TELUS International et Local Measure annonce un partenariat visant à rehausser l’expérience utilisateur fondée sur l’IA générative en intégrant la plateforme Engage

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), une entreprise novatrice de premier plan en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, y compris des solutions d’intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu pour des marques mondiales créatrices de marché, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Local Measure, une entreprise multinationale du secteur des technologies qui façonne l’avenir de la technologie de l’expérience client. Ce partenariat vise à concevoir et à fournir des expériences clients plus adaptables, intuitives et personnalisées sur Amazon Connect.

« Tandis que TELUS International progresse dans sa démarche visant à devenir la partenaire de choix en matière d’expérience client fondée sur l’IA, notre équipe poursuit notre stratégie de croissance fructueuse en concevant des plateformes et des solutions technologiques maison, en acquérant des capacités et compétences complémentaires et en concluant des partenariats avec des entreprises technologiques novatrices émergentes pour bénéficier de leur expertise particulière et accélérer la mise en marché d’offres concurrentielles en forte demande pour servir nos clients avec une efficacité accrue, explique Tobias Dengel, président de WillowTree, une entreprise de TELUS International. Notre partenariat avec Local Measure et l’ajout de sa plateforme Engage à notre robuste gamme de solutions Fuel iX souligne notre engagement à offrir davantage de choix et de souplesse aux clients quant à la façon de concevoir, créer, livrer et transformer une expérience client dynamique de bout en bout leur permettant de garder une longueur d’avance sur la concurrence. »

La plateforme Engage de Local Measure tire sa puissance d’Amazon Web Services (AWS), d’Amazon Bedrock et de l’IA générative et s’intègre de façon transparente à Amazon Connect. Elle combine des canaux de communication vocale et numérique et offre des fonctions évoluées qui rehaussent considérablement l’efficacité, comme la création automatique de messages, le remplissage automatique de formulaires, la fourniture de recommandations sur la prochaine meilleure mesure à prendre, des robots conversationnels, l’acheminement selon les compétences et la traduction en temps réel. Engage prend en charge les communications vocales et la messagerie asynchrone par courriel, Facebook Messenger, WhatsApp, LINE et la messagerie directe sur Instagram. Grâce à sa conception axée sur l’humain et à son affichage limpide sur un panneau unique, la plateforme rehausse la productivité des équipes tout en permettant des contacts personnalisés avec les clients. De plus, elle génère des renseignements utiles et stratégiques tout en protégeant les données des clients.

« De nos jours, les fournisseurs d’expériences clients numériques doivent de plus en plus faire appel aux meilleurs partenaires technologiques pour prévoir le comportement changeant des consommateurs et s’adapter aux préférences des clients en matière de conduite des affaires. Ils doivent notamment s’adapter au virage à grande échelle des consommateurs vers les plateformes de messagerie pour le travail et la socialisation et offrir aux clients des options comme des modèles tarifaires à l’utilisation souples et transparents pour optimiser les budgets et des intégrations prêtes à l’emploi qui répondent à leur besoin de simplification, affirme Monty Hamilton, premier vice-président, TELUS International. L’approche globale et réfléchie qu’adopte TELUS International pour ajouter des entreprises uniques et progressistes comme Local Measure à son écosystème de partenaires et à sa stratégie de réseaux de distribution stimule sa croissance dans les segments émergents et en forte croissance du marché de l’expérience client tout en élargissant son offre de services fondés sur l’IA générative. Ces partenariats nous permettent également d’affermir notre position fondée sur l’indépendance à l’égard des fournisseurs, qui, selon nous, donne à nos clients la possibilité d’optimiser leurs investissements technologiques existants et de prendre des décisions éclairées, ce qui contribue à l’obtention de résultats supérieurs et à leur succès à long terme. »

Jonathan Barouch, chef de la direction et fondateur de Local Measure, dit ce qui suit au sujet de l’annonce : « Nous sommes ravis de nous associer à TELUS International pour aider nos clients mutuels à réinventer l’avenir de l’expérience client. Elle sera intuitive, fluide et proactive. La capacité de TELUS International à produire d’extraordinaires résultats en matière d’expérience client nous impressionne. L’avenir de ce partenariat est prometteur en raison de l’entente de collaboration stratégique que nous avons avec AWS et de la portée de TELUS International. »

Fuel iX de TELUS International crée de la valeur pour la clientèle en offrant des solutions d’expérience client de bout en bout de prochaine génération propulsée par l’IA générative. Cette gamme complète de services et de capacités comprend la consultation numérique, l’analyse des données, des applications libre-service et l’intégration de plateformes fondées sur l’IA. Grâce à Fuel iX, TELUS International aide ses clients du monde entier à répondre plus rapidement et plus stratégiquement que jamais à leurs besoins essentiels en matière d’expérience client. Parlez avec un expert en solutions de TELUS International dès maintenant.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l’information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l’intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l’expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s’associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l’hébergement.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l’entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. L’entreprise favorise l’épanouissement des collectivités et aide les personnes dans le besoin dans le cadre d’activités de bénévolat à grande échelle qui ont eu une incidence positive sur la vie de plus de 150 000 citoyens de partout dans le monde et par l’intermédiaire des cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International, qui ont versé 5,6 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2015. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr.

À propos de Local Measure

Local Measure façonne l’avenir de la technologie du service à la clientèle et outille les organisations pour qu’elles soient en mesure d’offrir de façon proactive des expériences clients intuitives et sûres. Comme Local Measure a des équipes en Océanie, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique, sa clientèle comprend les plus grandes entreprises au monde dans les secteurs des voyages, de l’hébergement, du commerce de détail, des services financiers et des télécommunications.

Engage est une plateforme intelligente et prédéfinie de centre de contact qui transforme le service à la clientèle. Elle combine des canaux de communication vocale et numérique pour accroître l’efficacité opérationnelle et générer des renseignements utiles. La plateforme utilise l’IA générative pour améliorer les contacts de service à la clientèle et créer des expériences qui répondent aux besoins changeants des entreprises et de leurs clients.

Elle a notamment été désignée la meilleure nouvelle solution technologique à la remise des prix ICMI Awards, partenaire de l’année en matière de logiciels d’AWS et partenaire de l’année de Marketplace-APJ d’AWS.

Pour en savoir plus sur Local Measure et ses solutions novatrices de service à la clientèle, visitez localmeasure.com et suivez-nous sur LinkedIn.