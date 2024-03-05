Banglalink借助CSG提升客戶體驗，實現適用於未來需求的成長

孟加拉達卡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在數位服務的普及和對可靠無線連接日益增長的需求的推動下，孟加拉電信市場成為全球最具活力和快速成長的市場之一。為了管理日常通話詳情記錄(CDR)，該國創新型數位營運商 Banglalink 與 CSG ® (NASDAQ: CSGS)開發模組化大規模計費和結算解決方案，以滿足其未來五年CDR的預期成長。

Banglalink採購與供應鏈管理總監K M Zakaria表示：「作為一家客戶至上的企業，Banglalink致力於為我們尊貴的客戶提供順暢體驗。與CSG的合作代表我們在產品創新方面邁出了重要一步，目的是提高客戶滿意度。透過利用CSG的專長和先進技術，我們不僅實現了營運效率的最佳化，還為未來的成長和商機做好了準備。這一策略性合作夥伴關係旨在強化我們客戶的能力，為他們提供在動態環境中茁壯成長所需的工具，並鞏固我們作為創新型數位營運商的地位。」

由於通訊服務提供者(CSP)希望在數位經濟中茁壯成長，他們需要一個能夠提供敏捷性、效率和創新的合作夥伴，以贏得客戶的青睞並促進成長機會。CSG與亞太地區(APAC)注重創新的CSP合作（包括Banglalink、 Airtel Africa 、 M1 和 PLDT ），以簡化營運、實現透明的自助服務計費並推動企業細分市場的成長。在此過程中，這些業界領先的CSP獲得了業務轉型所需的工具和專業知識，並為數位化未來做好了準備。

CSG亞太區副總裁Letchu Narayanan表示：「CSG致力於提供具有持久影響力的創新，協助全球電信營運商在快速發展的市場中茁壯成長。客戶的成功就是我們的成功，能夠在亞太地區一些最具影響力的營運商的成長歷程中發揮作用，我們深感榮幸。這種動力證明了所有人的力量，也證明了我們團隊在解決客戶最大業務挑戰方面的辛勤付出和努力。我們業界首屈一指的軟體即服務(SaaS)解決方案不斷以創新成果解決客戶的問題，推動客戶在競爭中保持領先。這就是為什麼CSP一次又一次地信任CSG來實現其業務現代化的原因。」

CSG透過提供有助於推動創新、提升客戶體驗並實現永續成長的解決方案，協助公司為未來的成長做好準備，並提升他們的敏捷性。在下方瞭解更多詳情：

關於 CSG

CSG 幫助企業建立難忘的體驗，讓人們和企業能夠更容易互連、使用和購買他們最重視的服務。我們的客戶體驗、計費和支付解決方案協助任何規模的企業賺錢並創造不同。借助我們的軟體即服務解決方案，企業領導人可以掌控未來，並從我們擁有堅定承諾和前瞻性思維的全球 CSG 服務團隊中獲得指導。

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