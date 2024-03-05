ETT | iByond™亚洲分部与Knightsbridge签署12亿美元协议，将数字化和金融科技带入亚洲和世界

佛罗里达州棕榈滩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ETT | iByond™和Knightsbridge集团达成一项预计价值高达12亿美元的重大交易，标志着全球推进数字化和金融科技解决方案的重大进步。此次合作标志着利用尖端技术推动跨行业创新和转型的关键时刻。

根据该协议，ETT | iByond™和Knightsbridge集团将联手引领数字化举措潮流并彻底改变金融技术产品。利用 iByond™在新兴人工智能（AI）领域的专业知识和Knightsbridge的全球网络和资源，该合作伙伴关系旨在提供无与伦比的解决方案，以满足全球企业和消费者不断变化的需求。该合资企业将利用ETT最先进的数据管理和人工智能基础设施。

Economic Transformation Technologies “ETT | iByond™ ”（ETT）亚洲分部已与Knightsbridge签署了一份为期五年的软件服务和许可协议，该协议对ETT 价值6.83亿美元，对Knightsbridge价值超过5亿美元。此次合作旨在通过尖端的数字化转型解决方案彻底改变金融服务行业。

该合资企业将利用ETT最先进的数据管理和人工智能（AI）平台基础设施以及Knightsbridge集团的先进市场技术推出综合金融科技平台，为客户提供无与伦比的效率、安全性和可扩展性。通过利用人工智能的力量，该平台将使金融机构能够简化运营，增强客户体验，并在当今充满活力的市场中推动可持续增长。​此次合作代表了Knightsbridge扩张战略的重要里程碑，并强调了其致力于推动该地区的增长。

亚洲人工智能（AI）和金融科技（Fintech）的快速发展正在以前所未有的速度重塑该地区的经济格局。随着人工智能技术的进步和各行业数字化程度的提高，亚洲已成为人工智能和金融科技解决方案创新和投资的热点地区。从开创人工智能驱动的金融服务到彻底改变传统银行业务和投资实践，亚洲国家正在利用人工智能和金融科技的力量来推动经济增长、改善金融包容性并提高金融市场的效率。凭借支持性的监管框架、充满活力的初创生态系统和不断增长的技术人才库，亚洲有望继续引领全球人工智能和金融科技革命，释放新机遇并推动跨行业创新。​

ETT董事长兼首席执行官Christopher Condon在评论此次合作时表示：“与Knightsbridge的此次合作凸显了ETT致力于积极引领数字创新潮流，并巩固其在全球增长和快速发展的亚洲市场中的地位。”

美洲和新兴市场总裁David Chlapowski补充道：“以可扩展和可消耗的方式呈现的信息是新燃料，是数字创新的动力。就目前而言，不同平台的互操作性与人工智能的学习能力相结合将提供前所未有的效率。我可以大胆地宣布ETT/Knightsbridge金融科技平台是将这一切融合在一起的媒介。总的来说，我们正在开创Web 4.0的新时代，即在人工智能推动下，通过支持和财富创造的共同作用，将软件、基础设施和金融组合在一起。”

Issaree Suwunnavid表示：“作为Knightsbridge集团的董事总经理，我很高兴宣布与ETT成立合资企业，为亚洲带来最先进的金融科技解决方案。我对将泰国打造成这一变革性技术的发源地感到无比自豪，并为该地区的企业和个人提供创新的金融服务。”

有关更多信息，请访问 ettworld.com 或 knightsbridgelaw.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。