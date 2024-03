Salute onthult gedurfde nieuwe visuele identiteit in een poging om zijn wereldwijde aanwezigheid te vergroten

11 years ago, we created something new. 11 years on, it's even better than before. We keep moving forward, leading from the front. You can plug in our data center services anywhere in the world. The world leader in comprehensive data center services has a new look. Salute. Integrated lifecycle services. It starts and ends with us.

FRANKLIN, Wis.--(BUSINESS WIRE)--In een strategische stap die zijn toewijding aan wereldwijde expansie, innovatie en uitmuntendheid in de datacenterdienstensector onderstreept, wordt Salute Mission Critical veranderd in Salute met een nieuw en opvallend dynamisch logo en visuele identiteit.

Salute, met het hoofdkantoor in de VS, is ruim tien jaar geleden opgericht en is uitgegroeid tot een leider in het leveren van uitgebreide en geïntegreerde levenscyclusdiensten voor datacenters, waarmee het vertrouwen is gewonnen van 's werelds hyperscale-, colocatie-, ondermings- en edge-exploitanten. Tegenwoordig beschikt het bedrijf over een indrukwekkende hoeveelheid klanten die 80% van alle cloud- en kritieke infrastructuurdiensten wereldwijd uitmaken: een bewijs van hun expertise en de hoogwaardige service die zij leveren.

Het nieuwe logo symboliseert de vooruitstrevende en innovatieve aanpak van Salute en zijn vermogen om end-to-end diensten te leveren voor de gehele levenscyclus van datacenters. Het symbool in het logo is geïnspireerd op het silhouet van een groet: een gebaar dat respect en precisie uitstraalt en een eerbetoon is aan de integriteit van het oorspronkelijke merk.

Erich Sanchack, CEO van Salute, benadrukte het belang van de merkvernieuwing: "Ons nieuwe logo en visuele identiteit zijn meer dan alleen een cosmetische verandering. De vernieuwing vertegenwoordigt alles van ons bedrijf: innovatie en leiderschap dat initiatief neemt, de levering van end-to-end services voor datacenters, en onze toewijding om uitmuntendheid te bieden aan onze klanten."

Sanchack concludeerde: "Onze visie is om de wereldleider te zijn in het leveren van geïntegreerde levenscyclusdiensten, waarbij we het principe van ‘het begint en eindigt bij ons’ belichamen. Naarmate we onze uitbreidingsplannen buiten de Verenigde Staten, in Europa, het Midden-Oosten en Afrika voortzetten, is het belangrijk dat onze identiteit resoneert met de datacenterleiders in de wereld en ons vermogen om de meest uitgebreide diensten voor onze sector te leveren."

Over Salute

Salute is een toonaangevende leverancier van uitgebreide en geïntegreerde levenscyclusdiensten voor datacenters. Het bedrijf, dat in 2013 werd opgericht door mede-oprichters Lee Kirby en Jason Okroy, is nu actief vanuit 12 wereldwijde kantoren in meer dan 102 markten over de hele wereld en heeft ruim 1200 mensen in dienst.

Onder leiding van Erich Sanchack als CEO richt het bedrijf zich uitsluitend op de datacentersector. Het is de visie van het bedrijf om de wereldleider te zijn in het leveren van end-to-end diensten voor eigenaren, exploitanten, investeerders en algemene contractanten. De komende twee jaar zal Salute een ambitieus fusie- en overnameprogramma uitvoeren, en recentelijk heeft het drie toonaangevende merken voor inbedrijfstelling en digitale infrastructuur overgenomen om zijn dienstenaanbod te versterken: Iconicx, OBMG en AMS Helix.

Al meer dan tien jaar staat Salute synoniem voor het ontwikkelen van talent van binnen en buiten de sector, en levert het de cruciale hulpbronnen waaraan grote leveranciers in de hyperscale- en cloudmarkten - colocatie, edge, enterprise en gespecialiseerde datacenters zoals cryptocurrency - behoefte hebben.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.