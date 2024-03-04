Technology Holdings担任领先的澳大利亚自动化、业务流程管理和业务流程转型专业机构Leonardo的顾问，协助该公司处理向Temasek投资组合公司UST的战略出售事宜

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Technology Holdings是一家在北美、欧洲和亚太地区广设办事处的全球性投资银行，欣然宣布担任领先的澳大利亚自动化、业务流程管理和业务流程转型专业机构Leonardo的顾问，协助该公司处理向UST的战略出售事宜。UST是一家Temasek投资组合公司。Leonardo利用科技和自动化技术来推动智能化的端到端流程改进。Leonardo是UiPath、Automation Anywhere、Red Hat、Software AG和Workato等公司信任的合作伙伴，善于利用前沿技术推动全面的智能化流程改进。

Leonardo将以流程为中心的战略性思维方式，与支持转型的严格、精准赋能技术相结合，从而帮助客户重建适合数字化时代的流程。过去二十年来，Leonardo帮助国内外客户淘汰过时、零散的手动流程，针对数字化时代进行重新构想，确保在系统和平台中嵌入、集成并自动化执行业务战略，为客户和利益相关者提供更好的体验。

“ Leonardo委托Technology Holdings启动有关流动性事件的股东大会流程，并让员工能够获得更好的职业发展机会。面对艰难的经济环境，我们在接下来的一年实现了预期结果。整个交易过程时有起伏，在此过程中Technology Holdings始终保持了董事会的商业稳健性，帮助Leonardo的股东实现理想的结果。我们衷心感谢Technology Holdings的团队、股东和员工付出的努力和给予的指导，”Stephen Chetcuti（Leonardo首席执行官）说。

Vivek Subramanyam（Technology Holdings创始人兼首席执行官）说：“ 我们很荣幸完成了这一业务流程管理和自动化行业的交易，也是我们完成的第21宗业务流程管理行业交易和我们在澳大利亚和新西兰地区的第4宗交易。我们很高兴为Leonardo和UST实现了理想的结果，并祝愿Stephen和他的团队事业顺利，再攀高峰！”

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