonardo, uma parceira confiável da UiPath, Automation Anywhere, Red Hat, Software AG, e Workato, destaca-se na condução de melhorias inteligentes e completas de processos utilizando tecnologia de ponta.

Leonardo ajuda clientes a reconstruir seus processos para a era digital, combinando pensamento estratégico centrado em processos com o rigor e precisão de tecnologias facilitadoras que dão suporte a suas transformações. Ao longo das últimas décadas, Leonardo tem ajudado seus clientes, locais e nacionais, a partir de seus processos manuais, desatualizados e desarticulados e reimaginá-los para a era digital, assegurando que as estratégias de negócios estejam incorporadas, automatizadas e integradas nos sistemas e plataformas que conduzem a melhores experiências com clientes e partes interessadas.

“ A Leonardo envolveu o Technology Holdings na execução de um processo para que as partes interessadas atingissem um evento de liquidez, e para que nossa equipe aprimorasse oportunidades profissionais. Por isso, no ano seguinte, pudemos atingir aquele resultado em condições econômicas difíceis. Ao longo dos altos e baixos do processo da transação, o Technology Holdings sempre disponibilizou um conselho consultivo comercial sólido que ajudou as partes interessadas da Leonardo a atingir o resultado que eles desejavam. As partes interessadas e os funcionários agradecem à equipe do Technology Holdings pelo esforço e orientações que forneceram” disse Stephen Chetcuti , CEO da Leonardo .

Vivek Subramanyam , Fundador e CEO da Technology Holdings disse: “ Estamos satisfeitos com o encerramento desta transação de BPM e Automação – esta é também nossa 21ª transação de BPM e a quarta transação na região ANZ. Somos gratos pelo resultado atingido pela Leonardo e a UST e desejamos a Stephen e a sua equipe o que há de melhor na próxima fase de sua jornada!”

