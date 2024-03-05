ETT | iByond™亞洲分支與Knightsbridge簽訂12億美元協議，為亞洲及全球引進數位化與金融科技。

佛羅里達州棕櫚灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ETT | iByond™ 與 Knightsbridge 集團達成了一項具有里程碑意義的協議，該協議估計價值高達12億美元，這在全球推動數位化與金融科技解決方案的進程中標誌著一個重要的進展。這次合作代表了一個轉折點，它借助尖端技術加速創新和行業轉型。

依據此協議， ETT | iByond™ 與 Knightsbridge 集團將攜手推動數位化項目並顛覆金融科技產品。結合iByond™在蓬勃發展的人工智慧（AI）領域的專業能力與 Knightsbridge 的全球網絡及資源，這項夥伴關係致力於創造獨一無二的解決方案，專為滿足全球商業及消費者日益變化的需求。此聯合企業將充分利用ETT的先進數據管理及人工智慧基礎架構。

Economic Transformation Technologies「 ETT | iByond™ 」(ETT) 亞洲分支，已與 Knightsbridge 達成一項為期五年的軟體服務及授權合約，該合約對ETT的價值為6.83億美元，而對 Knightsbridge 則超過5億美元。此合作關係致力於利用前沿的數位轉型方案，徹底改革金融服務行業。

該合資企業將利用ETT的尖端數據管理和人工智慧（AI）平台基礎架構，結合 Knightsbridge 集團的先進市場技術，共同開發一個全方位的金融科技平台。該平台將提供前所未有的效率、安全性和可擴展性。通過利用人工智慧的強大功能，該平台將幫助金融機構優化業務流程、提升客戶體驗，並在當前多變的市場環境中實現可持續的增長。這次合作代表了 Knightsbridge 擴張策略中的一個顯著里程碑，並凸顯了其致力於推動該地區增長的堅定承諾。

人工智慧（AI）和金融科技（fintech）在亞洲的快速成長，正以空前的速度改變著該地區的經濟面貌。得益於AI技術的飛躍發展和各行各業數位化程度的加深，亞洲已經成為AI和金融科技創新及投資的熱土。從推出創新的AI驅動金融服務，到改革傳統銀行和投資方式，亞洲各國正利用AI和金融科技的威力，促進經濟成長，增進金融普及，並提高金融市場的運作效率。亞洲擁有支持性的監管環境、活躍的創業生態以及日益壯大的技術人才庫，這些因素共同鋪平了其在全球AI與金融科技革命中繼續領先的道路，為開拓新機會和跨行業創新提供了強大動力。

Christopher Condon ，ETT的董事長兼首席執行官評論這項合作關係時指出，「這次與 Knightsbridge 的合作突顯了ETT致力於主動引領數位創新的前沿，並鞏固其面向全球增長以及迅速演變的亞洲市場的位置。」

美洲及新興市場總裁David Chlapowski補充說，「以可擴展和易於接受的形式呈現的信息成為了新時代的石油，它是推動數位創新的動力。異質平台的互通性與人工智慧的學習能力相結合，將實現前所未有的高效率——這在以往是不可能的。我甚至大膽聲明，ETT/ Knightsbridge 的金融科技平台正是把這一切緊密結合在一起的關鍵。總體來看，我們正在共同開創Web 4.0的新紀元——在這個時代，軟體、基礎架構和金融在賦能與創造財富的交叉點上融合，並且得到AI的強力推動。」

Issaree Suwunnavid分享道：「身為 Knightsbridge 集團的總經理，我非常榮幸地宣布，我們與ETT合作的合資企業，將把前沿的金融科技解決方案引進亞洲。能將泰國建立為這種變革技術的據點，為整個地區的企業和個人提供創新的金融服務，這讓我感到極為自豪。」

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